Непобедимые. Германия разгромила Мексику

Футболисты сборной Германии поздравляют друг друга с выходом в финал Фото: Gettyimages.ru

Сборная Германии громит Мексику и становится вторым финалистом Кубка конфедераций.

Вторые после Чили

«Пятера» волонтеру!» - перед каждым матчем громкие юноши и девушки начинают развлекать публику на подходе к стадиону. Пытаются вызвать эмоции у спешащих на свои сектора российских болельщиков. Нет, улыбки-то на лицах есть, хмурыми в самом теплом городе России ходить просто невозможно. А радость от похода на футбол появляется только к полуфиналу. Германия – Мексика – громкая вывеска для любого турнира. В Сочи местной публике безумно нравятся мексиканцы (может, полюбили бы и немцев, но их в Россию приехало совсем мало). Очередь сфотографироваться с мужчинами в сомбреро больше, чем к попугаю, которого пытаются всучить всем туристам на набережной.

К матчу готовы pic.twitter.com/EbUIcrrEcr — Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) June 29, 2017

Мексиканцы в этот день не одни, откуда-то возникают чилийцы в своих красных футболках, к им присоединяются фанаты «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» – это уже Аргентина – в общем, большая часть Латинской Америки представлена в Сочи. И все поддерживают братьев из Северной Америки. Собравшись вместе, эта небольшая группа красно-зеленых задает тон, заводит местную публику. Без сомнения, на этом Кубке конфедераций болельщики Мексики – одни из лучших и самых ярких, вторые после чилийцев. Но с теми сложно состязаться в числе и умении поддерживать команду.

Мне кажется, здесь смесь мексиканцев и чилийцев pic.twitter.com/jaVtJxa3LQ — Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) June 29, 2017

Риск Осорио

В этом турнире Мексика впервые выходит с такой слабой четверкой обороны. Легенда Рафаэль Маркес и один из основных защитников Диего Рейес, получивший повреждение в матче с Россией, остаются в запасе. А в четверке появляетсяполностью проваливший игру с Новой Зеландией Аланис. Нехватка кадров или риск со стороны Хуана Карлоса Осорио? Возможно, колумбийский специалист захотел по полной использовать свой лучший козырь – агрессивную атаку. Кстати, именно такой термин использовал Йоахим Лев, когда описывал стиль игры мексиканцев.

Сам немецкий специалист удивил лишь одним изменением – на скамейке запасных оказался ШкодранМустафи. Впрочем, такая ротация никакой опасности обороне немцев не несла. В любом из сочетаний, что пробовал Лев на Кубке конфедераций, Германия не выглядела непробиваемой в обороне.

И проверять ее на прочность немцам не пришлось. Две быстрые контратаки – и команда Лева повела 2:0 к десятой минуте матча. Дубль оформил Леон Горецка, один из самых талантливых полузащитников в новом поколении сборной.

Забей, если сможешь

Отставание в счете – еще не повод горевать. Во всех трех матчах группового этапа мексиканцы пропускали первыми, и дважды не только отыгрывались, но и побеждали. К тому же весь первый тайм болельщики не переставали подгонять. «Мексика! Мексика!», - начинала одна трибуна и скандирование подхватывал весь стадион. В Сочи стало традицией поддерживать более слабые команды. В конце концов создалось впечатление, что Германию не очень-то любят.

Но весь первый тайм мексиканцы бились о немецкую стену. Игра забей, если сможешь продолжилась и во второй половине. Мексика атаковала, Германия выжидала свой момент. И…забила третий гол. Без шансов для соперника. Точнее, шансы эти Мексика создавала исправно. Даже забила гол в концовке. Но немецкая машина, играющая все лучше с каждым матчем, сбоя не дала. Добила голом Юнеса. Нас ждет лучший из возможных финалов. Цепкие и эмоциональные чилийцы против отлаженного немецкого механизма. Выиграет ли вторая сборная Йоахима Лева свой трофей?