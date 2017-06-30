Самый сложный календарь в истории. Все нюансы РФПЛ-2017/18

«Советский спорт» до мельчайших подробностей рассказывает о календаре РФПЛ сезона-2017/18.

Этот календарь – самый в истории РФПЛ. Во-первых, лига учла шесть важных условий при его составлении, приняла во внимание восемь пожеланий клубов и оказалась зажата между Кубком конфедераций и чемпионатом мира.

В связи с этим, 20-й будет сыгран уже 10 декабря. Если помните, обычно осенне-зимняя часть чемпионата заканчивалась 16-17 туром, но из-за грядущего ЧМ календарь пришлось сжать, да и закончить турнир в принципе раньше обычного – уже 13 мая (старт – 15 июля). Кстати, ФИФА просила закончить все турниры до 27 мая. Уложились.

УСЛОВИЯ

Для составления календаря была принята традиционная классическая таблица Бергера. Это значит, что в ручную пары не составлялись.

1. Клубы, участвующие в ЛЧ и ЛЕ не могут играть между собой в 3, 7, 22, 25 и 28 турах, поскольку задействованы в еврокубках (вторник-среда и четверг + выезды).

То есть, условный «Спартак», стартующий с группового этапа в лиге чемпионов, не сможет встретиться с ЦСКА в 3-м туре, потому как они играют в квалификации ЛЧ и физически не смогут отдохнуть между матчами более 48 часов.

2. Так как основу сборной России составляют игроки «Спартака», ЦСКА и «Зенита», игры между этими клубами не целесообразно проводить в 1-2 турах после Кубка конфедераций, а также в 9, 13, 17 и 24 турах.

Это сделано для того, чтобы игроки, недавно задействованные в матчах национальной команды и на соответствующих сборах, не перегружались и не играли друг с другом после международной паузы.

3. Для создания благоприятных условий, командам, играющим в еврокубках, матч «Зенит» - «Спартак» проводится в 4-м туре ПОСЛЕ квалификационных раундов ЛЧ и ЛЧ, а встреча ЦСКА – «Спартак» в 6-м туре ПЕРЕД раундом плей-офф в ЛЧ и ЛЕ.

Это позволит разгрузить насыщенный еврокубковый график по ходу группового этапа еврокубков.

4. В соответствии с требованиями МВД по обеспечению безопасности домашние матчи «Спартака» и ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо», «Зенита» и «Тосно» должны находиться в противофазе.

Проще говоря, во избежание недостатка сил правопорядка для обеспечения безопасности, в туре не может быть больше двух московских матчей (исключительно в разные дни) и не больше одного питерского.

5. Команда «СКА-Хабаровск» должна играть в 30-м туре на выезде, так как последний тур играется в одно и тоже время.

Разница между Москвой и Хабаровском – минус семь часов. То есть, для соблюдения единого времени всех матчей, дальневосточной команде нужно играть в центральных регионах страны.

6. «СКА-Хабаровск» заявил резервным стадионом «Арену Химки». Матчи «Динамо» и «СКА-Хабаровска» должны проводиться в противофазе.

То есть, во избежание форс-мажора, клубы не смогут проводить в одни и те же выходные домашние матчи.

ПОЖЕЛАНИЯ КЛУБОВ

Таблица Бергера устроена таким образом, что команды, в нашем случае их 16, встречаются друг с другом ровно через 14 туров. Лига смогла удовлетворить пожелания восьми клубов.

«Амкар» – 1-й тур на выезде, 9-й – дома

«Ахмат» – 1-й тур дома

«Анжи» – 1-й тур дома

«Зенит» – 1-й тур в гостях

«Рубин» – 2-й тур в гостях

ЦСКА – 1-й тур в гостях

«Урал» – 1-й тур дома

«Краснодар» – 4-8 туры дома

СТРУКТУРА

Так как этот чемпионат зажат между Кубком конфедераций и чемпионатом мира, игровых недель стало меньше. При этом, в международном календаре сохранились еврокубки (ЛЧ, ЛЕ, Суперкубок УЕФА), паузы на международные сборы и матчи (официальные и товарищеские), встречи Кубка и Суперкубка России, а также клубный чемпионат мира.

То есть, сначала на карту сезона были нанесены все вышеперечисленные турниры, и уже в свободных окнах нашлось место для РФПЛ.

Еще одна важная вещь – абсолютно во все воскресения, за исключением зимней паузы, мы будем смотреть футбол. Либо чемпионат России, либо – международные матчи. Есть пару выходных, когда матчи не будут проводиться из-за международных сборов, но даже без них я насчитал 28 уикендов с российским футболом!

ВРЕМЯ

В связи с тем, что в этом сезоне в РФПЛ сыграет команда с Дальнего Востока, временные слоты для проведения матчей выделены следующие (согласовано с Матч ТВ и каналом «Наш Футбол» – основными вещателями):

Зимнее время: 11:00 (для Хабаровска), 14:30, 17:00, 19:30 (МСК)

Летнее время: 11:00 (для Хабаровска), 15:00, 17:30, 20:00 (МСК)

Будни: 19:30 в зимнее время, 20:00 – в летнее.

К слову, о телевидении: время матчей выбрано, если верить президенту лиги Сергею Прядкину, исходя из рейтингов. То есть, выбрано самое топовое время для показа футбола.

Важно: в каждом туре будет по одному вынесенному матчу на пятницу и на понедельник. Это связано, опять же, с насыщенным календарем и участием наших клубов в еврокубках.

ДОМА И В ГОСТЯХ

Извечная проблема нашего чемпионата – в морозы играем в снежных регионах, в жару – на юге. Так как лига отказалась от ручного составления календаря и для формирования руководствовалась таблицей Бергера, местами избежать неудобных из-за климата матчей удалось. Но не всех, ведь были еще пожелания восьми клубов и шесть обязательных условий.

В связи с этим, например, «Амкар» и «Урал» (19-й тур) сыграют дома в начале декабря, «Уфу» и «СКА-Хабаровск» (20-й тур) это ждет неделей позже. В начале марта, когда у половины клубов серьезные проблемы с полями, клубы сыграют в тех же Перми и Екатеринбурге (21-й тур), а через неделю – в Казани и Хабаровске.

Летом же частенько дома будут играть «Анжи» (3, 5, 7-й туры), «Ростов» (1, 3, 6-й туры) и «Терек» (2, 4, 6-й туры). И если в Грозном от жары скрыться под козырьком стадиона, то в Махачакале, где к тому же и здорово дует, сделать это будет сложнее. В «Ростове» вообще нет козырек закрывает только одну трибуну.

В принципе, в тяжелых климатических условиях в каждом холодном и жарком туре будут сыграны по два-три матча.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Сейчас лигой уже определены конкретные дата и время проведения матчей 1-8-го туров. Вторая часть, с 9-го по 20-й туры, будет скорректирована после определения всех участников групповых этапов Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Третью часть, 21-30-е туры, скорректируют после определения всех участников плей-офф еврокубков. Отмечу, что если наши клубы вылетят из европейских турниров на любой стадии и не дойдут до финала, календарь специально под них скорректирован еще раз не будет, все останется по-прежнему.

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В следующем сезоне календарь придется создавать в не менее сложных условиях – после чемпионата м