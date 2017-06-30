«Удивлен, что вышли в финал»
Германия – Мексика: кто из россиян впечатлил Осорио, и чему удивился Лев.
«УДИВЛЕН, ЧТО ВЫШЛИ В ФИНАЛ»
Главный тренер Германии Йоахим Лев признался, что не ожидал настолько успешных результатов от своей резервной команды, и рассказал, как хорошо его сборную приняли в России.
- Невероятно интенсивная игра. Технически мексиканцы сильная команда. И очень хорошо владеют мячом. Что понравилось, мы с самого начала сделали то, о чем говорили – навязали свою игру. Мои ребята показали грандиозный результат на поле.
- До матча вы говорили, интуиция подсказывает, что сыграете в Петербурге. Что она подсказывает сейчас?
- Пока не буду говорить. Чили станет самой сильной сборной, с которой мы играли до сих пор. Наши футболисты выложились сегодня, потратили все силы. Теперь будем надеяться, что сможем показать против Чили то, что показали в матче с Мексикой.
- Была ли эта победа самой легкой на турнире? И стал ли этот матч самым плохим в исполнении мексиканцев?
- Нельзя ответить на такой вопрос. Все команды находятся на хорошем уровне. Неправильно говорить, что это был самый плохой матч в исполнении сборной Мексики. Встреча была сложной. Иногда у нас возникали проблемы, не могли найти свою игру. Мексика – отличная команда. Но когда вы ведете 2:0, это влияет на ход матча. После первого тайма смогли компактно защищаться, играть в контратаке.
- Чему научилась ваша команда после матча с Чили на групповом этапе?
- На этом турнире команда многому научилась, выросла. В матче против Чили у нас были непростые моменты. Главное, наша команда приобрела опыт на турнире ФИФА. Думаю, этот опыт поможет на следующих крупных турнирах.
- Насколько вы удивлены характером команды? Ведь никто много не ждал от сборной. Вы так легко прошли Мексику.
- Нет, легко мы ее не прошли. Игроки продемонстрировали дисциплину. С самого начала мы определили, в чем наши слабости, над чем предстоит работать, и чего планируем добиться. Я, конечно, удивлен результатом. И рад, что оказались в финале. Этого предсказать было нельзя.
- Что скажете об организации турнира?
- Мы очень довольны организацией. Для нас были созданы лучшие условия, не было никаких проблем с логистикой. До сих пор мы чувствовали себя в Сочи прекрасно.
«НА ТУРНИРЕ ПОНРАВИЛИСЬ ЖИРКОВ И ГОЛОВИН»
Главный тренер Мексики Хуан Карлос Осорио рассказал, что думает об организации турнира, и отметил мастерство двух российских футболистов.
- Как вы оцениваете стадион «Фишт» и довольны ли российскими болельщиками?
- Хочу поздравить всех, стадионы прекрасные, как и условия для тренировок. Россия – прекрасный хозяин Кубка конфедераций, уверен также хорошо проведет и ЧМ. Нам было приятно находиться в вашей стране.
- Вас впечатлил кто-то из игроков сборной России?
- Я бы выделил Жиркова и 17-го номера (Головин), очень способные футболисты.