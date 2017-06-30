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«Удивлен, что вышли в финал»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Удивлен, что вышли в финал»
Фото: РФС

Германия – Мексика: кто из россиян впечатлил Осорио, и чему удивился Лев.

«УДИВЛЕН, ЧТО ВЫШЛИ В ФИНАЛ»

Главный тренер Германии Йоахим Лев признался, что не ожидал настолько успешных результатов от своей резервной команды, и рассказал, как хорошо его сборную приняли в России.

- Невероятно интенсивная игра. Технически мексиканцы сильная команда. И очень хорошо владеют мячом. Что понравилось, мы с самого начала сделали то, о чем говорили – навязали свою игру. Мои ребята показали грандиозный результат на поле.

- До матча вы говорили, интуиция подсказывает, что сыграете в Петербурге. Что она подсказывает сейчас?

- Пока не буду говорить. Чили станет самой сильной сборной, с которой мы играли до сих пор. Наши футболисты выложились сегодня, потратили все силы. Теперь будем надеяться, что сможем показать против Чили то, что показали в матче с Мексикой.

- Была ли эта победа самой легкой на турнире? И стал ли этот матч самым плохим в исполнении мексиканцев?

- Нельзя ответить на такой вопрос. Все команды находятся на хорошем уровне. Неправильно говорить, что это был самый плохой матч в исполнении сборной Мексики. Встреча была сложной. Иногда у нас возникали проблемы, не могли найти свою игру. Мексика – отличная команда. Но когда вы ведете 2:0, это влияет на ход матча. После первого тайма смогли компактно защищаться, играть в контратаке.

- Чему научилась ваша команда после матча с Чили на групповом этапе?

- На этом турнире команда многому научилась, выросла. В матче против Чили у нас были непростые моменты. Главное, наша команда приобрела опыт на турнире ФИФА. Думаю, этот опыт поможет на следующих крупных турнирах.

- Насколько вы удивлены характером команды? Ведь никто много не ждал от сборной. Вы так легко прошли Мексику.

- Нет, легко мы ее не прошли. Игроки продемонстрировали дисциплину. С самого начала мы определили, в чем наши слабости, над чем предстоит работать, и чего планируем добиться. Я, конечно, удивлен результатом. И рад, что оказались в финале. Этого предсказать было нельзя.

- Что скажете об организации турнира?

- Мы очень довольны организацией. Для нас были созданы лучшие условия, не было никаких проблем с логистикой. До сих пор мы чувствовали себя в Сочи прекрасно.

«НА ТУРНИРЕ ПОНРАВИЛИСЬ ЖИРКОВ И ГОЛОВИН»

Главный тренер Мексики Хуан Карлос Осорио рассказал, что думает об организации турнира, и отметил мастерство двух российских футболистов.

- Как вы оцениваете стадион «Фишт» и довольны ли российскими болельщиками?

- Хочу поздравить всех, стадионы прекрасные, как и условия для тренировок. Россия – прекрасный хозяин Кубка конфедераций, уверен также хорошо проведет и ЧМ. Нам было приятно находиться в вашей стране.

- Вас впечатлил кто-то из игроков сборной России?

- Я бы выделил Жиркова и 17-го номера (Головин), очень способные футболисты.


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