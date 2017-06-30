Обреченные в серии пенальти

На проходящем в Польше, молодёжном чемпионате Европы по футболу, сборная Англии, в полуфинале, проиграла по пенальти сборной Германии. Тем самым, добавив очередную страницу, в печальную книгу проигрышей сборной Англии в серии послематчевых пенальти. Мы решили вспомнить, все серии пенальти основной сборной Англии, на различных крупных футбольных турнирах.

Полуфинал чемпионата мира 1990 года.

Начало всех начал. Команда Бобби Робсона, благодаря связке Гаскойн-Линекер, смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира, где ее поджидала сборная Германии. Ничья в основное и дополнительное время 1-1. На гол Бреме, англичане ответили голом Линекера. Серия послематчевых пенальти. Легендарный Питер Шилтон и не менее легендарный Бодо Илльгнер против полевых игроков. Первые три пенальти с обеих сторон безупречны. Очередь доходит до Стюарта Пирса. Капитан «Ноттингем Форест» и штатный пенальтист «лесников», бьет низом по центру и Илльгнер, ногами, отражает пенальти. У немцев забивает Тон, а бивший следом Крис Уоддл, отправляет мяч на верхний ярус стадиона. Англия - Германия 3:4 по пенальти.

Полуфинал чемпионата Европы 1996 года.

Одна из лучших сборных Англии за всю историю, показала лучший результат для сборной Англии на европейских первенствах. Эта сборная даже смогла выиграть одну серию послематчевых пенальти. В четвертьфинальном матче с Испанией, англичане выиграли, благодаря промахам Йерро и Надаля. Но в полуфинале их снова ждали немцы. До сих пор, этот матч считается одним из самых ярких на чемпионатах Европы. Обменявшись голами в основное время: на гол Ширера, немцы ответили голом Кунца, в дополнительное время, где действовало правило «золотого гола», команды устроили шоу нереализованных моментов, достаточно сказать, что Даррен Андертон на 120 минуте попал в штангу. Серия послематчевых пенальти. Первые пять ударов, с каждой из сторон - это образец того, как надо пробивать одиннадцатиметровый удар. После чего, настало время бить до первого промаха. Напомним, что тогда не было правила – вносить очередность всех игроков, которые находятся на поле, кто за кем будет пробивать пенальти. После первых пяти, били те, кто хотел. Шестым у Англии должен был бить Пол Инс, но он демонстративно отвернулся и пенальти пошел бить Гарет Саутгейт. Уже по разбегу было ясно, что он не забьет. Так и произошло, Андреас Кепке отбил удар. А Томас Мюллер не оставил и шанса Дэвиду Симэну. На утро, все центральные английские газеты вышли с заголовком «У Никсона был Уотергейт, теперь у нас есть свой Саутгейт». Кстати говоря, не забил Саутгейт именно в южные ворота. Германия-Англия 6:5 по пенальти.

1/8 финала чемпиона мира 1998 года.

Этот матч, вошел в историю футбола удалением Дэвида Бэкхема за фол против Диего Симеоне. Хотя в этой игре были и прекрасные голы Дзанети и Оуэна, спорные пенальти, которые реализовали Батистута и Ширер, отмененный «чистый» гол Сола Кэмпбелла, который должен был стать «золотым». Все закончилось серией одиннадцатиметровых ударов. Симэн отразил удар Креспо, но Карлос Роа отбил удар Инса, который двумя года ранее, саботировал серию. 4:4 после первых пяти ударов. Айяла свой удар реализовывает, а Бэтти бьет во вратаря. Даниэль Пассарелла танцует джигу на бровке, а Себастьян Верон лезет на защитную решетку, праздновать победу с болельщиками сборной Аргентины.

1\4 финала чемпионата Европы 2004 года.

Один из лучших футбольных триллеров в истории. Матч, который можно пересматривать и пересматривать. Торжество футбола и желания победить. Хозяева чемпионата Европы пропустили гол от Оуэна уже на третьей минуте матча. Пока они приходили в себя, Руни и Оуэн должны были увеличивать счет на табло. Португальцы пришли в себя и матч пошел в обоюдоострых атаках. Бьет Роналду - спасает Джеймс, бьет Лэмпард -парирует удар Рикарду. Во втором тайме, из-за травм, у англичан поле покинули Руни, Джеррард и Скоулз. Португальцы окончательно перехватили инициативу и должны были забивать, но удары Руя Кошты и Фигу, были не точными. На 75 минуте, на поле вышел Поштига вместо Фигу. Капитан Португалии был недоволен заменой и ушел сразу в раздевалку. Но замена сыграла! Именно Элдер Поштига переиграл в «воздухе» центральных защитников Англии и, ударом головы, сравнял счет. В дополнительные тридцать минут развернулся настоящий триллер. На 110 минуте Руй Кошта дальним ударом выводит Португалию вперед, но за пять минут до финального свистка англичане зарабатывают угловой. Бекхэм подает, Терри скидывает мяч Лэмпарду, который вносит его в ворота. Серия пенальти. Первый же пенальти англичан, запорол Дэвид Бекхэм-это был его второй не забитый пенальти на турнире. И далеко не последний за сборную. Но у португальцев, третий пенальти не забил Руй Кошта. 4:4 после основной серии. Первые пенальти в серии до первого промаха и Колу и Поштига исполнили безукоризненно. Как вдруг, португальский вратарь Рикарду скинул перчатки и отразил одиннадцатиметровый Дариуса Васселла, а потом сам схватил мяч и забил победный гол. Португалия-Англия 6:5 по пенальти.

1\4 финала чемпионата мира 2006 года.

И снова Португалия и снова четвертьфинал. Но на этот раз, чемпионат мира в Германии. Довольно блеклый матч на фоне прошлой игры, который, кроме серии пенальти, запомнился удалением Руни. Уэйн, после жестокого стыка с Карвалью, наступил ему шипами на интимное. Случилась небольшая потасовка. Руни был удален, после чего Роналду подмигнул скамейке запасных. Кадр попал во всевозможные телевизионные эфиры. Криштиану был назван провокатором года. Сам матч, после удаления, превратился в попытки одной команды вскрыть эшелонированную оборону другой. Эта серия послематчевых пенальти, стала одной из самых провальных, в истории сборной Англии. Хотя португальцы били не лучше. Англия-Португалия 1:3 по пенальти после четырех ударов англичан и пяти португальцев.

1\4 финала чемпионата Европы 2012 года.

Наверное, единственная игра из представленных, где был явный фаворит и аутсайдер. Беззубая сборная Роя Ходжосона создала за весь матч один голевой момент, тогда как один Марио Балотелли упустил минимум пять. Соотношение ударов 35-9, удары в створ ворот 20-4, владение 64 на 36 и все это в пользу Италии. Дотянув, до дополнительных экстра-таймов, Англия окопалась на своей половине поля и даже не помышляла о контригре. Италия продолжила атаковать, и лишь штанга спасла англичан после удара Диаманти. В серии одиннадцатиметровых ударов, вся надежда англичан была на поймавшего кураж, в этом матче, Харта. После первых двух ударов, Англия вела 2:1, Монтоливо не попал в ворота. К мячу подошел Андреа Пирло и, не обращая внимания, на высунувшего язык, прыгающего на линии ворот, Харта, аккуратно подсек мяч и направил его точно по центру, исполнив знаменитый удар Антонина Паненки. Пробивавший следом, Янг, своим ударом, едва не сломал перекладину. Команды сравнялись. После чего, Буффон отразил удар Эшли Коула, а Ночерино и Диаманти били точно. Италия-Англия 4-2 по пенальти.

P.S. На олимпийских играх 2012 года в Лондоне, вместо сборной Англии принимала участие сборная Великобритании. Это когда к английским игрокам были добавлены пять валлийцев, среди них были Гиггз, Рэмзи, Беллами . Но и эта сборная была обречена, когда четвертьфинал с Южной Кореей закончился серией пенальти. Великобритания проиграла Южной Корее 4:5 по пенальти.