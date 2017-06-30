«Россия – это же Европа!» Мексиканцы после поражения показали знания географии

Половина сборной Мексики, несмотря на крупное поражение, подошла общаться с прессой, а Чичарито сделал это даже на двух языках.

Гильермо Очоа: Мексика не падает духом!

– На первых минутах Германия очень сильно нас придавила, – рассказал вратарь мексиканцев Гильермо Очоа. – Но после двух мячей мы пришли в себя и играли лучше. Мы всегда стараемся играть до конца, показывать свое сердце и мужество. Этот матч это показал, но немцы играли очень эффективно, особенно в начале игры. Но мы не падаем духом, ведь уступили чемпионам мира, а это не так страшно.

Эктор Морено: Мячи в наши ворота сильно повлияли на наш дух

– Кто виноват в четырех мячах в ворота вашей команды?

– Это индивидуальные ошибки. Возможно, в этом есть и какая-то система: нас несколько раз обыгрывали и оставляли за спиной. Немцы в этом очень сильны, у них получалось находить свободные зоны и убегать от нас. И, конечно же, два быстрых гола – очень сильно повлияли на наш дух. Однако наша команда продолжала бороться – и у нас действительно были неплохие моменты.

– Этот результат можно воспринимать отдельно от предыдущих игр Мексики?

– Я думаю, да. Если быть честным, мне кажется, мы не заслужили такого разгрома. 1:4 - слишком сильное наказание для нас. Мы создали очень много моментов – и я, и другие ребята, поэтому трудно смириться с таким поражением.

– Насколько для вас важна победа в матче за бронзу?

– Важна. Это очень престижно, даже если речь идет о бронзе, а не о золоте. Да и вообще, это же футбол! Не думаю, что-то кто-то из нас будет выходить на поле и не думать о победе

Хавьер Акино: Пытаюсь найти позитив даже в этой игре

– Я, как и все мексиканцы, очень недоволен результатом и тем, как теперь обстоят наши дела. Но я пытаюсь найти позитив даже в этой игре. Надеюсь, что впереди нас ждут хорошие моменты. Трудно загадывать, но мне будет легче думать, что в следующем матче мы выполним установку на 100 процентов и все будет в порядке.

Освальдо Аланис: У немцев было мало шансов, но посмотрите на табло

– Как бы я описал первые минуты? Да мы просто наблюдали за тем, что делает соперник, но никак не реагировали! Так не должно быть! Сначала матча нам надо было играть так, как мы делали это после пропущенных мячей.

– Мексике не хватило времени на то, чтобы подготовиться такому сильному сопернику?

– Нет, я думаю, дело не в этом. Нам нужно просто верить в себя и в то, что мы можем добиваться успеха даже в таких матчах. Мы реализовывали моменты, но это ничего нам не дало. У немцев было не так много шансов, но посмотрите на табло! Они забили четыре! Нужно сделать правильные выводы, если мы хотим победить португальцев

Чичарито: Каждый из россиян мог бы играть в Европе!

Последним в микст-зону прибежал Хавьер Эрнандес, который экспрессивно размахивая руками, отвечал на вопросы по-испански, а затем и по-английски.

– Будем стараться теперь выиграть третье место. Спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Жаль, что мы не смогли добраться до финала, но мы делали все, что смогли. Я не буду придумывать отговорки: мы проиграли и должны принять его. Мы должны продолжать развиваться, чтобы побеждать такие команды.

– Вас удивило, что российские фанаты поддерживали именно Мексику?

– На самом деле нет, потому что с самого начала турнира нас хорошо поддерживали. Кроме матча со сборной России, конечно.

– Кто из сборной России, на ваш взгляд, мог бы играть в Европе?

– Каждый! Хотя вы ведь и так в Европе, вы и есть Европа! Ваши команды выступают в Лиге чемпионов, мы же в этом году играли с ЦСКА. Надеюсь, скоро многие русские игроки заиграют в лучших командах Европы.