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«У вас отличная страна, а в Сочи прекрасный пляж». Немцы хвалят Россию

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«У вас отличная страна, а в Сочи прекрасный пляж». Немцы хвалят Россию
Фото: ФИФА (FIFA)

Футболисты сборной Германии – пример для всех: крупно победили, но говорили не только об игре, но и о достопримечательностях Сочи. 

«Я рад, но очень устал» 

– Мы забили два гола, это очень сильно упростило нам задачу, – начал капитан очевидность Антонио Рюдигер. – После этого мы действовали на контратаках.

– Многие не ожидали, что вы попадете в финал.
– Это вы не ожидали, – парирует защитник. – Мы шли к этой цели и рады ее достигнуть.

– Вы не выглядите веселым.
– Я рад. Просто очень устал, – сказал гигант и пошел отдыхать.

Один из двух лучших бомбардиров Кубка Конфедераций Тимо Вернер намного веселее и не скрывал свою радость.

– Мы гордимся своей победой. Не все верили, что мы так легко попадем в финал.

– Из солнечного Сочи вам теперь ехать в хмурый Петербург.
– Да, но это всего на два дня. Мы с грустью покидаем Сочи, потому что выиграли все матчи здесь, да и погода действительно была отличная. Надеемся, что сможем победить в финале.

– Многое решат детали, но вряд ли решающее влияние окажет место матча. Мы уже переезжали в Казань, поэтому это не проблема для нас, – подтвердил слова партнера Маттиас Гинтер.

«У нас молодая команда, а мы вышли в финал» 

– Вы до начала турнира говорили – «увидимся в финале!» – припомнили журналисты Джошуа Киммиху
– Да, так оно и получилось!

– Этот матч был полностью ваш?
– Не скажу, что мы контролировали ход игры, Мексика хорошо атаковала и могла забить больше, но и мы реализовали не все моменты.

– Эта победа сродни полуфинальной победе над Бразилией на ЧМ. Гордитесь?
– Да, конечно гордимся, ведь у нас такая молодая команда, а мы смогли выйти с первого места в группе, а теперь и вышли в финал

– Вы разобрали игру Чили?
– Да. Одного матча с ними нам хватило, они играют по одной и той же системе, но с разной интенсивностью.

Эмре Джан в последнем матче получил всего 20 минут, но все равно не отказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

– Неправильно будет сказать, что все 90 минут мы были лучше и создавали моменты один за одним. Но я считаю, мы провели хороший матч и заслуженно победили.

– Что думаете о Чили? 
– Мы уже играли с этой командой и примерно понимаем, что от нее ожидать. Нужно будет внимательно следить за их нападающими и показывать свой футбол в атаке. Вот и все.

– Вы в России уже больше недели. Как вам тут? 
– Россия – очень красивая страна! Люди здесь очень дружелюбные, отели подготовлены для нас самые лучшие, а в Сочи еще и прекрасный пляж! Я всем доволен, – подытожил жизнерадостный игрок «Ливерпуля».

Матч

Германия - Мексика - 4:1 (2:0)

Голы

Горецка 6 (1:0). Горецка 8 (2:0). Вернер 59 (3:0). Фабиан 89 (3:1). Юнес 90 (4:1).

Состав

Германия: тер Штеген, Гинтер, Хенрихс, Хектор, Рюдигер, Руди, Дракслер (Юнес, 81), Горецка (Джан, 68), Киммих, Штиндль (Брандт, 78), Вернер

Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Аланис, Араухо, Эррера, Акино (Лосано, 46), дос Сантос Х. (Маркес, 67), Эрнандес, дос Сантос Д. (Фабиан, 63), Хименес

Предупреждения:

Джан, 72 - Хименес, 55

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция

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