«У вас отличная страна, а в Сочи прекрасный пляж». Немцы хвалят Россию
Футболисты сборной Германии – пример для всех: крупно победили, но говорили не только об игре, но и о достопримечательностях Сочи.
«Я рад, но очень устал»
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Мы забили два гола, это очень сильно упростило нам задачу, – начал капитан очевидность Антонио Рюдигер. – После этого мы действовали на контратаках.
– Многие не ожидали, что вы
попадете в финал.
– Это вы не ожидали, – парирует защитник. – Мы шли к этой цели и рады ее достигнуть.
– Вы не выглядите веселым.
– Я рад. Просто очень устал, – сказал гигант и пошел отдыхать.
Один
из двух лучших бомбардиров Кубка Конфедераций Тимо Вернер намного
веселее и не скрывал свою радость.
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Мы гордимся своей победой. Не все верили, что мы так легко попадем в финал.
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Из солнечного Сочи вам теперь ехать в хмурый Петербург.
– Да, но это всего на два дня. Мы с грустью покидаем Сочи, потому что выиграли все матчи здесь, да и погода действительно была отличная. Надеемся, что сможем победить в финале.
– Многое решат детали, но вряд ли решающее влияние окажет место матча. Мы уже переезжали в Казань, поэтому это не проблема для нас, – подтвердил слова партнера Маттиас Гинтер.
«У нас молодая команда, а мы вышли в финал»
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Вы до начала турнира говорили – «увидимся в финале!» – припомнили журналисты Джошуа Киммиху
– Да, так оно и получилось!
– Этот матч был полностью
ваш?
– Не скажу, что мы контролировали ход игры, Мексика хорошо атаковала и могла забить больше, но и мы реализовали не все моменты.
– Эта победа сродни
полуфинальной победе над Бразилией на ЧМ. Гордитесь?
– Да, конечно гордимся, ведь у нас такая молодая команда, а мы смогли выйти с первого места в группе, а теперь и вышли в финал
–
Вы разобрали игру Чили?
– Да. Одного матча с ними нам хватило, они играют по одной и той же системе, но с разной интенсивностью.
Эмре Джан в последнем матче получил всего 20 минут, но все равно не отказал в
эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
–
Неправильно будет сказать, что все 90 минут мы были лучше и создавали моменты
один за одним. Но я считаю, мы провели хороший матч и заслуженно победили.
– Что думаете о Чили?
– Мы уже играли с этой командой и примерно понимаем, что от нее ожидать. Нужно будет внимательно следить за их нападающими и показывать свой футбол в атаке. Вот и все.
– Вы в России уже больше
недели. Как вам тут?
– Россия – очень красивая страна! Люди здесь очень дружелюбные, отели подготовлены для нас самые лучшие, а в Сочи еще и прекрасный пляж! Я всем доволен, – подытожил жизнерадостный игрок «Ливерпуля».
Матч
Германия - Мексика - 4:1 (2:0)
Голы
Горецка 6 (1:0). Горецка 8 (2:0). Вернер 59 (3:0). Фабиан 89 (3:1). Юнес 90 (4:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Хенрихс, Хектор, Рюдигер, Руди, Дракслер (Юнес, 81), Горецка (Джан, 68), Киммих, Штиндль (Брандт, 78), Вернер
Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Аланис, Араухо, Эррера, Акино (Лосано, 46), дос Сантос Х. (Маркес, 67), Эрнандес, дос Сантос Д. (Фабиан, 63), Хименес
Предупреждения:
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция