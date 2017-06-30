«У вас отличная страна, а в Сочи прекрасный пляж». Немцы хвалят Россию

Футболисты сборной Германии – пример для всех: крупно победили, но говорили не только об игре, но и о достопримечательностях Сочи.

«Я рад, но очень устал»

– Мы забили два гола, это очень сильно упростило нам задачу, – начал капитан очевидность Антонио Рюдигер. – После этого мы действовали на контратаках.

– Многие не ожидали, что вы попадете в финал.

– Это вы не ожидали, – парирует защитник. – Мы шли к этой цели и рады ее достигнуть.

– Вы не выглядите веселым.

– Я рад. Просто очень устал, – сказал гигант и пошел отдыхать.

Один из двух лучших бомбардиров Кубка Конфедераций Тимо Вернер намного веселее и не скрывал свою радость.

– Мы гордимся своей победой. Не все верили, что мы так легко попадем в финал.

– Из солнечного Сочи вам теперь ехать в хмурый Петербург.

– Да, но это всего на два дня. Мы с грустью покидаем Сочи, потому что выиграли все матчи здесь, да и погода действительно была отличная. Надеемся, что сможем победить в финале.

– Многое решат детали, но вряд ли решающее влияние окажет место матча. Мы уже переезжали в Казань, поэтому это не проблема для нас, – подтвердил слова партнера Маттиас Гинтер.

«У нас молодая команда, а мы вышли в финал»

– Вы до начала турнира говорили – «увидимся в финале!» – припомнили журналисты Джошуа Киммиху

– Да, так оно и получилось!

– Этот матч был полностью ваш?

– Не скажу, что мы контролировали ход игры, Мексика хорошо атаковала и могла забить больше, но и мы реализовали не все моменты.

– Эта победа сродни полуфинальной победе над Бразилией на ЧМ. Гордитесь?

– Да, конечно гордимся, ведь у нас такая молодая команда, а мы смогли выйти с первого места в группе, а теперь и вышли в финал

– Вы разобрали игру Чили?

– Да. Одного матча с ними нам хватило, они играют по одной и той же системе, но с разной интенсивностью.

Эмре Джан в последнем матче получил всего 20 минут, но все равно не отказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

– Неправильно будет сказать, что все 90 минут мы были лучше и создавали моменты один за одним. Но я считаю, мы провели хороший матч и заслуженно победили.

– Что думаете о Чили?

– Мы уже играли с этой командой и примерно понимаем, что от нее ожидать. Нужно будет внимательно следить за их нападающими и показывать свой футбол в атаке. Вот и все.

– Вы в России уже больше недели. Как вам тут?

– Россия – очень красивая страна! Люди здесь очень дружелюбные, отели подготовлены для нас самые лучшие, а в Сочи еще и прекрасный пляж! Я всем доволен, – подытожил жизнерадостный игрок «Ливерпуля».