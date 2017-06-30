Андрей Руденко: Только Кличко и Фьюри были неудобнее Поветкина

Украинский боксер Андрей Руденко рассказал о подготовке к бою с Александром Поветкиным, а также о братьях Кличко и предложении драться с Деонтеем Уайлдером.

– В России ваш бой с Александром вызвал большой ажиотаж, а как в Украине?

– Большого ажиотажа нет. Меня поддерживают родные и близкие.

– Что для вас значит поединок с Поветкиным?

– Это самый сильный оппонент в моей карьере. Это большой опыт для меня.

– Лукас Браун?

– Поветкин выше уровнем. Этот бой ступень в моей жизни и карьере. Он означает, что годы тренировок прошли не зря.

– Следили за карьерой Александра после того, как спарринговали с ним. Как он изменился?

– Следил за всеми боксерами из топ-10. Александр похудел. Стал немного быстрее.

– Это сложность?

– Для супертяжа достичь этого нелегко и это очень правильно. Кроме скорости появилась уверенность и рельеф.

– А были ли у вас спарринг-патрнеры более трудные, чем Поветкин?

– Да. Я несколько раз спарринговал с Владимиром Кличко, с Тайсоном Фьюри. Не могу сказать, что они сильнее, но они явно неудобнее. У Фьюри огромный рост и размах рук. Он неудобный, своеобразный и психологически неадекватный парень. Как боец, он – молодец. А Владимир Кличко – колоссальный опыт, прекрасная техника, чувство дистанции. С ним тоже было нелегко.

– Вы бы включили Александра в пятерку лучших боксеров тяжелого веса современности?

– Да.

– На вас не давит то, что бой пройдет в России?

– Нет. В Москву приехал – как к себе домой. Допустим, в Африке, контраст мог бы быть. Я уже проводил поединки за границей. Это спорт. Все будут болеть за своего бойца. Я к этому отношусь спокойно.

– Как думаете, повлияют ли на Александра допинговые скандалы?

– В любом случае, это неприятно. Но, думаю, что Александр это пережил.

– Судя по вашему с ним общению, никакой спортивной злости нет. Вы разговариваете с улыбкой.

– Злости никакой быть не может. Я сам по себе такой парень. За рингом можно спокойно общаться и быть друзьями. На ринг вышли подрались, а затем пожали руки. Это правильно и хорошо.

– Будете стремиться к досрочному окончанию боя?

– На нокаут никто особо работать не будет. У Александра глухая и крепкая защита. Пробивать ее – безумно тратить силы.

– Как вам бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа?

– Я очень расстроился результатом поединка. Когда начинал свою карьеру, наблюдал за братьями Кличко. Всегда смотрел и поединки и переживал за них. Я понимаю, что на Владимире сказывается возраст, и понимаю, что эти бои для него значат. Мне бы не хотелось, чтобы он так закончил. Хочу, чтобы он ушел красиво.

– С кем из чемпионов вы бы хотели провести бой?

– Было предложение от Уайлдера. Но я тогда не смог его принять. Были другие планы.