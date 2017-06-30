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«Спартак» может совершить трансфер года, а Аршавин снова забивает (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» может совершить трансфер года, а Аршавин снова забивает (видео)
Фото: ФК «Спартак»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День четырнадцатый

Германия, как-то очень легко расправившаяся с Мексикой, стала вторым финалистом Кубка конфедераций. Вновь заговорили о немецких футбольных школах и колоссальном кадровом потенциале: по сути, третий состав в шаге от того, чтобы выиграть турнир. Такого не ожидал даже сам Йоахим Лев.

– Игроки продемонстрировали дисциплину. С самого начала мы определили, в чем наши слабости, над чем предстоит работать, и чего планируем добиться. Я, конечно, удивлен результатом. И рад, что оказались в финале. Этого предсказать было нельзя.

Непобедимые. Германия разгромила Мексику


Фото: РФС

Поскольку Кубок конфедераций проходит в России, иностранных гостей спрашивают о нашей стране, инфраструктуре и, конечно, сборной. Спросили и главного тренера немцев.

– Хочу поздравить всех, стадионы прекрасные, как и условия для тренировок. Россия – прекрасный хозяин Кубка конфедераций, уверен также хорошо проведет и ЧМ. Нам было приятно находиться в вашей стране. Кто впечатлил в сборной России? Я бы выделил Жиркова и 17-го номера (Головин) – очень способные футболисты.

Жирков – способный футболист. Только ему скоро 34.

«Удивлен, что вышли в финал»

Послезавтра Кубок конфедераций завершится. В матче за третье место сыграют Португалия и Мексика, а в финале – Чили и Германия.

Будущее Смолова

Главная тема четверга – возможный переход Смолова в «Спартак». Этого хотят и игрок, и клуб. Единственное препятствие – отступные в размере 30 миллионов евро. Попробуйте вспомнить, заплатил ли «Спартак» за кого-нибудь больше 15 млн? Кажется, рекорд в районе 12-13 млн. И был установлен в те времена, когда Мишель Платини еще даже не задумывался о финансовом fair play.

Смолов – лучшее, что может получить «Спартак». Колонка Михаила Борзыкина


А так, конечно, Смолов нужен «Спартаку». И любому другому российскому клубу – тоже. В двух последних сезонах он забил 55 мячей, что по меркам наших форвардов – и подвиг, и чудо, и фантастика, находится в самом расцвете своей карьеры, выступает стабильно, несмотря на травмы и все краснодарские катаклизмы. К тому же в комплекте правильный паспорт.


Также вчера итальянские СМИ сватали в «Спартак» хавбека «Фрозиноне» Крагля и защитника «Кротоне» Чеккерини. Правда, по последнему сразу же пришло опровержение. Никогда еще во время российского межсезонья не было столько трансферных слухов из Италии.

Сводки межсезонья

ЦСКА официально объявил о продлении контракта с Фернандесом до 2022 года. Хотя об этом стало известно полмесяца назад.

– Я всегда говорил, что никуда не хочу уходить. Это мой дом, хочу оставаться здесь как можно дольше. Мы достаточно длительное время вели переговоры, и уже о время отпуска удалось все согласовать. Я очень счастлив. Уверен, что в дальнейшем смогу приносить пользу команде. Надеюсь, мы сможем завоевать ещё очень много титулов, – поделился своей радостью защитник.


Фото: ЦСКА

«Зенит» продолжит переговоры с Маноласом, приостановленные в середине недели – защитник не захотел получать зарплату в рублях. Как информирует alfredopedulla.com, Манолас попросил «Зенит» дать ему больше времени. Кроме того, он отправился на родину по семейным обстоятельствам: в понедельник  его жена должна родить ребенка.

Другой источник сообщает, что в борьбу за Маноласа вступил «Челси». Но по информации третьего источника, «Рома» поставила игроку ультиматум – либо оставайся, либо уходи, но только в «Зенит». В общем, если у вас закончился попкорн, купите еще – и побольше. Эта мыльная опера затянется надолго.


Многие недоумевают: разве столь агрессивная трансферная кампания, развернутая «Зенитом», соответствует финансовому fair play? Отвечает Сергей Фурсенко.

– Мы ориентируемся на те суммы, которые мы выручили от продажи Халка, Витселя и Гарая. Это что-то в районе 120 миллионов евро. На деле, думаю, мы потратим гораздо меньше. Потому что мы ведем переговоры таким образом, чтобы не платить все трансферные суммы сразу, а разбивать платежи на части. По некоторым игрокам платеж разбит на три года. В некоторых случаях мы договариваемся о получении игроков в аренду. Поэтому клуб не нарушит правила финансового fair play, установленных УЕФА.

Тем временем Вандерсон – другой Вандерсон – провел первую тренировку в «Краснодаре».


В программу второго сбора «Ростова» вошли четыре матча. Ближайший – 2 июля с «Кукеси». Сейчас вообще пойдет вторая волна спаррингов. Не пропустите.


А вот как «Динамо» обыграло «Карабах».


Бонус. Аршавин

36-летний Аршавин оформил дубль в матче квалификации Лиги Европы «Кайрат» – «Атлантас». Правда, первый гол забил с пенальти.


– Если наш главный тренер сочтет возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясет. Пока я не обсуждал с Манчини кандидатуру Аршавина, но обязательно подниму этот вопрос, – заявил Фурсенко.

А вы бы этого хотели?

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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