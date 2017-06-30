Жо: Однажды в матче с «Зенитом» Вагнера забросали банановой кожурой

Экс-форвард ЦСКА Жо рассказал в программе EsporteInterativo, почему не общается с Роналдиньо, как бросил пить, и есть ли расизм в России.

«НА ВЕЧЕРИНКИ БОЛЬШЕ НЕ ХОЖУ»

- Если вас позовет на вечеринку Роналдиньо, пойдете?

- Нет, потому что та атмосфера уже не для меня. Больше на вечеринки не хожу, они того не стоят.

- Неужели нет желания потусить?

- Вообще никакого.

- Выпить пива?

- Нет. Иногда мы ужинаем с друзьями, они пьют пиво, а у меня нет никакого желания. Выпивка больше не мешает мне жить.

- Так вы с Роналдиньо больше не общаетесь? Он же был вашим хорошим другом.

- Мы не поддерживаем контакт, потому что мне этого не хочется. Конечно, в свое время он помог в развитии моей карьеры. Роналдиньо всегда был умнейшим игроком на поле. Просто теперь мы живем в разных мирах. Но с удовольствием пообщаюсь с ним, если как-нибудь встретимся.

«ПОЕХАЛ В РОССИЮ, ЧТОБЫ КУПИТЬ РОДИТЕЛЯМ ДОМ»

- Мне многие люди говорили: «Парень, ты выбрал неверный путь, слишком много алкоголя употребляешь. Но есть моменты в жизни, когда тебя что-то ослепляет, и ты никого не слушаешь.

- А как вам удавалось тренироваться после похмелья?

- Так молодой же был! Когда шел выпить, даже не думал о последствиях и о том, как алкоголь влияет на манеру игры и рефлексы.

- Вы воплотили мечту отца. Он ведь так и не стал хорошим футболистом?

- Да, начинал в «Коринтиансе», потом поездил по разным клубам из низших лиг и в конце концов стал таксистом.

- Вы играли вместе с братом, который трагически погиб.

- Он для меня был примером во всем, а потом случилась та авария… Я горевал, но в то же время понял, нужно набираться сил, чтобы воплотить нашу общую мечту – купить дом родителям.

- Вы поехали в Россию, чтобы осуществить эту мечту?

- Совершенно верно. Футболист не может постоянно думать о будущем. Поступило предложение от ЦСКА, и я свой шанс не упустил. Не мог же размышлять так: вот через четыре года поеду в «Барселону», тогда и куплю родителям жилье. Да и ЦСКА в тот момент был силен, там играли известные бразильцы. Меня критиковали за решение переехать в России, говорили, что слишком молод. Но в тот момент я думал только о том, как помочь родителям.

«ХОЧУ СЫГРАТЬ ЗА БРАЗИЛИЮ НА ЧМ-2018»

- Конечно, хочу еще сыграть за сборную! И для этого нужно много работать. Хотя уверен, что процентов 80 футболистов из состава на ЧМ-2014 думают, что их шансы тот турнир подорвал, что их больше никогда не позовут после 7:1. Но некоторые из тех игроков снова в команде. И я думаю, что выступления за такой большой клуб, как «Коринтианс» - шанс показать себя. Тем более через год чемпионат мира пройдет в России, стране, где я очень здорово играл в ЦСКА. Меня очень хорошо приняли. Но в то время там уже обосновались Вагнер и Карвалью. Я же пришел с отличными рекомендациями, но все равно должен был себя проявить. В первом же матче забил четыре мяча.

- Вы сталкивались с проявлением расизма в России?

- В первый год в России ни разу. На второй сезон, когда меня стали узнавать, понимать, что за футболист, начались оскорбления. Как-то в матче против «Зенита» Вагнер первым вышел на поле, и в него стали бросать банановую кожуру. Опытный Вагнер мне тогда посоветовал никак не реагировать, игнорировать таких людей. Я прожил в России несколько хороших лет, только эта неприятная часть культуры немного задевала.