Мы хотим, чтобы о нас говорили во всем мире

«Советский спорт» рассказывает, о чем говорили на презентации Специального матча, который пройдет 13 июля 2018 года, идейные вдохновители этого проекта.

Наталья Водянова, основатель фонда «Обнаженные сердца», член Совета директоров Специальной Олимпиады.

- Специальный матч – это возможность для нас привезти в Россию идею Объединенного футбола, который является частью движения Объединенный спорт. Почему футбол? Потому что это самый популярный вид спорта, как в России, так и во всем мире. Почему объединенный? Потому что в этом матче примут участие все, кто хочет: женщины, мужчины, дети, международные звезды, звезды футбола, политики, люди с талантами, а также люди с особенностями развития.

Идея Unified match появилась вместе с движением Специальная Олимпиада. Это самая большая в мире спортивная организация. В ней больше стран-участниц, чем в ООН и Олимпийском движении, их больше 170. Почему Россия и 2018 год? В 2018 году Специальная Олимпиада празднует свое 50-летие со дня основания. Ну и конечно, мы все с нетерпением ждем чемпионат мира по футболу, который пройдет в 13 городах нашей страны. Для нас футбол – это не только игра. Я думаю, что к тому моменту, как стартует чемпионат мира, футбол будет везде – он будет в наших сердцах, при этом не важно: кто мы, где мы живем. Дети, взрослые – все будут следить за этим событием.

Мы хотим воспользоваться этим моментом, чтобы рассказать о том, что важно довольно узкому кругу людей. В России 140 тысяч атлетов Специальной Олимпиады, и это мало кому известно, потому что большая часть этих людей живет в специальных учреждениях. Мы хотим изменить эту ситуацию. Специальная Олимпиада дает возможность этим людям заниматься спортом наравне с другими.

Мы хотим, чтобы эта организация пришла в семьи, которые воспитывают детей с особенностями развития. Это мой личный интерес. Вы знаете о моем фонде «Обнаженные сердца», который на протяжении шести лет помогает нашей стране стать более инклюзивной. Мы тренируем специалистов, чтобы в России были учителя, педагоги, которые знают, как работать с этими детьми, как повышать их шансы на то, чтобы стать полноценными членами нашего общества.

Для того, чтобы реализовать эти планы, нам нужно внимание общественности, нам нужно, чтобы сами семьи знали, что есть такая возможность и такая организация. Поэтому мы хотим устроить самый крутой матч, который будет наравне с потрясающими поединками во время чемпионата мира в России. Мы планируем устроить фестиваль, это будет день семьи, день дружбы, день объединения усилий, где всем будет место.

Подобное мероприятие уже проводилось в Бразилии, в том матче принимал участие даже президент страны, но как-то тихо все прошло. Мы хотим, чтобы это заметила не только Россия, но и весь мир. Мы надеемся собрать полный стадион, привлечь артистов международного уровня, чтобы они тоже поддержали эту инициативу. Хотим организовать трансляцию на местном телевидении и будем не прекращая говорить об этом событии.

Идея проведения этого матча возникла у меня еще в Цюрихе, когда официально стало известно, что Россия будет принимать чемпионат мира по футболу. Уже тогда я подумала, что мы обязательно должны воспользоваться моментом, когда в нашу страну приедет главный вид спорта, чтобы показать важность инклюзии и толерантности.

С Сергеем Колушевым и агентством «Eventica« у нас был очень успешный опыт сотрудничества еще в 2008 году, когда мы провели «Бал любви» в Москве. Это было очень важное событие для фонда «Обнаженные сердца», мы привлекли около 5 миллионов евро, что дало очень успешный старт нашей деятельности. Сейчас нам вновь нужен хороший толчок для такой важной организации, как Специальная Олимпиада, к которой я присоединилась год назад, войдя в Совет директоров. Теперь нам вновь нужны возможности и опыт «Eventica« во главе с Сергеем, чтобы воплотить наши мечты на самом высшем уровне.

Чем обусловлен выбор площадки? Мне кажется, это очевидно! Размеры этого стадиона для нас идеальны, потому что мы хотим создать домашнюю обстановку, что гораздо сложнее сделать на арене, вместимостью 40 тысяч и больше. Плюс эта площадка невероятно красива, у нее прекрасная история, отличная энергетика. Это был легкий выбор.

Сергей Колушев, основатель компании «Eventica«, издатель ИД «Советский спорт», соучредитель общественного движения «Россия любит футбол!».

- Я сейчас стою здесь, и у меня дико бьется сердце. Я восхищен тем, что вокруг меня происходит. Мы стоим на пороге исторического события в историческом месте, это будет грандиозное мероприятие, грандиозный матч. Мне очень хочется сказать, кто там будет играть и выступать, но я не скажу, немного придется подождать. Впереди еще целый год, поэтому волнуюсь, сердце бьется, но будет здорово.

Алексей Смертин, посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018, соучредитель общественного движения «Россия любит футбол!».

- Я был на «ВТБ Арене парк» несколько раз и воодушевлен той атмосферой, которая уже чувствуется мне, как футболисту. Не хватает только болельщиков, которые несомненно будут заполнять этот стадион. Он значимый, здесь я с дрожью в коленках вставал в очередь за автографом великого Льва Яшина, который никому не отказывал. Я тогда подумал: а как же он смотрит, если весь первый тайм раздает автографы? Тогда он подписал мой вымпел, который до сих пор хранится дома в Барнауле, висит у мамы в комнате. Это было потрясающее ощущение.

Стадион «Динамо» уникален, по сути, это святая святых нашего футбола. Я здесь играл в составе сборной страны, поэтому то, что Специальный матч пройдет здесь, не случайно. Я лишь могу вторить словам Натальи относительно футбола, мы все знаем масштабы этого вида спорта, но пока не представляем, какое количество туристов сюда приедет во время чемпионата мира.

Стадиона «Динамо» это тоже коснется, здесь пройдет уникальный матч, спортивный результат которого абсолютно не важен. Главным результатом станет объединение людей из разных профессий и отраслей. Это обмен опытом, обмен энергией, поэтому результат в любом случае будет положительным. Это событие, которое требует внимания и которое своими отголосками будет отдаваться в сердцах людей, приехавших на этот стадион.

