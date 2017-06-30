LIVE: В Москве гроза и Марадона!
«Советский спорт» сопровождает легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, который приехал в Москву.
В программе визита – посещение Москвы и Санкт-Петербурга, осмотр спортивных объектов, эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
15:29. Пять превращений кумира Аргентины и Неаполя.
15:17. А вот таким был последний визит Диего Марадоны в Москву.
14:56. 12 картинок, которые все расскажут о карьере Марадоны.
14:50. Тем временем, в столицу пришел обещанный «ветхозаветный ливень» с грозой. Нам с Марадоной еще повезло, что его самолет приземлился раньше.
14:40. Диего Армандович уже гуляет по Москве.
14:30. Нетрудно догадаться, кому посвящен свежий номер «Советского спорта»,
Сегодня по приглашению "Советского спорта" приезжает Диего Марадона! Читайте газету "Советский спорт" и вы узнаете: - Зачем Панарин "Коламбусу"? - Интервью вратаря сборной России Гильерме #ячитаюсоветскийспорт #советскийспорт #советскийспортвсегдарядом #советскийспортфутбол #футбол #кубокконфедераций #КК2017 #сборнаяроссии #россия ,
14:15. Таможня пройдена. Марадона чист!
ВНИМАНИЕ⚡️⚡️⚡️ Диего Марадона приземлился в Московском аэропорту! «Советский спорт» сопровождает легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, который приехал в Москву. В программе визита – посещение Москвы и Санкт-Петербурга, осмотр спортивных объектов, эксклюзивное интервью «Советскому спорту». #советскийспорт #ячитаюсоветскийспорт #россиялюбитфутбол #РЛФ #футбол #Марадона #Москва
14:01. Самолет Марадоны приземлился в Москве.
Самолет Марадоны приземлился в Москве. Скоро ждите первую информацию на нашем сайте! #марадона #советскийспорт #россиялюбитфутбол pic.twitter.com/dnCcs27sCy— Sovsport.ru (@sovsport) 30 июня 2017 г.
13:55. Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик делится своими воспоминаниями о встрече с Диего Марадоной.
13:40. Кстати Марадона был в Москве в качестве футболиста. И он проиграл матча «Спартаку».
13:23. 30 июня 1994 года легендарный форвард сборной Аргентины Диего Марадона был вынужден покинуть чемпионат мира 1994 года, который проходил в США. Это было ровно 23 года назад.
13:10. Мы решили вспомнить интересные факты из жизни легендарного аргентинского футболиста.