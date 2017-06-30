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LIVE: В Москве гроза и Марадона!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Диего Марадона
Диего МарадонаФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» сопровождает легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, который приехал в Москву.

В программе визита – посещение Москвы и Санкт-Петербурга, осмотр спортивных объектов, эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

15:29. Пять превращений кумира Аргентины и Неаполя.

15:17. А вот таким был последний визит Диего Марадоны в Москву.

14:56. 12 картинок, которые все расскажут о карьере Марадоны.

14:50. Тем временем, в столицу пришел обещанный «ветхозаветный ливень» с грозой. Нам с Марадоной еще повезло, что его самолет приземлился раньше.

#nordstartower #москва #moscow #ураган #ураганвмоскве #ваганьковскоекладбище

Публикация от Olga Zhivikina (@olgazhivikina)

14:40. Диего Армандович уже гуляет по Москве.


14:30. Нетрудно догадаться, кому посвящен свежий номер «Советского спорта»,

14:15. Таможня пройдена. Марадона чист!

ВНИМАНИЕ⚡️⚡️⚡️ Диего Марадона приземлился в Московском аэропорту! «Советский спорт» сопровождает легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, который приехал в Москву. В программе визита – посещение Москвы и Санкт-Петербурга, осмотр спортивных объектов, эксклюзивное интервью «Советскому спорту». #советскийспорт #ячитаюсоветскийспорт #россиялюбитфутбол #РЛФ #футбол #Марадона #Москва

Публикация от Советский Спорт (@sovsportru)

14:01. Самолет Марадоны приземлился в Москве.

13:55. Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик делится своими воспоминаниями о встрече с Диего Марадоной. 

13:40. Кстати Марадона был в Москве в качестве футболиста. И он проиграл матча «Спартаку»

13:23. 30 июня 1994 года легендарный форвард сборной Аргентины Диего Марадона был вынужден покинуть чемпионат мира 1994 года, который проходил в США.  Это было ровно 23 года назад.

13:10. Мы решили вспомнить интересные факты из жизни легендарного аргентинского футболиста.


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