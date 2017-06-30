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«Матч с Россией еще возможен». Главный тренер сборной Бразилии Тите посетил Сочи

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Матч с Россией еще возможен». Главный тренер сборной Бразилии Тите посетил Сочи
Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер сборной Бразилии Тите посетил матч Германия – Мексика и после пообщался с корреспондентом «Советского спорта».

Вопросов одному из лучших тренеров мира было много, Тите готов был отвечать, помешали недружелюбные российские охранники. Специалист высказался по двум актуальным темам ЧМ-2018: где разместится Бразилия и успеет ли провести товарищеский матч с Россией.

1 Сборная Бразилии очень тщательно подходит к выбору базы на чемпионате мира. Главные критерии – спокойное, тихое место, два тренировочных поля поблизости и возможность размещения родственников футболистов. Последний пункт для Тите не менее важен, чем первый. Подмечено, что бразильцы лучше играют, когда их семьи находятся рядом. Также сборной нужен покой – тренерский штаб подыскивает что-то хотя бы отдаленно напоминающее их бразильскую базу в Гранже-Комари, то есть место уединенное, вдали от городских центров и назойливых болельщиков.

Варианта у Бразилии три: Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Бразильская делегация уже не раз ездила смотреть интересующие базы. В частности, тренировочный центр в Раменском.

Теперь же главный тренер лично путешествует по городам, и по итогам поездки решит, что же выбрать. Тите был на матчах в Казани, Сочи, и приедет на финал Кубка конфедераций в Санкт-Петербург.

- Сочи – один из наших вариантов, - говорит Тите. - Пока мы ездим по российским городам, пробудем в Сочи еще сутки, посмотрим, насколько сборной Бразилии будет здесь удобно.

2 Недавно возобновились слухи о том, что Россия и Бразилия все-таки проведут товарищеский матч. И что желание сыграть с нашей сборной именно в России выразил Тите. Тренеру хочется, чтобы футболисты заранее адаптировались к климату и традициям страны-хозяйки, еще до старта ЧМ-2018. В бразильских СМИ говорилось, что организацией занимается компания, которая устраивает все товарищеские встречи бразильцев.

Возможен ли в следующем году товарищеский матч Россия – Бразилия? Отвечает Тите.

- Возможен, он и ранее был запланирован. Но в те даты сыграли с Австралией. Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча с Россией, хочется сыграть в условиях, приближенных к тем, что будут на ЧМ.

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