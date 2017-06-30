Как международные чиновники «украли» у россиянки 10 секунд

Гульназ Губайдуллина Фото: ФСПР

Главный тренер сборной России по пятиборью двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев подвел итоги первой части сезона, рассказал о планах на вторую половину, а также об изменениях в правилах.

«ЖЕНСКАЯ КОМАНДА НАЧИНАЕТ ПОКАЗЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ»

- Впереди чемпионаты Европы и мира, а также Кубок Кремля. С чем наша сборная подходит к главным соревнованиям года?

- Подготовка идет в штатном режиме, но не надо забывать, что нынешний год послеолимпийский. Кто-то из лидеров еще отдыхает, либо работает в щадящем режиме. Это нам позволило пристальнее приглядеться к ближайшим резервам.

- Кто из лидеров взял паузу?

- Александр Лесун пока не полностью сконцентрирован на пятиборье. Но это обычная практика: многие лидеры из других стран после Олимпиады тоже устраивают себе разгрузочный год. И мы это понимаем. Поэтому мы стараемся максимально заявлять наших юношей и девушек на различные старты. Но основная часть подготовительного периода нашей сборной пройдена. Скоро первый важный старт – чемпиона Европы. Какие задачи? Будем бороться за медали во всех видах программы.

- На четырех этапах и финале Кубка мира наши спортсмены не одержали ни одной победы. Вас это не настораживает?

- Настораживает, но в мужском пятиборье у нас дела обстоят неплохо, поэтому мы сейчас основное внимание акцентируем на женской команде – здесь у нас были проблемы. Но сейчас, надеюсь, мы будем достойно выходить из этой ситуации. К примеру, Гульназ Губайдуллина заняла третье место на финальном этапе Кубка мира. Это не может не радовать и дает нам надежды, что эта спортсменка будет нам приносить в дальнейшем медали.

- Губайдуллина всегда делает большой задел в плавании, конкуренткам до ее результата далеко. Но по новым правилам цена секунды уменьшилась с трех очков до двух. Это тревожит?

- Получается, что благодаря новым правилам у нее «украли» 10-11 секунд. А это то время, за которое спортсмен, например, может «закрыть» один огневой рубеж, - поразить пять мишеней. Хотя Гульназ отлично стреляет и хорошо бежит, поэтому, надеюсь, что даже это нововведение ей не помешает. Но, конечно, я отрицательно отношусь к подобным изменениям в правилах. Видимо, их пролоббировали представители тех стран, где с плаванием проблемы.

- Слабые места у Губайдуллиной есть?

- Есть, - фехтование. Но мы постоянно работаем над устранением этого недостатка. Она прибавляет в этом виде, поэтому через три года на Олимпиаде в Токио Губайдуллина, надеюсь, сможет реально претендовать на золотую медаль.

- Чтобы уже завершить «женскую» тему, результаты наших девушек в этом сезоне улучшились. С чем это связываете?

- Ничего кардинального в подготовке мы не меняли, система отлажена, и мы ее практикует уже долгое время. У наших спортсменок есть база, они растут, приобретают опыт. Объективно наступает время, когда эти спортсменки начинают давать результат.

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«РАБОТАЕМ С ТЕМИ, КТО В ДАННЫЙ МОМЕНТ В СТРОЮ»

- В последние годы на юниорских чемпионатах мира побеждали Егор Пучкаревский (2014), Олег Наумов (2015), в прошлом году третье место занял победитель Юношеских Олимпийских игр Александр Лифанов. Они периодически появляются в первой сборной, но полноценной «боевой единицей» из них не удалось стать никому. В чем причина?

- Начнем с Олега Наумова. Очень перспективный парень, у которого есть большое желание прогрессировать. Но Олег поменял тренера, и пока его результаты стали хуже. Мы разговаривали с его личным тренером, он заверил нас, что сейчас у Олега проходит период адаптации, что все наладится. Мы подождем до конца этого сезона, если изменений к лучшему не будет, то кардинально вмешаемся в подготовку Наумова. Это перспективный спортсмен, мы связываем с ним большие надежды, и не можем пускать ситуацию на самотек.

- В чем будет выражаться ваше вмешательство – вернете старого тренера?

- Пока я не могу точно ответить на этот вопрос. Нам нужно будет посмотреть его методику подготовки, после этого принимать какое-то решение. Это дело тонкое. Спортсмены – люди амбициозные, будем искать к каждому отдельный подход.

- Переход из юношеского спорта во взрослый дается непросто?

- Это очень болезненный период. Юношеский спорт от мужского отличается кардинально – по степени напряженности, скорости фехтования. Верховая езда тоже сильно отличается, там другие маршруты.

- Александру Лифанову тоже этот переход тяжело дается?

- Саша очень перспективный парень. У него есть моменты, которые также требуют корректировки при переходе на взрослый уровень. Но есть еще одна причина, по которой мы не можем его задействовать в полном объеме – Саша еще может выступать на юношеских соревнованиях. В этом сезоне у него в календаре юниорские чемпионаты Европы и мира. Поэтому мы его пока оставляем в покое, но знаем, что у нас в резерве есть молодой перспективный спортсмен. В следующем году Лифанов уже выйдет из юниорского возраста, тогда мы его в полной мере будем задействовать в первой команде.

- И, наконец, Егор Пучкаревский…

- Егор в прошлом году участвовал в олимпийском отборе, мы надеялись, что он поедет на Олимпиаду в Рио, но он получил тяжелую травму. Перенес операцию, восстановился, но оказалось, что необходимо делать повторную операцию. Из-за этого Егору пришлось досрочно завершить сезон. Но мы надеемся, что следующий год он встретит в полной боевой готовности. Так что работаем с теми, кто в данный момент в строю.

Но в связи с этим хотел бы затронуть проблему подготовки кадров на местах. Мы не можем в сборной вести спортсмена от школьного возраста до взрослого. Вся подготовка кадров для сборных команда ложится на регионы, а наша задача отобрать лучших, пригласить их в сборную команду и создать все условия для подготовки. Поэтому сейчас мы серьезно занимаемся регионами - ездим, смотрим, что там происходит. Проводим семинары, чтобы привлечь в тренерскую профессию молодых ребят, которые закончили карьеру.

«А ЗА СТАРЫЕ ЗАСЛУГИ МЕДАЛИ НЕ ДАЮТ»

- Наши заслуженные ветераны, чемпионы мира Илья Фролов и Сергей Карякин продолжают выступать. Они еще принесут пользу?

- Фамилия Карякина в разговорах с журналистами всплывает постоянно. Я против Сергея ничего не имею, но, к сожалению, на протяжении последних лет он не показывает хороших результатов. Поэтому мы не можем привлечь его на сборы в национальную команду.

У Сергея всегда были серьезные проблемы с фехтованием, и эти проблемы на протяжении многих лет он так и не решил. А с возрастом Сергей и перестал бежать, как он мог бегать, когда стал чемпионом мира. А за старые заслуги, к сожалению, никто олимпийскую медаль на шею не повесит.

- Какие минусы у Фролова?

- Илья находится в сборной, он стабильно показывает какие-то результаты, но, к сожалению, эти результаты далеки от тех, что показывает тот же Александр Лесун. Был бы Илья лет на десять помоложе, мы бы к нему отнеслись более внимательно. Вдобавок, в этом сезоне на первом этапе Кубка мира он порвал заднюю поверхность бедра. Сейчас он набирает форму, поэтому мы вызвали Илью на сборы. Так как в мужской команде много травмированных.

- В последние годы все соревнования проходят исключительно в Москве. Почему?

- Это не так, в Москве мы проводим только турниры по пятиборью, а по троеборью и четырехборью проводим исключительно в регионах. Связано это с тем, что в регионах большие проблемы с лошадьми.