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«О вас пишут в «Советском спорте»! Санчесу и Браво подарили нашу газету (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Алексис Санчес читает номер "Советского спорта" за 29 июня. Его главная тема – выход чилийцев в финал Кубка конфедераций и три пенальти, которые отразил Клаудио Браво
Алексис Санчес читает номер "Советского спорта" за 29 июня. Его главная тема – выход чилийцев в финал Кубка конфедераций и три пенальти, которые отразил Клаудио БравоФото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Невероятно дружелюбные чилийцы подробно отвечали на вопросы, шутили и принимали подарки.

Чилийская сборная примчала в Петербург из Казани и сразу решила собрать журналистов в отеле. С прессой общался не третий вратарь и игрок далекого запаса, а лучшие – Клаудио Браво и Алексис Санчес.

Они пришли на позитиве и отвечали на вопросы 45 минут – кажется, это рекорд Кубка конфедераций. Алексис Санчес шутил про своих собак, не уходил от вопросов о будущем и рассказывал, как тяжело быть капитаном сборной. Все было круто, если бы не одна проблема. Русским журналистам – а их было всего трое – пришлось непросто. В отличие от пресс-конференции Станислава Черчесова, «компашка» была не интернациональная, а чилийская. Соответственно и общались они на испанском. Казалось, будто ты попал на чей-то праздник: весело, но ты не понимаешь, почему все смеются. Даже зная испанский, понять сходу все было непросто.

– Если мы не будем чувствовать себя фаворитами, лучше бы мы остались дома. Вчера я смотрел наш матч по телевизору и чувствовал гордость. С 15 лет я хотел быть лучшим и это не изменилось до сих пор. Но я знаю, что нуждаюсь в своих партнерах, а они – во мне, – довольно сказал Санчес.

Но Клаудио Браво сохранял серьезность, будто серия пенальти все еще продолжалась, и ему нужно прямо сейчас отбивать четвертый удар подряд, и пятый от Криштиану.

– Мы растем над собой и знаем, что делать. Мы в команде уважаем друг друга. И сделаем все, чтобы выиграть финал. У нас есть несколько вариантов – главное, чтобы они сработали в нужное время, – уверенно заявил вратарь.

Один чилийский журналист пришел на пресс-конференцию с газетой «Советский спорт», которая вышла после первого полуфинала. Он решил подарить ее главным героям матча с Португалией.

– Алексис, я принес подарок вам – русскую спортивную газету…
– А что я?! Это все Клаудио. Он герой! – вскочил Санчес и уступил место журналисту.

Чилиец прочитал вратарю заголовок «Роналду? Нет, Браво!». Клаудио сфотографировался с нашим изданием и скромно начал отвечать на вопрос. В это время Санчес с интересом пролистал «Советский спорт»: неважно, что все было на русском – язык футбола понимают все.

После пресс-конференции Санчес и Браво сломали шаблоны русских журналистов окончательно. Вместо того, чтобы вскочить и убежать, они пошли с прессой фотографироваться! Санчес собрал всех чилийцев и сделал селфи, улыбаясь, как ребенок.

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