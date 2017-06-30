Девушки с полей. Самые красивые болельщицы полуфиналов Кубка конфедераций

читайте также

«Россия с блеском прошла испытание». Чемпион мира говорит вам «спасибо» Юлиан Дракслер сделал массу комплиментов нашей стране.

Бывший генеральный директор РФС: Не стоит преувеличивать спортивную значимость Кубка конфедераций Бывший генеральный директор РФС Анатолий Воробьев высказался об отъезде Криштиану Роналду после поражения от команды Чили в полуфинале Кубка конфедераций.

Владимир Кириллов: На финальном матче стадион будет заполнен Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что стадион «Санкт-Петербург» будет полностью заполнен во время финала Кубка конфедераций по футболу.

Евгений Ловчев: Португалия обыграет Мексику в матче за бронзу Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дал прогноз на матч за бронзу.

Анатолий Воробьев: Немцы - открытие турнира Бывший генеральный директор Российского футбольного союза Анатолий Воробьев заявил, что сборная Германии на Кубке конфедераций стала для него настоящим открытием.

Анатолий Воробьев: Роналду сделал правильно, уехав из сборной Бывший генеральный директор Российского футбольного союза Анатолий Воробьев заявил, что уезд Роналду из расположения сборной Португалии вполне оправдан.

«О вас пишут в «Советском спорте»! Санчесу и Браво подарили нашу газету (видео) Невероятно дружелюбные чилийцы подробно отвечали на вопросы, шутили и принимали подарки.

На матчи группового этапа Кубка конфедераций выделялось по 7 тысяч бесплатных билетов Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что ФИФА выделяла по 7 тысяч бесплатных билетов на каждый матч группового этапа на стадионе «Санкт-Петербург».

53 тысячи билетов проданы на финал Кубка конфедераций Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказал, сколько билетов продано на финал КК-2017, который пройдет в Петербурге.

Артуро Видаль: Я не называл Роналду жуликом Полузащитник сборной Чили и мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль опроверг информацию о том, что он называл нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду жуликом.

Аршавин – лучший игрок сборной России на КК-2017! Так считает 1% россиян Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследования зрительского интереса к Кубку конфедераций.

Алексис Санчес: Уйду ли я из «Арсенала», я уже знаю Нападающий сборной Чили и «Арсенала» Алексис Санчес не стал комментировать возможный переход в «Манчестер Сити».

Клаудио Браво: Финал с Германией будет сложным, у немцев – сильные молодые игроки Вратарь сборной Чили Клаудио Браво поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций против Германии.

«У вас отличная страна, а в Сочи прекрасный пляж». Немцы хвалят Россию Футболисты сборной Германии – пример для всех: крупно победили, но говорили не только об игре, но и о достопримечательностях Сочи.

«Россия – это же Европа!» Мексиканцы после поражения показали знания географии Половина сборной Мексики, несмотря на крупное поражение, подошла общаться с прессой, а Чичарито сделал это даже на двух языках.

«Спартак» может совершить трансфер года, а Аршавин снова забивает (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Германия - в финале Кубка конфедераций, а Фурсенко готов вернуть Аршавина в «Зенит». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

Букмекеры считают сборную Германии фаворитом финала Кубка конфедераций 2 июля в России завершится Кубок конфедераций-2017.

Кто выиграет финальный матч Кубка конфедераций-2017? (Опрос) 2 июля в России завершится Кубок конфедераций-2017.