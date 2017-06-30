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Девушки с полей. Самые красивые болельщицы полуфиналов Кубка конфедераций

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушки с полей. Самые красивые болельщицы полуфиналов Кубка конфедераций
Фото: Instagram

«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых привлекательных болельщиц с полуфинальных матчей Кубка конфедераций.

Португалия – Чили – 0:0 (0:3 – по пенальти) 

Сегодня целый день сплю.Роналду тоже😬видимо такой день🤷🏻‍♀️

Публикация от ✨Emiliya✨ (@blackberry_em)

Казань Арена стала вторым домом, до встречи в 2018 👋🏼❤

Публикация от Альбина💎 (@successful_1205)

Фото из разряда "мы тоже были на футболе" 😛

Публикация от ALINA KAMALOVA (@alinakamalovaa)

⚽️🖤

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀D i A N A (@di_ignateva)

Наконец и до меня дошли эти фотки. #fifa2017⚽️#confederationcupRassia2017

Публикация от 💋💄Albina💄💋 (@albina_zak_)

Хей, Криштиану Роналду @cristiano 👋🏻 Мы приехали на тебя поглядеть 😶 Это наш первый матч такого уровня 😮 И сразу Португалия 🇵🇹 и Чили 🇨🇱 🎉 Фантастика ! Когда брали билеты, а это было то самое утро 🍷🍷🍷, мы не знали на кого поедем. Конечно, я мечтала на Германию попасть , но это видимо в 2018 ⚽️ В Казани шикарный стадион, все чётко, все весело, везде музыка, добрые волонтеры, солнце, платное пиво и толпы болельщиков из Чили 🇨🇱 🎉🎉🎉🎉🎉🎉😊🎉 Стадион топил за Чилийцев, но на щеке у меня был флаг Португалии 😝Я болела за мировой футбол и мне все нравилось 👏 ахахахаха

Публикация от Маша Панина (@masha_panina)

😍😍😍

Публикация от Гульназ (@gulnaz_safina)

Германия - Мексика - 4:1

Мечта сбылась🖤⚽️🇩🇪 #confederationscup2017

Публикация от Ульяша💗 (@ugracheva)


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