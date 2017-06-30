Девушки с полей. Самые красивые болельщицы полуфиналов Кубка конфедераций
«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых привлекательных болельщиц с полуфинальных матчей Кубка конфедераций.
Португалия – Чили – 0:0 (0:3 – по пенальти)
Хей, Криштиану Роналду @cristiano 👋🏻 Мы приехали на тебя поглядеть 😶 Это наш первый матч такого уровня 😮 И сразу Португалия 🇵🇹 и Чили 🇨🇱 🎉 Фантастика ! Когда брали билеты, а это было то самое утро 🍷🍷🍷, мы не знали на кого поедем. Конечно, я мечтала на Германию попасть , но это видимо в 2018 ⚽️ В Казани шикарный стадион, все чётко, все весело, везде музыка, добрые волонтеры, солнце, платное пиво и толпы болельщиков из Чили 🇨🇱 🎉🎉🎉🎉🎉🎉😊🎉 Стадион топил за Чилийцев, но на щеке у меня был флаг Португалии 😝Я болела за мировой футбол и мне все нравилось 👏 ахахахаха
Германия - Мексика - 4:1
🆘HAGAMOS UN NUDO Y PONGAMOS FIN A LOS CHISMES Y LA VIOLENCIA❌ #somosmaslosbuenos -------------------------------------------------------- 👉🏻Lo que NO han visto tus ojos que NO lo invente tú boca 🤐 #knottheviolence #+Respeto-Chismes #+Amor-Violencia #NO+Chismes TE AMO MÉXICO 🇲🇽❤️ #copaconfederaciones2017 🏳 Increíble ver a tantas personas de otros países apoyando a @miseleccionmx y amando a nuestro país más que muchos de nosotros.....