«Россия с блеском прошла испытание». Чемпион мира говорит вам «спасибо»

Юлиан Дракслер сделал массу комплиментов нашей стране.

Сборная Германии вышла в финал, открыла для себя третий российский город – после Сочи и Казани немцы приехали в Петербург – и начала готовиться к матчу за победу. Капитан Германии Юлиан Дракслер написал открытое письмо, адресованное всем российским футбольным болельщикам.

Дорогие российские фанаты футбола!

Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность. Мы благодарны за отличную организацию, за множество помощников везде и за всегда присутствующее чувство безопасности. Мы желаем поблагодарить Организационный комитет в России, всех сотрудников в стадионах, отелях и аэропортах, всех волонтеров и, конечно же, вас, российских фанатов футбола.

Считается, что Кубок конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира. После трех недель мы можем сказать: Россия с блеском прошла это испытание.

Было много встреч, на пляже в Сочи и во время посещения Казанского кремля. То время, которое мы провели с российскими фанатами, нам, игрокам, очень понравилось. Я также знаю, что в необъятной России есть еще намного больше вещей, которые стоит посмотреть. Маршрут нашего путешествия этим летом ограничился пока еще городами Сочи, Казанью и Санкт-Петербургом. Но то, что мы уже успели увидеть и пережить, привело нас в восторг.

Мы играли в стадионах с впечатляющей архитектурой.

Мы смогли насладиться днями на побережье Черного моря. Солнце нам всегда улыбаюсь.

Мы смогли убедиться в том, насколько велика эта страна. В 48 раз крупнее нашей страны.

И мы попытались внести свой вклад в российско-германские отношения за пределами четырех угловых флажков. Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель и посол разнообразия в этом же союзе Томас Хитцльспергер в Москве посетили детско-юношеский воспитательный центр Дом Боско. За счет пожертвований в размере 17 000 евро там будет теперь восстановлено уже существующее футбольное поле.

Для меня лично последние дни стали особенными. Впервые я смог вывести немецкую сборную в качестве капитана. Здесь в России наша юная команда срослась по-настоящему. С самоотдачей и дисциплиной. Все игроки показали себя со своей лучшей стороны, на и за пределами поля.

Наше лето в России приближается к концу. Теперь осталось только сыграть финал в Санкт-Петербурге. Мы говорим спасибо. Спасибо и до свидания. И уже сегодня с нетерпением ждем возвращения летом в 2018 году.

С большим приветом,

Юлиан Дракслер

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