Неизвестный Марадона и другие поразительные истории. Анонс свежего «ССФ

4 июля в продажу поступает свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Полностью его можно прочитать и скачать здесь.





Диего Арманда. 10 новых штрихов к портрету

Наш корреспондент провел несколько часов вместе с Диего Армандо Марадоной, который приехал в Россию по приглашению «Советского спорта». Личное общение с кумиром позволило добавить новых красок к его портрету.

Кроме того, в честь приезда высокого гостя «ССФ» представил в рисунках его карьеру.

Дмитрий Аленичев: Победа «Спартака» – заслуга Карреры

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал «ССФ» о том, как попал в красноярский клуб, а также о проведенном в «Спартаке» времени.

Время Ч

Вылетев из Кубка Конфедераций после группового турнира, сборная России завершила свой первый год под руководством Станислава Черчесова. «ССФ» подводит итоги: провальные первые таймы, поиск защитников, рекорды и антирекорды Акинфеева.

И ничего не болит!

Вы еще сомневаетесь, планировать ли поездку в один из городов ЧМ-2018 следующим летом? После этого репортажа все вопросы будут сняты: надо! Читайте репортаж Артема Терентьева из Казани!

И тут немцы!

Гари Линекер опять оказался прав. В финале молодежного первенства Европы в Польше играли две команды, 22 человека, а победили немцы. На сей раз испанцев со счетом 1:0. «ССФ» подводит итоги турнира, который проходил одновременно с Кубком конфедераций – и не менее интересно.

«Монако» я купил ради новых ощущений»

В 2011 году российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев купил клуб второго дивизиона «Монако» и назначил управляющим своего приятеля Вадима Васильева. До этого оба в футболе не работали, но спустя пять лет команда стала чемпионом Франции. Как это удалось, боссы рассказали еженедельнику France Football.

«Хабаровск – не Китай, чего ныть?»

Лучший бомбардир «СКА-Хабаровска» Руслан Корян в интервью «ССФ» признался, что помимо игроков в клубе никто не верил в выход в РФПЛ, рассказал, сколько времени армейцы тратили на дорогу и уточнил, кем ему приходится Аршак Корян.

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- Репортаж Дмитрия Роговицкого с финала КК-2017.

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