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Евгений Ловчев: Чили обыграет Германию в финале

Юрий Волохов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: Чили обыграет Германию в финале
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев - о полуфинальных матчах Кубка Конфедерации и дал прогноз на финал.

«ПРОСИЛ ПЕРЕТУРИНА ОБЪЯВИТЬ, ЧТО У МЕНЯ РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК»

Роналду и Месси в клубах играют по-другому. Там вся работа строится, чтобы команда подстраивалась под своих звезд. В сборной на это времени нет. Это первое, о чем хотел сказать.

И то, что Роналду отпросился домой и не сыграет в матче за бронзу, это нормально. Он никогда не отказывался играть за сборную, но позади трудный сезон, в финал португальцы не вышли, Он тащил команду за собой, устал психологически, ведь сборная не играет так ярко на этом кубке.

Плюс у него сейчас проблемы с налоговыми органами. Ну, и по детям соскучился. Поступок Роналду можно понять и ни в коем случае осуждать его нельзя. Как говорится, дети - это святое.

Я помню, когда у меня родился Женька (6 августа 1975 года. – Прим. ред.), я их только забрал из роддома и сразу отправился в аэропорт – мы играли на выезде с «Араратом». За день до игры в Ереване я увидел Володю Перетурина, который этот матч комментировал. И говорю ему: «Володь, ты свой репортаж начни с сообщения специально для Тарасова (Анатолий Тарасов, великий хоккейный тренер в тот сезон тренировал футбольный ЦСКА. – Прим. ред.), что у Ловчева родился второй ребенок, и теперь его в армию брать нельзя по закону».

А ведь военные ко мне даже домой приходили. И вот как-то они пришли, а у меня Женька заплакал. Я говорю: «Это мой второй, слышите?». И они ушли.

«МЕКСИКАНЦЫ – КАК МУРАВЬИ»

Но вернемся к португальцам и матчу за бронзу. Думаю, Португалия выиграет даже без Роналду, его отъезд их наоборот раскрепостит. У португальцев более квалифицированная команда, чем у мексиканцев. Мексиканцы больше берут за счет огромного энтузиазма. Я их муравьями называю – настолько они неутомимые. Возьмите даже матч с немцами. Вроде уже три мяча проигрывают, любая другая команда уже закончила бы играть, а эти все бегают, атакуют и даже гол в концовке забили. И гол, кстати, классный.

Кто-то говорит, что матч за 3-е место не главный, команды к нему относятся прохладно. Это не так. Я помню только один случай, когда многие основные футболисты отказались играть в матче за 3-е место, это звезды сборной Франции на чемпионате мира в Испании в 1982 году. Их так убило драматическое поражение от сборной ФРГ в полуфинале по пенальти, что на матч в поляками за бронзу вышел второй состав (поляки выиграли – 3:2. Прим. ред.).

«ЧИЛИЙЦЫ БОЛЬШЕ ЖАЖДУТ ПОБЕДЫ»

Я был на матче Германия – Чили в Казани. Соперники осторожничали, приглядывались друг к другу. Чилийцы вначале прессинговали, выглядели предпочтительнее, повели в счете. В последние пять минут первого тайма они подустали, тогда ответку и получили. Чилийцы перестали прессинговать. Когда немцы забивали, три чилийца – Варгас, Видаль и Санчес остались в центре поля.

Какие у меня аргументы за победу Чили? Если немцы не выиграют кубок, для них в этом ничего страшного не будет. Молодая команда дошла до финала – уже большой успех. И немецкая команда пока менее опытная, чем сборная Чили. А у чилийцев команда на сходе, она возрастная. И по большому счету они ничего глобального не выиграли. Поэтому для этого поколения победа в Кубке Конфедерации очень важна. Вы же видели, с каким желанием играют Видаль и Санчес, да и другие тоже. Чилийцы будут рвать на поле. Думаю, немцы в душе будут побаиваться соперников.

Поэтому мой прогноз – чилийцы победят. Возможно, основное и дополнительное время закончится вничью, но тогда они выиграют по пенальти.

Финальный матч Кубка Конфедерации между сборными Германии и Чили пройдет в воскресенье, 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало – в 21.00.

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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