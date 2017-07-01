Война ФИБА – Евролига: что слышно из окопов?

ЦСКА и "Химки" предпочитают выступать в Евролиге Фото: «Советский спорт»

ФИБА назвала список участников второго сезона своей Лиги чемпионов. Какие клубы сыграют в Евролиге и проходящим под ее же эгидой Кубке Европы тоже известно. Изменилась ли расстановка сил в конфликте между этими двумя организациями, и когда ждать обострения «боевых действий»?

ФИБА НА ТРОПЕ ВОЙНЫ: КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ?

Напомним, что ФИБА, утратившая контроль над ведущими мужскими еврокубками еще 16 лет назад, прошлым летом вдруг очнулась и предприняла отчаянную попытку контратаки. Поскольку Евролига является независимой организацией и формально не подчиняется никому, ФИБА использовала единственный доступный ей рычаг давления на клубы - через национальные федерации. Им пригрозили отстранением сборных от чемпионата Европы-2017. В результате РФБ и ей подобные оказались меж двух огней в положении «крайних». Ведь и Единая лига ВТБ, и ряд других внутренних чемпионатов тоже проводятся самостоятельно, и диктовать условия им и их участникам крайне трудно, если не сказать невозможно.

Тогда, в 2016-м дело доходило до полного абсурда. Например, в какой-то момент обнаружилось, что ФИБА обещает отстранить от ЧЕ… некоторых из его организаторов (Евробаскет пройдет в конце августа и в сентябре в четырех странах – Турции, Израиле, Финляндии и Румынии). При этом Международная федерация не трогала клубы Евролиги, а давила только на «второй эшелон», призывая его бойкотировать КЕ в пользу только что организованной Лиги чемпионов.

В бумажной и юридической плоскостях накал страстей поражал воображение. Обе стороны забрасывали письмами комиссии Евросоюза и пачками подавали друг на друга иски во всевозможные суды. Но в итоге эта псевдогора не родила даже мыши. Клубы, немного помолчав и посмотрев на все это безобразие, решили каждый по-своему. В основном, не в пользу ФИБА. А федерации, дождавшись решений клубов, демонстративно развели руками. Типа «вы нас просили пригрозить, мы честно пригрозили, а они, редиски, не слушаются». И все затихло само собой.

Первопричина и «взбрыка» ФИБА, и снисходительной реакции на него была очевидна с самого начала. Дело в том, что, начиная с сезона-2016/17, вступил в действие суперконтракт между Евролигой и американской компанией IMG, предусматривавший изменение формата турнира (16 команд вместо 24 и «сплошной» регулярный чемпионат вместо двух групповых этапов) и выплату его участникам почти полумиллиарда (!) долларов призовых за ближайшие 10 лет. С такими деньжищами ФИБА, при всех ее административных ресурсах, конкурировать точно не в состоянии. Ни в прошлом году, ни в этом, ни в обозримом будущем. Так что ЧЕ-2017 пройдет там, где и планировалось, и все «мятежники», включая Россию, преспокойно на нем сыграют.

«ОБСУЖДАЛИ ЛИ РФБ И ЦСКА ОТБОР НА ЧМ-2019?»

Сдалась ли ФИБА окончательно? Полагаю, все-таки нет. При всей «фронтовой тишине» этого лета, кое-какие действия «из окопов» все-таки предпринимаются. Например, на днях суд Люксембурга (почему именно Люксембурга?) обязал Евролигу выплатить ФИБА 900 тысяч долларов за неуплату в 2012-2015 годах взносов по договору о передаче прав на проведение континентальных турниров.

Ну, обязал и обязал. На здоровье. Разбираться, почему те не платили и должны ли были они платить, не имею ни малейшего желания. Гарантирую, что будет апелляция, ответный иск и так далее в том же духе до бесконечности. Плюс еще сумма - смешнее не бывает.

Это все мелочи, зола, развлечения в тайм-ауте. А вот возобновления серьезных «боевых действий» следует ожидать ближе к ноябрю, в конце которого стартует отборочный цикл чемпионата мира-2019. Там должны играть все сильнейшие сборные Европы, и я что-то сильно сомневаюсь, что Евролига предусмотрит в своем календаре соответствующее «окно». Им при новой формуле «от IMG» и так несколько раз за сезон по два тура в неделю проводить приходится.

Вот и гадайте: согласятся ли ЦСКА с «Химками» отпустить российских баскетболистов на недельку в национальную команду? Шведа, Воронцевича, Фридзона, Антонова, Курбанова... И ровно то же самое относится ко всем остальным сборным! Без НБА и Евролиги (а возможно и КЕ) всем придется играть то ли вторыми составами, то ли даже третьими. Вот это будет настоящий тест для федераций на их умение договариваться с клубами! Интересно, президент РФБ Андрей Кириленко уже беседовал на данную тему с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным?..

Впрочем, до отборочных матчей ЧМ еще почти пять месяцев. Пока же стоит изучить состав еврокубков-2017/18 - на предмет «что изменилось по сравнению с прошлым сезоном?».

В Евролиге - ничего. Она неприкасаема. А вот в перетягивании подковерных канатов между КЕ и ЛЧ есть кое-какие новости. Например, если год назад Кубок Европы остался сразу без Франции, Турции и Греции и даже был вынужден в последний момент сократить число участников с 24 до 20, то теперь полную верность «присяге ФИБА» сохранили одни греки. А остальные ведущие чемпионаты распределили свой «второй эшелон» между двумя турнирами примерно поровну.

Хотя не все: единственным исключением является Россия. Все пять сильнейших клубов нашей страны этой осенью, как и прошлой, стартуют в двух турнирах под эгидой Евролиги. А Лиге чемпионов опять придется довольствоваться «Автодором», «Енисеем» и заметно сдавшим в последнее время «Нижним Новгородом». Причем сразу в групповую стадию ЛЧ допущены только красноярцы, в то время как саратовцам еще надо будет пройти один квалификационный раунд плей-офф, а нижегородцам - два. И за что они будут бороться дальше, если пройдут, тоже не очень понятно. В отличие от «Локомотива», «Зенита» и УНИКСа, которым, как и прочим потенциальным обладателям КЕ-2017/18, «светит» путевка в Евролигу-2018/19. Правда, «Зенит», судя по тому, что в нем происходит, из списка претендентов можно смело исключить, но это уже другой разговор.

Да, чуть не забыл: еще есть четвертый турнир - Кубок ФИБА. Но его состав до сих пор не известен и, подозреваю, это не волнует практически никого. Говорят, от России там будет пермская «Парма». Что ж, в добрый путь.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МУЖСКИХ ЕВРОКУБКОВ-2017/18