Важный вопрос. Как приземляться при беге – на носок или на пятку?

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: как приземляться при беге – на носок, на среднюю часть стопы или на пятку?

Вопрос «приземления» буквально раскалывает беговое сообщество на два враждующих лагеря. Одни школы говорят о том, что приземляться во время пробежки нужно на пятку или в крайнем случае – на среднюю часть стопы. Другие полагают, что приземление должно происходить строго на носок – и учат новичков именно такой технике бега.

По просьбе «Советского спорта», Ксения Астраханцева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике и тренер, рассказала, на какую точку стопы приземляться правильно:

– В вопросе различных беговых техник и – собственно, в вопросе приземления - сообщество бегунов разделено. Групп и мнений много, но можно выделить две основные. Первые считают, что существует набор определённых универсальных методик, подходящих для каждого бегуна. Эти методики, подобно техникам плавания, необходимо осваивать всем людям, которые намерены заняться бегом. Вторые, напротив, убеждены, что никакой универсальности в технике бега не существует: что способ бега у каждого индивидуален и зависит от целого комплекса факторов – особенностей телосложения, длины конечностей, веса тела. Сторонники этой позиции берут за основу интуитивный бег – то есть, такой бег, который наиболее удобен человеку: его тело само занимает ту позицию, в которой бежать комфортно. Интуитивные движения конечно нуждаются в корректировке, но сильно менять их, «переламывать» технику, не стоит – так считают во втором лагере.

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Тем не менее, представители разных взглядов на технику бега сходятся во мнении о важности соблюдения основополагающих компонентов для профилактики травматизма – это хороший баланс и правильный темп бега.

Что имеется в виду? Оба лагеря, обучая беговой технике, выделяют ряд общих параметров. Первый из них – при беге следует избегать больших шагов. Второй - занос ноги не должен быть выше уровня колена, не нужно выносить ногу слишком высоко – это иногда допустимо в спринте, беге с ускорением, но никогда – на длинных дистанциях. Третье: необходимо следить, чтобы ноги при соприкосновении с поверхностью находились под телом – стопу нужно стараться ставить под себя, а не выносить ее вперед. Четвертое: в момент соприкосновения с поверхностью следите за тем, чтобы голень была перпендикулярна земле. Если сложно сразу выставить голень в угол 90 градусов, старайтесь, чтобы отклонение от него было небольшим, уменьшайте его. Пятое: колено во время заноса ноги должно быть впереди всей ноги и тем более стопы. Шестое: держите правильную осанку всего корпуса – не нужно чересчур наклоняться вперед, опускать голову, сутулиться.

Все вышеперечисленные правила являются не столько техникой бега, сколько правилами сохранения баланса корпуса во время быстрого движения, основанных на законах физики и аэродинамики, - для уменьшения травматизма бега как вида спорта. Если пренебрегать этими правилами, то суставы, связки и мышечные ткани подвергнутся чрезмерной и резкой нагрузке – велик риск растяжений, вывихов, различных воспалительных процессов.

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Из всего этого следует и ответ на наш вопрос: как приземляться – на носок или на пятку? При соблюдении описанных выше правил, приземление в большинстве случаев будет автоматически происходить на переднюю часть стопы – примерно на уровне ее подушечки, но не на носок. В зависимости от конституции тела, место приземления может немного варьироваться – у кого-то уходить ближе к носку, у других ближе к средней части стопы.

Резюмируем: правильное приземление придет само при хорошем освоении беговых техник. Не существует строгой одной точки, на которую будут приземляться все. Большинство бегунов с большой долей вероятности будут ступать на землю передней частью стопы. Но возможны и исключения. Истина в столкновении двух мнений о том, как следует приземляться – на пятку или на носок, лежит, как и во многих других вопросах, посередине.