Грозный генератор: компьютер побеждает. Итоги полуфиналов «Гонки за золотом»

«Советский спорт» продолжает «Гонку за золотом»: перед каждым туром Кубка конфедераций эксперты делают ставки на матчи сборных, выясняя, кто лучше умеет предсказывать результат.







Напомним, что по условиям конкурса семь журналистов «Советского спорта» и наш звездный блогер Отар Кушанашвили перед каждым туром получают по 2000 рублей, которые они должны ставить на матчи Кубка конфедераций-2017. Одновременно с ними ставки будет делать и наш компьютерный генератор случайных чисел, который ничего не знает о составах и рейтинге команд и выбирает ставки наугад.

Накануне полуфинальных матчей турнирная таблица нашей «Гонки» выглядела так:



1. Юлия Яковлева – 6370



2. Артем Терентьев – 5442

3. Дмитрий Гирин – 5430

4. Отар Кушанашвили – 4395

5. Степан Чаушьян – 3605

6. Алексей Андронов – 3591

7. Николай Яременко – 3305

8. Михаил Борзыкин – 2870

9. Генератор случайных чисел – 1210

Однако полуфиналы все изменили - впервые в истории наблюдений, абсолютно все эксперты-люди уступили бездушному компьютеру. Методом тыка наш Генератор случайных числе сделал две неочевидные ставки - и обе сыграли.



Выбирая случайным образом наш компьютер регулярно делал странные ставки. Но раз в год и палка стреляет - в полуфиналах Кубка конфедераций это сработало.

Португалия – Чили – будет серия пенальти, коэффициент 6,0. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил - 6000 рублей.



Германия – Мексика – команда 1 выиграет первый тайм, коэффициент 2,6. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил - 2600 рублей.



Общий выигрыш 8600 рублей.







Юлия Яковлева к полуфиналам пришла лидером общего зачета. И даже когда вера в сборную Португалии ее подвела, прежний запас позволил ей удержаться на топе рейтинга.



Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.



Германия – Мексика – тотал больше 4, коэффициент 5,3. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 5300 рублей.

Общий выигрыш 5300 рублей.











Дмитрий Гирин разумно не ставил на победу в основное время. Но вера в способность португальцев и чилийцев забивать его подвела.

Португалия – Чили – обе забьют, коэффициент 1,75. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.

Германия – Мексика – тотал команды 1 больше 2, коэффициент 2,95.Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 2950 рублей.

Общий выигрыш 2950 рублей.











Алексей Андронов верен себе и делит отведенную сумму неравномерно - так интереснее.



Португалия – Чили – обе забьют, коэффициент 1.8. Ставка 800 руб. Выигрыш составил 0 рублей.



Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1200 рублей. Выигрыш составил 2520 рублей.

Общий выигрыш 2520 рублей.











Артему Терентьеву не удалось вернуть лидерство. Только надежная немецкая машина скрасила неудачу.

Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.



Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 2100 рублей.

Общий выигрыш 2100 рублей.







Главного редактора тоже смутил авторитет чемпионов Европы.



Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.



Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 2100 рублей.

Общий выигрыш 2100 рублей.







Отар Кушанашвили может утешиться тем, что сделал ту же ошибку, что и профессионалы - поставил на Португалию.

Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.



Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 2100 рублей.

Общий выигрыш 2100 рублей.











Степан Чаушьян был уверен, что ничем не рискует, когда ставил на большое количество голов. Португальцы с мексиканцами объяснили ему, насколько он был неправ.

Экспресс-ставка 2000 рублей:



Португалия – Чили – тотал больше 2,5, коэффициент 2,14.



Германия – Мексика – тотал больше 2,5, коэффициент 1,86

Общий коэффициент экспресса - 3,98.



Общий выигрыш 0 рублей.









Михаил Борзыкин хотел поправить дела с помощью ставок на Чили и Мексику. Но увы, не сработала даже ставка на чилийцев - основное время так и закончилось вничью

Португалия – Чили – П2, коэффициент 3,12. Ставка 1000 рублей.



Германия – Мексика – П2 коэффициент 3,5. Ставка 1000 рублей.

Общий выигрыш 0 рублей.





Таким образом, накануне финала лидером остается Юлия Яковлева, но теперь вплотную к ней подобрался компьютер. И исход их гонки пока не предрешен.



1. Юлия Яковлева – 11670



9. Генератор случайных чисел – 9810

3. Дмитрий Гирин – 8380

2. Артем Терентьев – 7542

4. Отар Кушанашвили – 6495

6. Алексей Андронов – 6111

7. Николай Яременко – 5405

5. Степан Чаушьян – 3605

8. Михаил Борзыкин – 2870



