Грозный генератор: компьютер побеждает. Итоги полуфиналов «Гонки за золотом»
«Советский спорт» продолжает «Гонку за золотом»: перед каждым туром Кубка конфедераций эксперты делают ставки на матчи сборных, выясняя, кто лучше умеет предсказывать результат.
Напомним, что по условиям конкурса семь журналистов «Советского спорта» и наш звездный блогер Отар Кушанашвили перед каждым туром получают по 2000 рублей, которые они должны ставить на матчи Кубка конфедераций-2017. Одновременно с ними ставки будет делать и наш компьютерный генератор случайных чисел, который ничего не знает о составах и рейтинге команд и выбирает ставки наугад.
«Португальцы и немцы пойдут дальше» – эксперты ставят на полуфиналы
Накануне полуфинальных матчей турнирная таблица нашей «Гонки» выглядела так:
1. Юлия Яковлева – 6370
2. Артем Терентьев – 5442
3. Дмитрий Гирин – 5430
4. Отар Кушанашвили – 4395
5. Степан Чаушьян – 3605
6. Алексей Андронов – 3591
7. Николай Яременко – 3305
8. Михаил Борзыкин – 2870
9. Генератор случайных чисел – 1210
Однако полуфиналы все изменили - впервые в истории наблюдений, абсолютно все эксперты-люди уступили бездушному компьютеру. Методом тыка наш Генератор случайных числе сделал две неочевидные ставки - и обе сыграли.
Выбирая случайным образом наш компьютер регулярно делал странные ставки. Но раз в год и палка стреляет - в полуфиналах Кубка конфедераций это сработало.
Португалия – Чили – будет серия пенальти, коэффициент 6,0. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил - 6000 рублей.
Германия – Мексика – команда 1 выиграет первый тайм, коэффициент 2,6. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил - 2600 рублей.
Общий выигрыш 8600 рублей.
Юлия Яковлева к полуфиналам пришла лидером общего зачета. И даже когда вера в сборную Португалии ее подвела, прежний запас позволил ей удержаться на топе рейтинга.
Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.
Германия – Мексика – тотал больше 4, коэффициент 5,3. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 5300 рублей.
Общий выигрыш 5300 рублей.
Дмитрий Гирин разумно не ставил на победу в основное время. Но вера в способность португальцев и чилийцев забивать его подвела.
Португалия – Чили – обе забьют, коэффициент 1,75. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.
Германия – Мексика – тотал команды 1 больше 2, коэффициент 2,95.Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 2950 рублей.
Общий выигрыш 2950 рублей.
Алексей Андронов верен себе и делит отведенную сумму неравномерно - так интереснее.
Португалия – Чили – обе забьют, коэффициент 1.8. Ставка 800 руб. Выигрыш составил 0 рублей.
Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1200 рублей. Выигрыш составил 2520 рублей.
Общий выигрыш 2520 рублей.
Артему Терентьеву не удалось вернуть лидерство. Только надежная немецкая машина скрасила неудачу.
Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.
Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 2100 рублей.
Общий выигрыш 2100 рублей.
Главного редактора тоже смутил авторитет чемпионов Европы.
Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.
Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 2100 рублей.
Общий выигрыш 2100 рублей.
Отар Кушанашвили может утешиться тем, что сделал ту же ошибку, что и профессионалы - поставил на Португалию.
Португалия – Чили – П1, коэффициент 2,4. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.
Германия – Мексика – П1, коэффициент 2,1. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 2100 рублей.
Общий выигрыш 2100 рублей.
Степан Чаушьян был уверен, что ничем не рискует, когда ставил на большое количество голов. Португальцы с мексиканцами объяснили ему, насколько он был неправ.
Экспресс-ставка 2000 рублей:
Португалия – Чили – тотал больше 2,5, коэффициент 2,14.
Германия – Мексика – тотал больше 2,5, коэффициент 1,86
Общий коэффициент экспресса - 3,98.
Общий выигрыш 0 рублей.
Михаил Борзыкин хотел поправить дела с помощью ставок на Чили и Мексику. Но увы, не сработала даже ставка на чилийцев - основное время так и закончилось вничью
Португалия – Чили – П2, коэффициент 3,12. Ставка 1000 рублей.
Германия – Мексика – П2 коэффициент 3,5. Ставка 1000 рублей.
Общий выигрыш 0 рублей.
Таким образом, накануне финала лидером остается Юлия Яковлева, но теперь вплотную к ней подобрался компьютер. И исход их гонки пока не предрешен.
1. Юлия Яковлева – 11670
9. Генератор случайных чисел – 9810
3. Дмитрий Гирин – 8380
2. Артем Терентьев – 7542
4. Отар Кушанашвили – 6495
6. Алексей Андронов – 6111
7. Николай Яременко – 5405
5. Степан Чаушьян – 3605
8. Михаил Борзыкин – 2870