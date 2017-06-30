Чилийцы избежали шторма. Как «Ла Роха» готовится выигрывать Кубок конфедераций

Первый финалист турнира после прилета в Петербург не стал тратить время зря: после пресс-конференции команда провела открытую тренировку.

Повезло, что не в Москве

На время полуфиналов Петербург отдыхал от Кубка конфедераций – оба матча проходили в Казани и Сочи. Последние мероприятия в главном городе турнира проходили в понедельник: на «Турбостроителе» Криштиану Роналду осчастливил воспитанников «Локомотива», а на стадионе «Санкт-Петербург» Алексей Сорокин, Колин Смит и Массимо Бузакка обсуждали допинг в сборной России и успешную работу видеоарбитров.

В пятницу город «проснулся». Днем сюда прилетели первые финалисты Кубка – сборная Чили. Приехав, «Ла Роха» провела пресс-конференцию в отеле, где за час Клаудио Браво с Алексисом Санчесом не только ответили на вопросы, но и почитали номер «Советского спорта» об их победе над Португалией. И это не шутка.

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На осмотр города у чилийцев было немного времени – к 18 часам им надо было ехать из центра Петербурга на другой берег Невы, где у них была запланирована открытая тренировка. Совсем не будет времени у их соперников по финалу Кубка. Сборная Германии прилетит в Петербург ближе к девяти часам вечера, и после этого игроки успеют только разместиться в отеле, поужинать и лечь спать.

Командам повезло, что финал турнира не доверили Москве. Столицу накрыл мощнейший ливень, и некоторые самолеты кружили над городом лишнее время, пока все не стихнет. Были опасения, что шторм затронет и Петербург, но ливень до города не дошел. Правда, порывы ветра были неслабыми.

Не начинать без короля

Прелести петербургского лета ранее ощутила на себе сборная Австралии. Одну из тренировок на «Петровском» «соккеруз» проводили под сильным дождем, и представители команды еще удивлялись, как в этом городе можно жить. Чилийцы избежали осадков, но вышли на поле «Турбостроителя» в утепленной одежде. Все игроки занимались в куртках, а некоторые перестраховались подштанниками и головными уборами. Хоть перчатки им не пригодились, а может, они их просто не взяли.

Автобус привез команду на стадион за десять минут до начала тренировки, а уже через пять минут на поле вышел Алексис Санчес. Сначала он о чем-то с улыбкой рассказывал своему партнеру по сборной, а потом принялся играть в перепасовку. Этим же стали заниматься остальные игроки «Ла Рохи», которые разбились на несколько групп. Так все ждали Артуро Видаля, а он может себе позволить прийти последним: все-таки Артуро – «король». Только когда полузащитник «Баварии» появился на поле, Хуан Антонио Пицци собрал игроков в центральном круге и начал рассказывать план тренировки.

Алексис Санчес одним из первых вышел на тренировку чилийцев на «Турбостроителе» #КК2017 pic.twitter.com/2lwZI7Q6q9 — Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 30 июня 2017 г.

Он оказался простым: все полевые играли в один большой квадрат на дальнем от журналистов фланге, а вратари занимались индивидуально. Клаудио Браво вместе с тренером вратарей поначалу разминал коллег несильными ударами, а потом сам отбивал мячи. И делал это совсем не хуже, чем в серии пенальти с Португалией.

Клаудио Браво на тренировке хорош. Как и в серии пенальти с Португалией #КК2017 pic.twitter.com/tyyrXGkJ6C — Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 30 июня 2017 г.

Полевые футболисты ничего кроме игры в одно касание не показали. Даже сильный ветер не сдувал мяч куда-то в сторону. Все проходило буднично. Иногда кто-то мог прикрикнуть, когда мяч был близок к перехвату со стороны бегавших в квадрате, а один из игроков даже позволил себе подтолкнуть партнера. Пицци иногда поглядывал в ту сторону, но казалось, что он больше был увлечен общением с помощниками. Зато его точно должно радовать, что к финалу готовятся все 23 игрока.

Прошло чуть больше 15 минут, прежде чем представителей СМИ попросили уйти со стадиона – им даже не разрешили поработать в пресс-центре арены. Впрочем, это ни сюрприз – также поступала сборная Португалии. Сюрпризы для соперников не любят посторонних глаз.

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