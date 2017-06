Драма «Крашера» и презентация фарса. Итоги боксерского июня

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях прошедшего месяца на профессиональном ринге.

Бой месяца

Андре Уорд – Сергей Ковалев

Главное противостояние июня и, возможно, всего 2017 года, завершилось. Андре Уорд в Лас-Вегасе победил Сергея Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде и защитил чемпионские пояса WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. Напомним, «Сын Божий» отобрал их у российского боксера в минувшем ноябре.

Сценарий реванша в значительной мере повторил развитие событий в первом бою, но его развязка оказалась совершенно неожиданной. «Крашер» владел определенной инициативой в начальных раундах, но к середине поединка американец нащупал выгодный для себя ритм, в то время как физические кондиции Сергея явно подсели.

После седьмого раунда Уорд вел в счете на двух судейских картах из трех с минимальным отрывом (67:66), а затем произошло нечто невообразимое. В середине восьмой трехминутки Андре потряс Ковалева хлестким и акцентированным ударом справа и устремился на добивание. Сергей находился в состоянии грогги, пытаясь дотянуть до спасительного гонга.



Однако Уорд, вновь сократив дистанцию, исполнил комбинацию из трех ударов по корпусу, последний из которых пришелся явно ниже пояса. Опытный рефери Тони Уикс, пристально следивший за состоянием Ковалева, поспешил остановить встречу.

Его скоропалительное и некорректное решение де-факто подставило всех. «Крашер» проиграл важнейший поединок в своей профессиональной карьере, и едва ли поданный несколько дней спустя протест сможет что-либо изменить.

Андре Уорд окончательно испортил свою репутацию в глазах тех, кто и без того его недолюбливал. Будучи в шаге от эффектной победы, «Сын Божий» вместо восклицательного знака поставил в конце боевой хроники исторического масштаба жирную кляксу. И, конечно, такой финал пришелся не по нраву большинству зрителей.

Оценка произошедшего со стороны известных российских боксеров и комментаторов оказалась на удивление единодушной. Подвергая справедливой критике действия Уикса, практически все сошлись во мнении, что Уорд вел дело к победе, а Ковалев, увы, не смог подойти к поединку в оптимальной форме и явно уступал оппоненту тактически.

Но, интереснее всего, конечно, было услышать комментарии самого Сергея. Надо признать, они не отличались последовательностью. Сразу после боя «Крашер» заявил, что Андре отлично выполнил «домашнюю работу», но ввиду спорной концовки он хотел бы сразиться с Уордом в третий раз. Затем Ковалев признал, что он был хорошо готов к бою, но психологически «сгорел» по дороге на ринг. А после этого российский боксер обвинил в заговоре судей, рэпера Jay-Z, певицу Бейонсе – и вообще всех, кто теоретически мог стоять за спиной его принципиального соперника. При этом он подчеркнул, что не будет, во что бы то ни стало, добиваться новой встречи с Андре.

В течение нескольких месяцев Сергей готовил себя к роли охотника, задача которого – максимально эффектно «восстановить справедливость». Но в решающий момент он внезапно оказался жертвой – не только обстоятельств, но и соперника, которого он на словах нисколько не опасался в качестве нокаутера.

Still the champ in my eyes. I thought Kovalev had a great fight and it shouldn't have been stopped like that. Those were low blows! #kovalev pic.twitter.com/babpJjKRME — MadeIn1993 (@realMadeIn1993) 18 июня 2017 г.

Смириться с этим будет нелегко, но очень хочется верить, что Ковалев, как и лидер рейтинга Pound-for-Pound Уорд, еще порадует нас многими яркими выступлениями.

Боец месяца

Адонис Стивенсон

В начале июня состоялся еще один титульный поединок в полутяжелом весе, который на фоне последующих событий остался почти незамеченным.

Многолетний чемпион мира по версии WBC канадец Адонис Стивенсон быстро разгромил Анджея Фонфару. В мае 2014 года «Супермэн» победил крепкого поляка только по очкам, побывав в нокдауне. 39-летний уроженец Гаити доказал, что он по-прежнему быстр, легок на ногах и опасен для любого соперника. По крайней мере, в начальных раундах.

На словах Адонис готов сразиться будущей осенью и с Уордом (за звание абсолютного чемпиона мира), и с Ковалевым. Но этому может помешать как фирменная нерешительность промоутера Стивенсона Эла Хэймона, так и возможность продолжения карьер Андре и Сергея в первом тяжелом весе.

Неудачник месяца

Гильермо Ригондо

Мы уже не раз рассказывали о том, как боксерская Америка всеми силами старается исторгнуть из себя беглого кубинца Гильермо Ригондо – двукратного олимпийского чемпиона и обладателя пояса WBA в весовой категории до 55,2 кг.

Выйдя на ринг после простоя длиной в 11 месяцев, «Шакал» сразился с мексиканцем Мойзесом Флоресом. В течение трех минут Гильермо присматривался к сопернику, который был выше его на полторы головы и как минимум на 4-5 килограммов тяжелее. Ригондо легко уходил от несколько сумбурных на вид атак Флореса, которые сопровождались зычным криком. Наконец, кубинец провел разящую двухударную комбинацию – и Мойзес рухнул навзничь. За несколько десятых секунды до нокаута прозвучал гонг, возвещавший об окончании первого раунда.

Рефери Вик Дракулич после просмотра видеоповтора справедливо решил, что Гильермо не имел никакой возможности затормозить уже выброшенный удар. Он зафиксировал досрочную победу Ригондо. Однако неделю спустя Атлетическая комиссия штата Невада задним числом переписала результат, признав поединок несостоявшимся.

А сам Гильермо, тем временем, снова вступил в словесную баталию с Василием Ломаченко. Менеджер Ригондо подтвердил, что его клиент готов решиться на отчаянный шаг: «перескочить» через одну категорию и боксировать с украинцем в весе до 130 фунтов (59 кг)!

🍒 r yummy, but too many of them may be harmful pic.twitter.com/zyazKyyAhM — Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 30 июня 2017 г.

Можно только гадать, чем завершилась бы эта авантюра. Но компания Top Rank, представляющая интересы Ломаченко, в самый разгар дискуссии нашла Василию другого соперника на 5 августа – колумбийца Мигеля Марриягу.

Ну а выдающийся «технарь» из Сантьяго-де-Куба уже в который раз остается наедине со своими проблемами. По-видимому, звездные соперники снова попытаются забыть о его существовании на неопределенный срок.

Apparently it is official. There is not going to be a #RigoLomas2017 while I have the hearth and motivation to win. #No🍳 #NotAfraid pic.twitter.com/868MjpSzN6 — Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 30 июня 2017 г.

Афера месяца

Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор

15 июня случилось неизбежное. В этот день был официально анонсирован поединок легенды бокса Флойда Мэйвезера-младшего и звезды современного ММА Конора Макгрегора.

Бой состоится в Лас-Вегасе 26 августа. Мало кто дает ирландцу хотя бы символические шансы на успех. Примечательно, что в контакте Конора предусмотрительно прописали крупный денежный штраф за использование любых приемов из арсенала смешанных единоборств, идущих вразрез с правилами бокса.

Разумеется, 40-летний Флойд возвращается на ринг после двухлетнего перерыва исключительно ради денег. И нет сомнений в том, что по части гонораров этот бой займет почетное место в «Книге рекордов Гиннеса». Но насколько спорт способен выйти из тени шоу-бизнеса в рамках данного мероприятия? Вопрос остается открытым.

Знаменитые боксеры прошлого и настоящего чуть ли не хором подвергают Мэйвезера испепеляющей критике, утверждая, что он демонстрирует неуважение по отношению к ремеслу, которое позволило американцу сколотить многомиллионное состояние. Но невозможно отрицать тот факт, что даже такой, сугубо черный пиар – играет на руку как участникам предстоящего поединка, так и его организаторам.