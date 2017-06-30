Марадона стал нам еще ближе

Футбольная звезда прошлого Диего Марадона прилетел в Москву, куда его пригласили «Советский спорт» и «Динамо». О русификации чемпиона мира 1986 года – в нашем репортаже.

После нескольких знойных деньков столицу вновь крепко обнял антициклон. Дожди, град, порывистый ветер – все это конечно подпортило настроение перед приездом кумира миллионов, но не фатально.

Марадона появился в офисе «ВТБ Арены Парк» в начале восьмого и сразу озарил улыбкой всех присутствующих: вроде в возрасте человек, а одет как пацан – кроссовки, зауженные джинсы, футболка, толстовка и модная бейсболка. Взгляд с прищуром и бриллиантовые серьги прилагались. Все-таки умеют южноамериканцы радоваться не взирая на погоду. Тут тебе ненастье привалило в виде осадков, а ты готов рассмешить и спеть с каждым из присутствующих.

Генеральный директор «ВТБ Арены Парк» Андрей Перегудов по-испански поприветствовал Марадону. Будто старые друзья, они обнялись, и Перегудов повел Диего к макету «ВТБ Арены Парк».

- Этот стадион – самый старейший из ныне существующих в Москве, – начал повествование и экскурс в историю Перегудов. – Здесь всемирно известным вратарем стал Лев Яшин, а «Динамо» писало свою славную историю. Мы сохранили исторический фасад стадиона, доработали его и прекрасно вписали его в уже устоявшийся облик района. Здесь, кроме футбольной арены, будут проходить хоккейные и баскетбольные встречи, а также легкоатлетический зал, теннисные корты, манеж и мини-футбольная площадка.

Марадона внимательно слушал Перегудова, иногда задавал уточняющие вопросы, но при этом не забывал шутить и подработать публику. Мне кажется, он был таким всегда: когда играл, когда тренировал и когда сконцентрировался на имиджевых поездках.

Дав содержательное интервью телевизионщикам, аргентинец будто попал в финал капитал-шоу «Поле чудес», которое так любят ваши бабушки. Марадона, оставив послание в книге почетных гостей, принялся получать подарки.

Ключи от автомобиля, как частенько бывало на эфире у Леонида Якубовича, Диего конечно не вручили. Но зато подарили самовар, бутылку вина, памятный мяч а-ля 60-е и каравай с картофелем и грибами. Теперь Марадона может и в футбол в своем номере вечерком поиграть, и пирога откушать, и чаем все это запить. Правда, еще бы сапог на тульское изобретение всех времен и народов надеть – вообще смотрелось бы супер.

Фотосессия с журналистами, сотрудниками «ВТБ Арены Парк» – это, что называется, как доктор прописал. Толпились вокруг обладателя Руки бога долго, но обделенным лучезарным вниманием он никого не оставил. Специально для одной из девушек он даже спел что-то зажигательное. Извините, перевести не смог: с испанским пока не дружу, но в ближайшие годы обязуюсь исправиться.

- Он подустал, теперь давайте в ресторан, – сообщили организаторы. – Нужно нашего гостя отменно накормить.

Приятного аппетита, кумир миллионов. Не забывай, в номере тебя ждут самовар, каравай и футбольный мяч. Ночь явно не будет скучной.