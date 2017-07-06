Почему я не люблю Марадону. Колонка Алексея Андронова

Обозреватель «Советского спорта» высказал свое отношение к аргентинцу Диего Марадоне.

Считается, что люди моего поколения должны если не боготворить Диего Марадону, то хотя бы преклоняться перед ним – якобы мы застали его лучшие и самые успешные времена. Нового «короля футбола», которого уже в те годы (когда никакой возможности видеть выступления этих игроков за клуб – не было), считали альтернативой Пеле.

Хочу сразу всех разочаровать – я Марадону не люблю. И не любил никогда. Для меня главным героем «футбола детства» был Лотар Маттеус. А Марадона – так уж получилось не благодаря мне, – прямо вот с 1986-го был для меня обманщиком.

Да, он забил лучший гол чемпионатов мира в истории. Но в том же матче случилась «рука Бога». В принципе, в то время Диего Армандо мог считать любую часть своего тела принадлежностью Бога – именно ей он и был целиком. Но он – обманщик, он подыграл себе рукой. Я бы не хотел, чтобы кто-то брал с него пример. Сыну расскажу, каким он был гением. Но обязательно уточню, что он был обманщиком.

В 1990-м Аргентина, проиграв Камеруну на старте группового турнира, и потеряв в том матче основного вратаря Нери Пумпидо – дошла до финала. Ее тащили туда трое - гениальный вратарь Гойкоэчеа (на чемпионате ему никак не могли забить пенальти, зато потом ему забивал комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов), Марадона и Каниджа. Пенальти, назначенный в финале, мной воспринимался как отместка Марадоне за 1986-й. А потом был 1994-й, наркотики и все прочее.

Я помню Марадону на поле. В отличие от Пеле. Один из нас в школе прогулял урок, чтобы сгонять к театральной кассе (забавно, что тогда билеты на футбол продавали именно там), чтобы купить билеты на «Спартак» – «Наполи». Диего Армандо чуть не кинул нас, прилетев отдельным самолетом. «Спартак» победил. Победил не только соперника, но и его снобизм. Спускаясь на эскалаторе «Спортивной», мы были счастливы. А много лет позже я узнал, КАК ИМЕННО Марадона проводил время в Москве. Неудивительно, что он проиграл.

Эпический финал Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем» запомнится мне не только сюжетом, но и вылетом обратно в Москву. Тогда в Турцию прилетело примерно 40 000 англичан – преимущественно чартерами и лоу-костами. Изрядно поднабравшись, они слонялись по аэропорту имени Кемаля Ататюрка. И тут привезли Марадону. С охраной. Если бы ее не было – Диего Армандо никак не прибыл бы сегодня в Москву. Слово «fuck» казалось комплиментом, а от летящих бутылок и стаканов его спасали только щиты полицейских…

Чуть позже Марадона возглавил сборную Аргентины. Возможно, в нем поселилась мания преследования, и в Мюнхене он потребовал оцепить отель по периметру соседних улиц. Потом пришел на пресс-конференцию и назвал Томаса Мюллера болл-боем. Прогнозируемо провалился с сборной, и никто больше не рискнул предложить ему работу.

Сегодня он приехал к нам. Я настаиваю, что он должен встретиться с Николаем Толстых. Несколько лет назад, прочитав интервью одного ветерана с заголовком «Как я держал Марадону», он всегда доставал газету из своей знаменитой папки, и, смеясь, говорил – еще живы те, кто помнит как. Марадона в том матче забил два мяча. Из под того, кто «держал»…

Я не люблю Марадону. Он – гений, но лжец. Он не может быть положительным примером ни в чем. Дед Мороз, хоть сейчас и лето (не очень хорошее), можно ли заказать тебе Беккенбауэра?