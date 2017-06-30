«ЦСКА сделал очень серьезное предложение Орлову…» Все детали контракта-бомбы

Обозреватель «Советского спорта» беседует с агентом Марком Гандлером, чей клиент Дмитрий Орлов подписал новый контракт с «Вашингтоном».

25-летний Дмитрий Орлов – один из лучших защитников России. На него всерьез претендовал ЦСКА, и если бы Орлов выбрал КХЛ, то поехал бы на Олимпиаду, а сборная получила бы серьезное усиление.



Но «Вашингтон» сделал очень хорошее предложение Дмитрию, и он его принял.

«РОЛЬ ДИМЫ БУДЕТ РАСТИ»

– Общая сумма контракта Дмитрия Орлова с «Вашингтоном» - 30 миллионов 600 тысяч долларов на шесть лет, - рассказывает Гандлер. – В среднем получается $5,1 млн в год. В первые три сезона Дмитрий получит $18,5 млн. В каждом году контракта у него $2 млн – подписной бонус.

В отношении зарплаты у него будет в общей сумме $5 млн за три последних года. Это очень важно, потому что в НХЛ возможен локаут или забастовка. И когда это происходит, игрок теряет зарплату за это время. Потенциально это может быть год, а то и больше.

– Весной у «Вашингтона» было много защитников, и казалось, что Орлову не предложат контракт. Не хватит денег. Почему теперь все изменилось? Кевин Шаттенкирк становится неограниченно свободным агентом, на рынок выпускают Карла Алзнера.

– Мы еще до плей-офф знали, что «Кэпиталз» захотят оставить Орлова. Это широкой публике казалось, что много защитников. Но Алзнер становится неограниченно свободным агентом. Его цена будет выше, чем «Вашингтон» может себе позволить. Кроме этого у Карла была травма, которая повлияла на его игру. Это тоже учитывалось. В любом случае, у «Кэпиталз» изначально не было плана переподписывать Алзнера.

Но никто не знал, что «Вегас» заберет Нэйта Шмидта у «Вашингтона» на драфте расширения. В этом году он бы стал четвертым номером в клубе. Нисканен и Карлсон – один и два, Орлов – три. Номера соответствуют игровому времени хоккеистов, а не в какой паре они выходят.

Дима в прошлом году играл в первой паре в большинстве. Думаю, он сохранит это место.

В прошлом сезоне его время увеличилось на три минуты за матч. В этом жду прибавление еще как минимум на минуту-полторы. На Орлова станут больше полагаться в спецбригадах. Например, в прошлом чемпионате он почти не играл в меньшинстве. А вот в плей-офф выходил и показал себя с хорошей стороны.

Также верю, что увеличится его большинство. Возможно, Орлов сделает еще прыжок, получив 22-23 минуты за матч. 21 минута – минимум.

Что касается еще одного защитника Брукса Орпика, он становится старше с каждым годом. И его планируют оставить в «Вашингтоне» в третьей паре.

– Все это очень радует. Потому что Дмитрий Орлов великолепно начал прошлый сезон, но с приходом Шаттенкирка его задвинули в тень. Генменеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан вам дал какие-то гарантии?

– Орлова не задвигали никаким образом. Просто Саша Овечкин играет почти две минуты в большинстве. А еще у них есть Карлсон и Нисканен, плюс Орлов.

Получается, что у Дмитрия было маловато времени, но «Вашингтон» иногда выставлял вторую спецбригаду первой в большинстве. Думаю, в этом году ситуация изменится.

Безусловно, у нас были эти разговоры с генменеджером. У нас вообще очень хорошие доверительные отношения. Я знаю, этот человек что говорит, то делает. Он – честный.

Что обещали в «Вашингтоне» перед подписанием однолетнего контракта, то выполнили. Да, Орлову хотелось бы играть еще больше. Но на встрече с генменеджером стало ясно, что роль Димы в «Вашингтоне» будет расти. Это не пустые слова.

«В НХЛ ВОЗМОЖНА ЗАБАСТОВКА»

– Насколько серьезно ЦСКА претендовал на Орлова? Он мог переехать в Россию?

– ЦСКА сделал очень серьезное предложение Орлову. Мы его внимательно рассматривали. Если бы у Дмитрия не получилось с «Вашингтоном», то как я сказал руководству ЦСКА, мы бы им уже звонили 1 июля и начали бы договариваться о финальном виде контракта с армейцами.

Но «Кэпиталз» дали те деньги, которые мы хотели. А у Димы в приоритете была НХЛ. Об этом знали в ЦСКА. Я находился в контакте с клубом и говорил об этом открыто. В итоге Орлов с удовольствием подписал договор с «Вашингтоном».

– Вы сделали оговорку, что в НХЛ снова может быть локаут. Это реально?

– Локаут может объявить только НХЛ, если захочет укоротить срок коллективного соглашения. На данный момент он истекает в 2022 году.

Однако в 2019-м у НХЛ и профсоюза игроков есть возможность возобновить переговоры, тем самым укоротив действие соглашения до 2020 года.

На данный момент я считаю, что чаша склоняется больше в сторону забастовки, которую могут инициировать хоккеисты, чем в сторону локаута. Вы помните, НХЛ хотела отпустить игроков на Олимпиаду в случае, если они гарантируют, что соглашение не будет укорочено? Из этого делаю вывод, что лига довольна тем, как идут финансовые дела.

С другой стороны хоккеисты очень не довольны тем, что они платят 14-15 процентов, возвращая НХЛ деньги от своих зарплат. Так называемый эскроу – механизм, через который происходит этот процесс. В целом игроки и владельцы клубов делят доходы в пропорции «50 на 50». Если доля у хоккеистов становится больше, то деньги возвращаются.

Нас ждут переговоры. Возможно, лига пойдет на какие-то уступки, и это избавит от необходимости забастовки. Прогноз дать трудно, но следующие два года станут определяющими.

– Сейчас вы видите вероятность того, что Дмитрия Орлова или Александра Овечкина в индивидуальном порядке отпустят на Олимпиаду в Пхенчхан?

– Мне лично в это тяжело поверить. Хоккей – командная игра. Каждый клуб должен быть как кулак. Думаю, индивидуальный допуск невозможен. Все может произойти, но я бы на это не рассчитывал.