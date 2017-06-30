«Они испытали серьезное давление». Жулиано – об игре сборной России

Жулиано борется за мяч с защитником "Томи" Кириллом Комбаровым Фото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, а также прокомментировал свой первый сезон в питерском клубе.

«Смотрел игру сборных Португалии и Новой Зеландии, а также матч России против Мексики. При чем одновременно. Я включил сразу два телевизора. Португальцы – очень сильная команда. Они демонстрируют яркий и техничный футбол. К тому же, у них есть такой выдающийся нападающий, как Криштиану Роналду.

Что касается Мексики, то здесь можно отметить их коллективные действия. Думаю, игроки сборной России испытали серьезное давление. Во-первых, турнир проходил у них дома. Во-вторых, они не принимали участия в отборочных матчах к чемпионату мира, что, как мне кажется, сказалось на рисунке игры и конечном результате.

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Не сомневайтесь, на Кубке конфедераций слабых команд нет. На таком турнире выступают игроки высокого класса. Думаю, наш тренерский штаб внимательно следит за каждой командой», – заявил Жулиано.

«На мой взгляд, я провел отличный сезон в «Зените», – продолжает хавбек. – Этот клуб прогрессирует с каждым днем. Мне удалось добиться успехов на индивидуальном уровне. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что переезд в Санкт-Петербург – правильный выбор.

Тите (главный тренер сборной Бразилии – прим. Редакции) всегда говорит одно и то же – вы должны проявить себя в клубах, чтобы получить вызов в национальную команду. Конечно, все это понимают, и пытаются выжить из себя максимум.

Многое изменилось с тех пор, как я покинул Бразилию. Будучи футболистом «Гремио», я играл ближе к флангу и помогал в защите. Сейчас меня ставят в центр и дают больше свободы. Это позволяет мне чаще бить по воротам», – заявил Жулиано в интервью SporTV.