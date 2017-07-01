Григорий Стангрит: Поветкин очевидный фаворит. Глупо это отрицать

Известный российский комментатор Григорий Стангрит поделился ожиданиями от боев Александра Поветкина с Андреем Руденко, Эдуарда Троянвоского с Микеле де Рокко и Дениса Лебедева с Марком Флэнаганом.

– Сегодня состоится боксерский вечер с участием Александра Поветкина и Эдуарда Трояновского. Оппозиция у них такая, что так и хочется спросить, а будет ли интрига?

– Недавно прошел гран-при Азербайджана в автогонках в классе «Формула-1». Думали, что это будет наискучнейшая гонка. Все предпосылки к этому были, а получился выдающийся этап. Безумно зрелищно. Сейчас тоже кажется, что потенциально нас ожидает не самая сильная конкуренция.

У Трояновского приличный соперник. Он может доставить Эдуарду проблемы.

В главном бою Поветкин очевидный фаворит. Глупо это отрицать. Скорее всего, он должен побеждать. Александру нужны конкурентные бои. Когда побеждаешь легко, теряешь систему координат. Собственные силы неправильно оцениваешь.

– И все-таки, можно ли назвать Андрея Руденко самым слабым соперником Поветкина со времен Седрика Босвелла?

– Потенциально, да. Руденко не выглядит соперником, сопоставимым с Майком Пересом или Карлосом Такамом. Но мне кажется, что тот же Мануэль Чарр, если и лучше Руденко то ненамного.

– Вам удалось посмотреть много боев Руденко?

– Я комментировал его поединок с Хьюи Фьюри. И видел бой против Лукаса Брауна. Два его главных боя. Руденко – терпеливый боец, который ждет своего шанса.

– Видел фрагменты этих боев и его последний поединок с Джейсоном Бергманом. Руденко всегда действует первым номер. Такой же стиль и у Поветкина. Ждем нокаута?

– Руденко в профессионалах никогда не падал, а Поветкин падал только от ударов Кличко, который бьет реально тяжело.

– Через неделю будет драться еще один российский боксер – Денис Лебедев. Его соперник – Марк Флэнаган. Рекорды пяти последних соперников Фланагана – 2-7, 31-15, 10-5, 0-0, 0-2. Неужели никого серьезнее не было?

– Мне сложно что-то прокомментировать. Его команда выбрала такой путь. Соперник – не сильно опасный, прямо скажем.