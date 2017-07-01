Григорий Стангрит: Поветкин очевидный фаворит. Глупо это отрицать
Известный российский комментатор Григорий Стангрит поделился ожиданиями от боев Александра Поветкина с Андреем Руденко, Эдуарда Троянвоского с Микеле де Рокко и Дениса Лебедева с Марком Флэнаганом.
– Сегодня состоится
боксерский вечер с участием Александра Поветкина и Эдуарда Трояновского.
Оппозиция у них такая, что так и хочется спросить, а будет ли интрига?
– Недавно прошел гран-при Азербайджана в автогонках в классе «Формула-1». Думали, что это будет наискучнейшая гонка. Все предпосылки к этому были, а получился выдающийся этап. Безумно зрелищно. Сейчас тоже кажется, что потенциально нас ожидает не самая сильная конкуренция.
У Трояновского приличный соперник. Он может доставить Эдуарду проблемы.
В главном бою Поветкин очевидный фаворит. Глупо это отрицать. Скорее всего, он должен побеждать. Александру нужны конкурентные бои. Когда побеждаешь легко, теряешь систему координат. Собственные силы неправильно оцениваешь.
– И все-таки, можно ли
назвать Андрея Руденко самым слабым соперником Поветкина со времен Седрика
Босвелла?
– Потенциально, да. Руденко не выглядит соперником, сопоставимым с Майком Пересом или Карлосом Такамом. Но мне кажется, что тот же Мануэль Чарр, если и лучше Руденко то ненамного.
– Вам удалось
посмотреть много боев Руденко?
– Я комментировал его поединок с Хьюи Фьюри. И видел бой против Лукаса Брауна. Два его главных боя. Руденко – терпеливый боец, который ждет своего шанса.
– Видел фрагменты
этих боев и его последний поединок с Джейсоном Бергманом. Руденко всегда
действует первым номер. Такой же стиль и у Поветкина. Ждем нокаута?
– Руденко в профессионалах никогда не падал, а Поветкин падал только от ударов Кличко, который бьет реально тяжело.
– Через неделю будет
драться еще один российский боксер – Денис Лебедев. Его соперник – Марк
Флэнаган. Рекорды пяти последних соперников Фланагана – 2-7, 31-15, 10-5, 0-0,
0-2. Неужели никого серьезнее не было?
– Мне сложно что-то прокомментировать. Его команда выбрала такой путь. Соперник – не сильно опасный, прямо скажем.