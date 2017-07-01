Борис Скрипко: Поветкин способен победить Уайлдера и Паркера

Александр Поветкин и Андрей Руденко Фото: «Мир бокса»

Известный комментатор Борис Скрипко поделился ожиданиями от боя Александра Поветкина с Андреем Руденко и оценил перспективы российского тяжеловеса на чемпионский бой.

Напомним, что бой Поветкина с Руденко пройдет 1 июля в Москве.

– Сегодня свои бои проведут Александр Поветкин и Эдуард Трояновский. Могут ли возникнуть у них проблемы?

– Начнем с Трояновского. Его соперник ниже уровнем. Никто этого не скрывает. В какой-то мере бой носит тренировочный характер. Эдуарду нужно вернуться после нелепого поражения от Джулиуса Индонго. Там была допущена одна маленькая ошибка. Но к боксе даже доля секунды имеет значение. Нужно проверить себя, насколько ментально готов Эдуард вернуться в ту же реку. В первом полусреднем весе все соперники непростые. Поэтому бой носит втягивающий характер. Он необходим для любого боксера после поражения.

Бой Саши Поветкина… На данный момент Руденко – самый серьезный соперник из тех, кого можно было найти. Нужно учитывать отношение Саши и его команды с международными организациями. В этом плане Руденко является самым оптимальным соперником. Боксер неплохой, физически очень сильный. Они спарринговали. Представление друг о друге имеют. Кто-то что-то заготовил. Для меня Поветкин является фаворитом, но соотношение у него не такое, как у Трояновского. У Эдуарда бой носит практически тренировочный характер. У Поветкина все гораздо серьезнее.

– Тяжелый вес и удары сильнее?

– Конечно. Если у Трояновского в том бою случился апсет, а это только 63 килограмма. Тут уже тяжелый вес. Но в любом случае Поветкин должен выходить максимально готовым. Для Руденко этот бой – серьезный вызов. Такого у него в карьере не было. Хотелось бы, чтобы он показал все, на что он способен. А он – способный боксер.

– Последний бой у Поветкина получился не таким, каким мы хотели. Но было бы меньше шума вокруг боя, если бы Йоан Дюопа вышел в боксерской форме, а не в кроссовках?

– Он вышел в кроссовках потому что в последний момент его назначили на бой, а с багажом произошла неразбериха. Не смогли найти боксерки подходящего размера. Не 42-й же размер у него.

Представьте себе боксера, который готовится к очень серьезному поединку и в последний момент узнает, что бой не состоится. Рушится вся моральная подготовка. Очень трудно было собраться на этот бой. Поначалу было видно, что Поветкин боксирует через силу. А что делать? Люди купили билеты и полный зал. Болельщики пришли посмотреть на тебя. В течение боя он смог переломит не самое хорошее психологическое состояние.

– Поветкину 37 лет. Сколько он еще способен выступать на хорошем уровне?

– В чисто физическом плане Саша находится в прекрасной форме. Он еще на официальной пресс-конференции был в идеальном состоянии. В идеальном весе. Почти за неделю до боя. Он – «сухой». Никаких вопросов нет к тому, как готовит его Иван Кирпа. У них идеальное сочетание тренера и боксера. Они понимают друг друга и доверяют друг другу. Саша далек от соблазнов жизни. В физическом плане он еще далек от завершения карьеры. Тем более, он сам говорит, что чувствует себя лучше, чем в 27 лет.

Но тут еще главное эта усталость, – Борис Сергеевич показывает на голову. – Моральная и ментальная. В прошлом году произошли непонятные вещи. Скандалы. Дважды. Как он сумел восстановиться от них – это очень важно.

– Чемпионский бой Поветкина мы увидим?

– Возраст позволяет Саше пройти путь до претендентского боя. Здесь даже больше зависит не от него, а от Андрея Михайлович Рябинского, как он сработает с федерациями. Не нужно затягивать. Еще в течение двух лет Поветкин может боксировать на высочайшем уровне. Важно, чтобы не затягивался путь с бюрократическими проволочками.

Андрея Михайлович заявляет, что все будет нормально. Тогда у Саши прекрасные перспективы выйти на чемпионский бой.

– Нынешний Александр Поветкин способен победить действующих чемпионов мира?

– Не могу сказать этого в отношении Энтони Джошуа, но таких соперников как Джозеф Паркер и Деонтей Уайлдер, он может пройти.