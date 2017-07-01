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Андре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировал

Дмитрий Спирин, Владислав Усачев
Источник:  ESPNКомментарии
Андре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировал
Фото: Gettyimages.ru

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Андре Уорд стал гостем передачи First Take на телеканале ESPN, где он рассказал о своем противостоянии с Сергеем Ковалевым и обсудил самые интересные поединки ближайшего будущего.

О втором бое с Сергеем Ковалевым:

– Я провел отличный бой. И не только я один. Вся моя команда. Мой тренер Вирджил Хантер отлично меня подготовил. Первый бой был действительно очень близким. Я оказался на том месте, где не должен был быть – на канвасе. Но это было только начало. Я доказал, что у меня сердце чемпиона. Я поднялся. Тренер помог мне восстановиться и сфокусироваться, мы начали выполнять свой план.

После боя начались споры. Окей, некоторые думали, что он выиграл. Другие полагали, что выиграл я. Поэтому напрашивался второй поединок, чтобы расставить все по своим местам. И мы сделали это снова. Мы правильно разработали план и выполнили его. Бой прошел именно так, как я и предполагал.

О предстоящем поединке Мэнни Пакьяо – Джефф Хорн:

– Вы знаете – в боксе может произойти все, что угодно. Хорн будет отмобилизован до предела, и его мотивация будет зашкаливать. Ведь бой пройдет в его стране, и он впервые станет участником события такого масштаба. Но не будем забывать, что противостоять австралийцу будет живая легенда.

Сможет ли Джефф переварить все это и справиться с давлением, с повышенной ответственностью? Даже если он будет четко следовать своему плану – у претендента могут возникнуть проблемы.

Да, Пакьяо стал старше, но в его баках еще достаточно топлива. Если Хорн сумеет победить – это станет большой неожиданностью.

О противостоянии Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором:

– Вы знаете мое мнение. Мне нравится эта идея. У меня нет личной заинтересованности в том, чтобы продвигать данное событие, нагнетать ажиотаж, но как поклонник и бокса, и ММА, я могу сказать – хорошо, что Флойд делает что-то необычное. Думаю, он заслужил право поступать так, как считает нужным. А Конор принял вызов, словно говоря: «Да, я легенда ММА, но готов сразиться на твоих условиях, по правилам бокса».

И потом, может ли оказаться проигравшим человек, который заработает за вечер свыше 100 миллионов долларов? Кроме того, все может оказаться для Мэйвезера куда сложнее, чем многие ожидают. Все-таки ему уже 40 лет, последнее время Флойд занимался только бизнесом. Макгрегор – намного моложе. Он более крупный боец по своим природным данным, и у него очень тяжелый удар слева.

Я не думаю, что Конор сможет его донести. Все-таки его стиль по боксерским стандартам можно охарактеризовать как несколько неуклюжий. Флойду понадобится некоторое время на то, чтобы приспособиться к такому оппоненту, и думаю, он это сделает. Но начальные раунды боя должны быть интересными.

На месте тренера Конора, вы бы сказали бойцу, что нокаут в дебюте боя – его единственный шанс?

– Думаю, у него не будет такой установки. Если Макгрегор с самого начала будет искать возможность «срубить» противника одним ударом – он сам рискует оказаться в нокауте. Как уже говорил, я не в восторге от боксерского стиля Конора, от тех неловких движений, которые он делает. Да, он не сможет ударить Флойда ногой или использовать борцовские приемы, но Макгрегор должен оставаться на ринге самим собой.

Его несовершенный бокс при определенных усилиях можно сделать действительно ужасным, в том числе для соперника. Если Конор сможет навязать Мэйвезеру неудобный, и потому близкий бой – это уже будет большим достижением. Ведь никто заведомо не дает ему ни единого шанса.

О бое Геннадия Головкина с Саулем Альваресом:

– Я думаю, что это будет очень интересный поединок. И он сведется к разнице в габаритах. Очевидно, что Головкин намного крупнее Канело. Но насколько крупнее? Сможет ли Канело совладать с мощью Головкина? Для меня это главный вопрос. Боксерские качества Канело часто недооценивают. У него тяжелый удар, у него агрессивный стиль. При этом он умеет боксировать. Он очень мастеровит и у него большой опыт. И я думаю, что он собирается использовать все эти качества в предстоящей битве. Полагаю, нас ждет отличный бой, и хотя он будет проходить на дистанции, поединок получится очень близким.

Кто окажется победителем? Это трудно предсказать, даже когда я смотрю бои вживую. В боксе все может решить один удар, который изменит не только ход одного поединка, но и всю карьеру. Поэтому перед такими боями я думаю, что здорово не только определять фаворита, но и просто сказать: «Я не знаю, чем это может завершиться». И в этом прелесть бокса. 

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