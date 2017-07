Андре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировал

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Андре Уорд стал гостем передачи First Take на телеканале ESPN, где он рассказал о своем противостоянии с Сергеем Ковалевым и обсудил самые интересные поединки ближайшего будущего.

– Я провел отличный бой. И не только я один. Вся моя команда. Мой тренер Вирджил Хантер отлично меня подготовил. Первый бой был действительно очень близким. Я оказался на том месте, где не должен был быть – на канвасе. Но это было только начало. Я доказал, что у меня сердце чемпиона. Я поднялся. Тренер помог мне восстановиться и сфокусироваться, мы начали выполнять свой план.



После боя начались споры. Окей, некоторые думали, что он выиграл. Другие полагали, что выиграл я. Поэтому напрашивался второй поединок, чтобы расставить все по своим местам. И мы сделали это снова. Мы правильно разработали план и выполнили его. Бой прошел именно так, как я и предполагал.

– Вы знаете – в боксе может произойти все, что угодно. Хорн будет отмобилизован до предела, и его мотивация будет зашкаливать. Ведь бой пройдет в его стране, и он впервые станет участником события такого масштаба. Но не будем забывать, что противостоять австралийцу будет живая легенда.



Сможет ли Джефф переварить все это и справиться с давлением, с повышенной ответственностью? Даже если он будет четко следовать своему плану – у претендента могут возникнуть проблемы.

Ready for my fight. Thank you everyone for all the prayers and support. See you tomorrow at the fight. God Bless everyone. #TeamPacquiao pic.twitter.com/I4T1LIBgap