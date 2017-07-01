«Вы этого не знаете? Или не хотите знать?!» Жесткий ответ миру про наш допинг

Виталий Мутко дошел до кипения: он готов доказывать допинговую чистоту России хоть в танце.

На пресс-конференции, которая вообще-то была итоговой для почти всего Кубка конфедераций, журналист американского агентства Associated Press снова пошел в допинговую атаку на Россию. Виталий Мутко, кроме сугубо деловых доводов, предложил несколько неожиданных и любопытных вариантов.

Вице-премьеру напомнили сразу про все допинговые истории: расследования про Сочи, отстранения отдельных спортсменов и целых федераций накануне Олимпиады в Рио, последние слухи про положительные результаты проб футболистов на чемпионате мира.

Мутко с трудом скрывал злость от возвращения к теме, которая прилично надоела, но все равно выступил с подробной защитной речью.

– Во-первых, на доклад Макларена и на все остальные доклады Россия уже отреагировала. Может, вы не знаете просто? – Мутко сразу пошел в атаку на американского журналиста. – Нужно понимать вот что: любое крупное событие проводит ФИФА, МОК, а не принимающая страна. Они аккредитовывают организации, направляют независимых экспертов. В Сочи на Играх работали 22 независимых эксперта. Пробы сразу увезли из России. Мы вообще не знаем, что с ними происходило. И через несколько лет появляются доклады о подменах, разговоры о государственных программах.

Мы приняли решение и согласились, что наша антидопинговая система на сработала, что она требует реформации. Мы лишили аккредитации, провели перевыборы в трех федерациях – легкая атлетика, тяжелая атлетика, гребля – там было наибольшее количество нарушений. Мы провели там революции.

Все работники РУСАДА были заменены. Два эксперта ВАДА работают здесь второй год – из Литвы и Австралии. Они управляют организацией. Может, этого вы тоже не знаете? Или не хотите знать?!

Нам рекомендовали работать с британцами, с UKAD – мы сделали и это. Хотя, чтоб вы понимали, любая оценка допинг-пробы в четыре раза дороже, если она делается не в России. Британцы работали здесь: более 3500 проб взяли, в результате 21 нарушение, из которых 11 – запрещенные вещества. Это ниже, чем когда мы сами контролировали и отстраняли, наказывали по 200 спортсменов каждый год.

Мы вывели лабораторию из Минспорта, передали ее университету Ломоносова, как в цивилизованных странах это делается. Мы последовательно выполняем все рекомендации.

Что касается работы МОК: господин Освальд перепроверяет пробы. Но их уже по пятому разу перепроверяют! Парадоксальная ситуация: в Лондоне проверяют спортсмена сразу после пьедестала – он чист. А через четыре-пять лет новыми методами находят что-то. Это тоже нужно анализировать, осмысливать мировому сообществу. Что же за правила там были?

Мы с МОК добросовестно сотрудничаем. Мы нетерпимы к допингу, никогда не было и не будет государственных допинговых программ. Мы ввели уголовную ответственность за побуждение к приему допинга. Создали новую независимую организацию, и на прошлой неделе она получила частичное восстановление. Теперь сама будет планировать свою работу, но возить допинг-пробы мы все равно будем в другие страны.

В футболе допинг неактуален, это командный вид спорта. За футболом система контроля такая же, как везде. Шесть клубов в еврокубках проверяют, в чемпионате России тоже. Сборную России вне соревнований проверяли, до турнира, во время турнира. Что мы должны сделать? Реагировать на бесконечные обвинения?

Чемпионат России по футболу стартует 14 июля, все клубы открыты – пожалуйста, приезжайте и контролируйте. Как еще? Если только в танце я могу передать что-нибудь. Что мы еще должны сделать? Мы открыты, видите?

Российский спорт входит в элиту. Давайте будем чему-то доверять: система допинг-контроля не позволяет системной манипуляции. Неужели вы этого не понимаете? Легкоатлеты, которые не могут выступать под нашим флагом, они бесконечно тестируются. Маша Кучина выигрывает шестой турнир подряд, но ее везде берут на допинг. Вы и этому не доверяете что ли?

Я прочел еще, кто-то предложил: давайте не Россия будет осуществлять допинг-контроль, а ФИФА. Так ФИФА и не проверяет сама пробы, это делают шведские, немецкие аккредитованные лаборатории. До обывателя информацию же правильно нужно доносить!

Но нам все равно не доверяют: пробы же берут в России! Видимо, воздух здесь такой. Я даже не знаю, у кого именно из сборной России взяли пробы. Система же такая: если что-то нашли – тебя проинформируют, не нашли – к тебе никаких вопросов. По российскому футболу сейчас никаких фактов нет.

Было обращение по 2012 году, я посмотрел: там какие-то мальчики, девочки 16-17-летние. Какие проблемы? Возьмите документы, перепроверьте. Посмотрели – на самом деле ничего нет, извините. Но вы все равно про те случаи говорите.

Мы вообще не ради побед инвестируем в спорт, не для того, чтобы выиграть какую-то там медалюшку, отвоевать ее жульническим путем.