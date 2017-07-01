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«Выиграем – станем лучшими в мире!» Видаль и Пицци верят в победу Чили

Максим Шитиков, Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Выиграем – станем лучшими в мире!» Видаль и Пицци верят в победу Чили

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци и полузащитник Артуро Видаль – о ключевых игроках команды, молодой сборной Германии и возможности стать лучше всех.

Хуан Антонио Пицци: Стадион в Петербурге – прекрасный!

– Вы немного прогулялись по полю стадиона. Что думаете о его состоянии?
– Нам понравилось. Только, чтобы сохранить поле, нам не предоставили возможности потренироваться здесь. А так стадион прекрасный, новый. Будем надеяться, что мы сможем показать красивый футбол, и люди смогут им насладиться.

– Браво пропустил первый матч с Германией.
– Клаудио внес большой вклад в наш выход в финал. Не нужно повторять, что он значит для нас. Он не играл в первом матче, но всегда был рядом с нами и помогал всем сконцентрироваться. Полевые игроки и вратари чувствуют поддержку друг друга в команде. Я не буду менять то, что вы видели в предыдущих матчах. Мы все знаем способности Браво как вратаря.

– Какую оценку вы бы дали своему периоду в команде?              
– Я очень доволен результатами. Мы смогли во всех матчах играть на максимальном уровне. Команда показала, что может поспорить за победу с любой командой. Это вселяет оптимизм. Мы будем делать все, чтобы сохранить этот уровень. Этот месяц был очень интенсивным. Нам пришлось пройти тяжелый период, чтобы добраться до финала.

– Как чувствуете себя перед финалом?
– Я спокоен, мы делаем то, что делаем обычно перед любым матчем. У нас много времени, чтобы сосредоточиться, обменяться мнениями с персоналом и врачами. Мы владеем всей основной информацией и постараемся принять сам лучшие решения. Все очень спокойно. Мы особенно не выходим из гостиницы, ведем закрытый режим работы. Я понимаю, что пришло время приложить последние усилия.

– Марсело Диас и Алексис Санчес вчера сказали, что сборная Чили – лучшая в мире. Для вас это так?
– Лучшие-худшие – это не имеет никакого значения. Мы стараемся улучшать команду день ото дня, преодолевать самих себя, требовать максимума, чтобы показывать лучшие результаты. В этом наша цель. Не мне говорить, кто лучше или хуже. Кто побеждает, тот и лучше. Это вопрос личный. Мы стараемся выигрывать и создать команду, которая сможет играть с любым соперником. Мы просто стараемся преодолевать самих себя.

– В финале вы будете играть с экспериментальной командой. Чего ждете от нее?
– У нас есть игроки, которые преодолели большой футбольный путь. Они играют в лучших командах мира и у них есть возможность играть за рубежом длительное время. Немецкая сборная – такая же. Мы говорим о группе игроков, которые несмотря на молодой возраст, обладают большим опытом и играют в крупных чемпионатах. Есть Киммих, который играет в лучшем клубе мира. Мустафи выступал на чемпионате мира, а также играл в Испании и Англии. Таких игроков много, это делает их соперниками высшего уровня. Мы подготовлены в этом аспекте. Будем стараться предпринять все усилия, чтобы навязать свой стиль игры.

– Обе команды сыграли 4 матча за две недели. Чилийцы еще отыграли 120 минут против Португалии. Фактор усталости будет важен?
– Мы сыграли вообще 7 матчей за месяц, и впереди восьмая игра, последняя. В двух матчах игроки очень сильно выложились. На нынешнем этапе мотивация превышает любую усталость. Физическое состояние не станет решающим фактором. С другой стороны, мы смогли хорошо восстановиться и поработать над отдыхом с врачами, специалистами по физподготовке. Наши игроки свежи и желают завтра показать себя на 100 процентов. Игроки должны мечтать о победе и быть готовыми играть с лучшими в мире. Не надо мечтать о том, чтобы добиться победы одному. В одиночку невозможно что-то сделать. Всегда нужна группа единомышленников, к чему мы и стремимся. Когда работаем как команда, тогда мы и сильны.

Артуро Видаль: Мы не собираемся проигрывать

­– Мы очень рады выходу в финал. Сборная проделала огромную работу, была сосредоточена. Мы рады и удовлетворены. Надеемся, что завтра сыграем прекрасный матч, победим и поднимем кубок над головой.

– Что можете сказать о сборной Германии?
– Это молодая команда, сильная. У игроков Германии больше плюсов, чем минусов. Они достигли огромного прогресса. Они заслуживают быть в финале. Если мы будем играть так, как в финале Кубка Америки, мы сможем выиграть.

– Что скажете о ваших вратарях?
– Это наша сильная сторона, это сыграет в нашу пользу. У нас было два финала против Аргентины – одной из лучших сборной. Так что надеюсь завтра мы покажем себя хорошо. Мы так близко подошли к кубку, что очень хотим победить.

– Вам не очень нравится, что вас называют «золотым поколением». Но что для вас значит быть его представителем?
– Для меня это мечта. Я горжусь тем, что ношу эту форму, играю с великими игроками. Мы много лет работали над этим. Здесь играют лучшие футболисты в истории. Для меня это и мечта, и гордость – выигрывать кубки, быть в команде. 

– Санчес и Браво говорили, что они едины со страной, с журналистами. Что вы думаете об этом?
– Я не видел пресс-конференции, но почитал потом. Когда мы выходим на поле, я стараюсь бороться и помогать команде. В «Баварии» у меня то же самое. Если бы я не смог вкладывать сердце и душу, я не стал бы футболистом. 

– Вы согласны, что Чили – лучшая сборная?
– Если завтра выиграем, станем лучшей командой мира!

– Если не выиграете, что испытаете?
– Мы не собираемся проигрывать. Мы всегда позитивны и верим, что сможем победить.

Голосование: Кто выиграет финальный матч Кубка конфедераций-2017?

Матч

Чили - Германия

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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