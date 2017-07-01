Задушит ли Олейник бойфренда Роузи? Главные бои июля в ММА

Алексей Олейник проведет поединок в UFC против бойфренда Ронды Роузи, Валентин Молдавский дебютирует в лиге Bellator, Даниэль Кормье и Джон Джонс поставят жирную точку в своем противостоянии и определят лучшего полутяжеловеса мира. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июля.

UFC 213

«T-Mobile Arena», Лас-Вегас, штат Невада, США

Дата: 9 июля

Аманда Нуньес (Бразилия) - Валентина Шевченко (Перу/Киргизия)

Весовая категория: легчайшая (титульный бой)

Места в мировом рейтинге. Нуньес (1-е, бои 14 побед — 4 поражения); Шевченко (2-е, бои 14-2).

В чем интрига?

Бразильянка сейчас доминирует в легчайшем весе. В 2016 году она отобрала титул чемпионки у Миши Тейт, а затем разгромила легендарную Ронду Роузи всего за 48 секунд.

Нуньес уже дралась с Валентиной Шевченко. Это было как раз до титульного боя с Тейт. Тогда Валентина проиграла по очкам, но билась достойно. В преддверии реванша между девушками напряженные отношения. На церемонии «лицом к лицу» Аманда ударила кулаком Валентину, за что получила много критики в свой адрес от экспертов и фанатов. Валентина не ответила на удар, но заявила, что в поединке за титул чемпионки сотрет Нуньес в порошок.

Шевченко на данный момент имеет серию из двух побед кряду. Сначала она неожиданна победила Холли Холм, а затем расправилась с Джулианой Пеньей. Бой против Нуньес для нее принципиальный. Во-первых, любому бойцу хочется взять реванш. Во-вторых, нужно ответить чемпионке за удар кулаком во время стердауна.

Российские болельщики будут поддерживать в этом бою Валентину, так как у нее есть гражданство РФ. Но букмекеры не верят в ее победу.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Прогноз: победа Нуньес сабмишеном.

Фабрисио Вердум (Бразилия) - Алистар Оверим (Голландия)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Вердум (2-е, бои 21-6-1); Оверим (3-е, бои 42-15).

В чем интрига?

Оба бойца являются претендентами на чемпионский пояс, который на данный момент принадлежит американцу хорватского происхождения Стипе Миочичу. И Вердум, и Оверим ему совсем недавно проигрывали. Оба — нокаутами. Оба — в первом раунде. Таким образом, победитель противостояния Вердум — Оверим станет на шаг ближе к титульному бою, а проигравший отодвинется в рейтинге вниз.

В 2011 году бойцы уже встречались в «клетке», но в рамках другой организации — Strikeforce. Победу одержал голландский спортсмен единогласным решением судей. Но с тех пор многое изменилось. Вердум заметно прибавил в ударной технике, а Оверим сильно сдал в мышечной массе, так как UFC запретил пользоваться тестостерон-заменяющей терапией.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Прогноз: победа Вердума единогласным решением судей.

Алексей Олейник (Россия) - Трэвис Браун (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Олейник (32-е, бои 51-10-1); Браун (11-е, бои 18-6-1).

В чем интрига?

Олейник является одним из самых опытных тяжеловесов в мире. За его спиной свыше 60-ти поединков по правилам ММА. Лучшему грэпплеру России уже 39 лет, но он как будто переживает вторую молодость. В UFC он провел четыре поединка и одержал в них три победы. В своем последнем бою он «задушил» чеха Виктора Пешту и сделал это настолько красиво, что боссы промоушена решили наградить Алексея дополнительным бонусом в размере 50 тысяч долларов.

Если говорить о его сопернике Оленийка Трэвисе Брауне, то американец переживает не лучшие времена. Некогда один из сильнейших тяжеловесов мира проиграл три последних боя (Кейну Веласкесу, Фабрисио Вердуму и Деррику Льюису) и находится на грани увольнения из UFC.

Если кратко, то у российского бойца есть отличный шанс победить бойфренда Ронды Роузи.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Прогноз: победа Олейника удушающим приемом.

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Екатеринбург, Россия

Дата: 10 июля

Иван Штырков (Россия) - Сатоши Ишии (Япония)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Штырков (25-е, бои 10-0); Ишии (45-е, бои 15-7-1).

В чем интрига?

Для Уральского Халка бой против японца может решить его будущую судьбу. Не секрет, что за Штырковым наблюдают скауты UFC, но ранее представители сильнейшей лиги мира официально не разглашали свой интерес к россиянину. Дело в том, что Иван побеждал в основном «сбитых летчиков» - тех бойцов, лучшие годы которых давно позади.

Да, Штырков побеждал Джеффа Монсона и Антонио Силву, но кто их сейчас не одолеет? Сатошии Ишии еще не пенсионер, он может устроить настоящую рубку и находится довольно высоко в рейтинге тяжеловесов. Так что, Иван уже совсем скоро может подписать контракт с UFC. Дело за малым — нужно победить японца.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Прогноз: победа Штыркова нокаутом.

BELLATOR 181

«Winstar World Casino and Resort», Тэкервиль, штат Оклахома, США

Дата: 15 июля

Валентин Молдавский (Россия) - Джеви Айяла (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Молдавский (68-е, бои 5-1); Айяла (33-е, бои 10-5).

В чем интрига?

Американский боец в своем последнем бою сенсационно нокаутировал Сергея Харитонова всего за 16 секунд. Теперь его соперником станет дебютант лиги Bellator еще один россиянин Валентин Молдавский, который является одним из учеников Федора Емельяненко.

У Валентина есть все шансы на победу. Он очень неудобный соперник для Джеви, так как не любит форсировать события, а значит шанс наткнуться на контратакующий удар Айялы сводится к минимуму. Скорее всего, бой не будет зрелищным и Молдавский одержит уверенную победу по очкам.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Прогноз: победа Молдавского единогласным решением судей.

UFC 214

«Honda Center», Анахайм, штат Калифорния, США

Дата: 30 июля

Даниэль Кормье (США) - Джон Джонс (США)

Весовая категория: полутяжелая (титульный бой)

Места в мировом рейтинге. Кормье (1-е, бои 19-1); Джонс (2-е, бои 22-1).

В чем интрига?

Вот уже несколько лет Кормье и Джонс ведут холодную войну и не могут определить лучшего полутяжеловеса мира. В январе 2015 года спортсмены сошлись в «клетке» и победу одержал Джонс по очкам. Кормье ждал немедленного реванша и дождался его тольско спустя 2,5 года. После первого поединка Джон попадал в неприятные ситуации, нарушал правила ДТП, обвинялся в употреблении допинга. В итоге он был лишен пояса чемпиона, который плавно перешел на талию Кормье.

Фаворита в противостоянии нет. Шансы на победу равны. Но не совсем понятно, каким в спорт вернулся Джонс. После боя с Кормье он провел всего один поединок, да и тот состоялся год назад. Он одержал неуверенную победу над середняком дивизиона Орвинсом Сен-Прю.

Нынешний чемпион, наоборот, находится в хорошей форме. На данный момент он имеет серию из четырех побед кряду, причем ни один из его соперников не создал ему больших проблем.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10.

Прогноз: Победа Кормье единогласным решением судей.

Дмитрий Смоляков (Россия) - Адам Вичорек (Польша)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Смоляков (-, бои 8-2); Вичорек (100-е, бои 8-1).

В чем интрига?

До того момента, когда Дмитрий подписал контракт с UFC в 2016 году, он не знал горечи поражений и являлся одним из самых перспективных тяжеловесов России. Однако в сильнейшей лиге мира у него не заладилось. Он проиграл два поединка не самым сильным соперникам и ничем примечательным не запомнился. Казалось, что он будет уволен, но получил еще один шанс на исправление.

Его соперником станет поляк Адам Вичорек, который дебютирует в UFC боем против россиянина. Сложно сказать, кто одержит победу. Дмитрию нужно забыть последние неудачи и подойти к бою максимально сконцентрированным и мотивированным.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Прогноз: победа Смолякова нокаутом.

Александра Албу (Россия) - Кайлин Керран (США)

Весовая категория: легчайшая

Места в мировом рейтинге. Албу (-, бои 2-0); Керран (- бои, 4-4).

В чем интрига?

История Александры Албу удивительная. UFC подписал с ней контракт после того, как россиянка дебютировала в ММА с победы. В сильнейшей лиге мира Албу провела бой в апреле 2015 года и победила Изабелу Бадурек. А после — тишина. Два года Александра не дралась, по каким причинам — непонятно. Наконец-то фанаты девушки дождались анонса ее бой. Ее соперницей станет Кайлин Керран, которая в UFC провела уже пять поединков. Но побеждать ее нужно обязательно, американка выступает плохо — всего одна победа и четыре поражения.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Прогноз: победа Албу единогласным решением судей.