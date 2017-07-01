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Вячеслав Бутусов: Я в футбол наигрался. Однажды меня принесли окровавленным

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Вячеслав Бутусов: Я в футбол наигрался. Однажды меня принесли окровавленным
Фото: Instagram

Музыкант Вячеслав Бутусов, посол Екатеринбурга как города-хозяина ЧМ-2018, удивил своими футбольными историями.

«Постоянно играл с братьями в футбол»

Самым неожиданным гостем презентации городов, которые Кубок конфедераций не принимают, а к ЧМ-2018 готовятся, был Вячеслав Бутусов. Музыкант представляет Екатеринбург, он – посол этого города.

Бутусов приходил с подарками к представителям других городов: общался, например, с Дмитрием Черышевым и Евгением Савиным – послами Нижнего Новгорода и Самары. А потом рассказал несколько своих историй: оказывается, некоторые яркие события в жизни Вячеслава Бутусова связаны именно с футболом.

– Как чувствуете себя в роли футбольного посла Екатеринбурга?
– Знаете, вспоминаю детство. До того, как я переехал с родителями из Красноярска в Екатеринбург, постоянно играл в футбол. Неизвестно, что бы со мной было, если бы меня не увезли. Помните все эти турниры – «Кожаный мяч», «Золотая шайба»? Мы трудились зимой и летом. Я увлекающийся человек. Помимо обязательных увлечений, таких как учеба в художественной школе имени Сурикова, все остальное мое время занимал в футбол. Мы постоянно играли с братьями.

– Могли бы стать профессиональным футболистом?
– Это вряд ли. Мы играли и не задумывались ни о чем. Да, было определенное движение, доходили до юношеского состава. А дальше... Кажется, я достаточно наигрался. Однажды даже физически пострадал на этой почве. После того, как меня принесли домой с окровавленным лбом, мама сказала, что голова – мое самое сильное место как футболиста.

– Сейчас удается бывать на футболе или хотя бы смотреть его по телевизору?
– Очень редко и исключительно по телевизору.

– Когда откроется новый стадион в Екатеринбурге, придете на матч?
– Если дело касается общественной деятельности, то я, конечно, выползаю из своего логова, и всегда готов поддержать.

– Чемпионат мира в России - большое событие лично для вас?
– Очень надеюсь, что чемпионат мира по футболу станет причиной объединения людей. Для меня самый важный аспект – гуманистический и духовный. Если это несет в себе благие помыслы – слава Богу! Как музыкант я всегда призываю к тому, чтобы мы объединялись и делали совместные мероприятия, чтобы людям было понятно, что никаких границ между нами нет.

«Изучаю футбольные стадионы как архитектор»

– Вы ассоциируетесь с двумя городами: Екатеринбургом и Петербургом. Условно, если «Зенит» играет с «Уралом», вы за кого болеете?
– Очень важно отдавать предпочтение тем, кто больше хочет победить. Кто в итоге выиграет, я не знаю, конечно – я ж не предсказатель. Но я всегда за тех, кто рвется к победе. Даже если это противоположная сторона, соперник моей команды. Душой, искренне я желаю победы именно тем, у кого больше стремления к победе. Потому что именно это достойно уважения.

– Были ли вы уже внутри нового стадиона в Петербурге?
– Еще нет, но я надеюсь внимательно его изучить, потому что меня как архитектора сейчас это очень интересует. Так получается, что в последнее время я изучаю именно специфику строительства стадионов. Хотя по специальности, по профессиональной принадлежности я архитектор-градостроитель.

– Какой из стадионов вас с профессиональной точки зрения впечатлил?
– Внешне, кстати, именно петербургский стадион впечатляет. Остальные [стадионы чемпионата мира] я видел только виртуально, на уровне макетов. Но сам факт, что у нас скоро будет построено так много стадионов, говорит о необходимости в скором времени привлекать молодежь, развивать ее интерес к спорту. Чтобы добро не пропадало, правильно?

– На стадионе в Петербурге уже проводили рок-концерт – правда, тогда это было тестовое мероприятие. Вам хотелось бы выступить на нем, собрать этот стадион?
– Конечно. Я всегда рад устроить праздничное событие, привлечь коллег. Да и вообще у нас богатая на таланты страна. На больших стадионах можно делать праздничные мероприятия – такие, которые воодушевляют людей.

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