Вячеслав Бутусов: Я в футбол наигрался. Однажды меня принесли окровавленным
Музыкант Вячеслав Бутусов, посол Екатеринбурга как города-хозяина ЧМ-2018, удивил своими футбольными историями.
«Постоянно играл с братьями в футбол»
Самым неожиданным
гостем презентации городов, которые Кубок конфедераций не принимают, а к
ЧМ-2018 готовятся, был Вячеслав Бутусов. Музыкант представляет Екатеринбург, он
– посол этого города.
Бутусов приходил с
подарками к представителям других городов: общался, например, с Дмитрием
Черышевым и Евгением Савиным – послами Нижнего Новгорода и Самары. А потом
рассказал несколько своих историй: оказывается, некоторые яркие события в жизни
Вячеслава Бутусова связаны именно с футболом.
– Как чувствуете себя в роли футбольного посла
Екатеринбурга?
– Знаете, вспоминаю детство. До того, как я переехал с родителями из Красноярска в Екатеринбург, постоянно играл в футбол. Неизвестно, что бы со мной было, если бы меня не увезли. Помните все эти турниры – «Кожаный мяч», «Золотая шайба»? Мы трудились зимой и летом. Я увлекающийся человек. Помимо обязательных увлечений, таких как учеба в художественной школе имени Сурикова, все остальное мое время занимал в футбол. Мы постоянно играли с братьями.
– Могли бы стать профессиональным футболистом?
– Это вряд ли. Мы играли и не задумывались ни о чем. Да, было определенное движение, доходили до юношеского состава. А дальше... Кажется, я достаточно наигрался. Однажды даже физически пострадал на этой почве. После того, как меня принесли домой с окровавленным лбом, мама сказала, что голова – мое самое сильное место как футболиста.
– Сейчас удается бывать на футболе или хотя бы
смотреть его по телевизору?
– Очень редко и исключительно по телевизору.
– Когда откроется новый стадион в Екатеринбурге,
придете на матч?
– Если дело касается общественной деятельности, то я, конечно, выползаю из своего логова, и всегда готов поддержать.
– Чемпионат мира в России - большое событие лично для
вас?
– Очень надеюсь, что чемпионат мира по футболу станет причиной объединения людей. Для меня самый важный аспект – гуманистический и духовный. Если это несет в себе благие помыслы – слава Богу! Как музыкант я всегда призываю к тому, чтобы мы объединялись и делали совместные мероприятия, чтобы людям было понятно, что никаких границ между нами нет.
«Изучаю футбольные стадионы как архитектор»
– Вы ассоциируетесь с двумя городами: Екатеринбургом и
Петербургом. Условно, если «Зенит» играет с «Уралом», вы за кого болеете?
– Очень важно отдавать предпочтение тем, кто больше хочет победить. Кто в итоге выиграет, я не знаю, конечно – я ж не предсказатель. Но я всегда за тех, кто рвется к победе. Даже если это противоположная сторона, соперник моей команды. Душой, искренне я желаю победы именно тем, у кого больше стремления к победе. Потому что именно это достойно уважения.
– Были ли вы уже внутри нового стадиона в Петербурге?
– Еще нет, но я надеюсь внимательно его изучить, потому что меня как архитектора сейчас это очень интересует. Так получается, что в последнее время я изучаю именно специфику строительства стадионов. Хотя по специальности, по профессиональной принадлежности я архитектор-градостроитель.
– Какой из стадионов вас с профессиональной точки
зрения впечатлил?
– Внешне, кстати, именно петербургский стадион впечатляет. Остальные [стадионы чемпионата мира] я видел только виртуально, на уровне макетов. Но сам факт, что у нас скоро будет построено так много стадионов, говорит о необходимости в скором времени привлекать молодежь, развивать ее интерес к спорту. Чтобы добро не пропадало, правильно?
– На стадионе в Петербурге уже проводили рок-концерт –
правда, тогда это было тестовое мероприятие. Вам хотелось бы выступить на нем,
собрать этот стадион?
– Конечно. Я всегда рад устроить праздничное событие, привлечь коллег. Да и вообще у нас богатая на таланты страна. На больших стадионах можно делать праздничные мероприятия – такие, которые воодушевляют людей.