Дмитрий Черышев: У Дениса травмы позади. Все будет хорошо

Посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода Дмитрий Черышев рассказал о подготовке города к турниру, своем возвращении к работе, а также оценил игру сборной России.

Черышев-старший был одним из пяти послов, которые 1 июля представляли в Петербурге города-организаторов чемпионата мира-2018. Кроме него пригласили Вячеслава Бутусова (Екатеринбург), Наталью Ищенко (Калининград), Олега Кононеко, Евгения Савина (оба – Самара) и Алексея Меркушкина (Саранск). Тренер с удовольствием общался со всеми гостями нижегородского стенда, в том числе и на испанском языке, который ему знаком со времен работы в Испании. Специалист никому не отказывал в интервью и пообщался с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Скоро в городе будет команда высшей лиги»

– В Нижнем чувствуется, что все готовятся к празднику?

– Когда все строится, все стоит и находится в замешательстве – кажется, куда мы стремимся, к чему идем? По окончанию стройки будет праздник, а все эти работы в нашем городе – это подготовка к нему. Строится шикарный стадион, улучшают дороги и качество парков. После чемпионата мира народ будет наслаждаться тем, что мы подготовили.

– Город становится еще лучше?

– Конечно. На местах, которые раньше были заброшены, теперь появится шикарный, красивый стадион. Я наслаждаюсь этим.

– Реально, чтобы на нем в следующем сезоне «Олимпиец» принимал соперников по премьер-лиге?

– Все идет к тому, что команда будет прогрессировать, и она обязательно поднимется. В нашем городе есть очень много талантливых ребят, которые растут и показывают интересный, добротный футбол. Думаю, в скором будущем у нас будет команда высшей лиги, и мы будем наслаждаться ее результатами.

– Ждете команду в РФПЛ через год или готовы еще подождать?

– В данный момент рано говорить, что команда готова играть в премьер-лиге. Для начала нужно стартовать в первенстве ФНЛ и посмотреть, как «Олимпиец» будет там выглядеть. Если команда сразу сделает скачок в премьер-лигу – это будет неправильно.

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«Стадион в Петербурге – машина!»

– Наверняка у вас осталось много друзей после того, как вы играли и работали в Испании. Уже интересуются, что посмотреть в России через год?

– Все собираются ехать на чемпионат мира. Я всегда говорю только правду, а мой город – красивый, добродушный, с отзывчивыми людьми. Всегда говорю друзьям, что они там хорошо проведут время и насладятся городом.

– Как вам строящийся стадион?

– Я был в городе два дня, но видел его. Стадион еще не облагорожен с внешней стороны, что естественно для периода строительства, и может показаться, что его еще долго будут строить. На самом деле все преобразится в короткий срок.

– А что скажете о петербургской арене?

– (после паузы) Это машина! Он очень красивый, замечательно выглядит. Сами понимаете – это Петербург.

– Нижегородская будет не хуже?

– Если и будет уступать – совсем чуть-чуть.

– Следили за Кубком конфедерации? Все нравится?

– Организация была на высоком уровне: что по безопасности, что по остальному. Просто болельщикам надо было пораньше приходить, и у них обязательно было бы время прогуляться, посмотреть не только сам стадион, но все, что его окружает. Самое главное – увидеть праздник. Что меня удивило и в то же время сильно порадовало – это болельщики из Чили и Мексики. Они заводилы. Те же чилийцы сделали огромный праздник в Казани.

– А если говорить о футболе?

– Изначально можно было разочароваться в Новой Зеландии, что это какая-то слабая команда. На самом деле сборная очень хорошая и интересная. Первый матч против сборной России у нее не получился, но против Мексики новозеландцы играли интересно и показали хороший футбол.

– Что скажете об остальных сборных?

– Про них не говорю, здесь играли лучшие футболисты мира.

«У сборной России виден потенциал»

– Разделяете оптимизм по поводу выступления сборной России?

– Я могу только поддержать Станислава Черчесова, нашу команду, пожелать ребятам удачи и обойтись без травм. Чтобы тот прогресс, который был у сборной на этом маленьком чемпионате, продолжался. Самое главное, чтобы игроки продолжали расти, что они показывали во вторых таймах матчей, где была интересная и добротная игра. Используй ребята свои моменты – мы бы сейчас были на другом месте и говорили о другом. От души желаю сборной только удачи и побед.

– Верите, что эта команда через год может выйти в плей-офф?

– Давайте будем идти шаг за шагом. Единственное, что могу сказать – я желаю команде побед.

– Кто из игроков вам понравился?

– Сборная показывала командный футбол. Да, немножко не хватило результата, других моментов, но самое главное – есть потенциал. По крайней мере, его видно. Черчесов – классный специалист. Он сам разберется, что делать, и примет правильные решения.

«Готов вернуться к работе»

– По ходу прошлого сезона вы ушли из «Мордовии». Пока никого не тренируете?

– Сейчас я отдыхаю.

– Предложения были?

– Есть разговоры. В этом сезоне готов вернуться к работе.

– В России или за рубежом?

Этот вопрос Черышев оставил без ответа – лишь улыбнулся и дал понять, что никакой конкретики не будет.

– Как сейчас дела у Дениса? Травмы позади?

– Да, ему дали время на восстановление. Сейчас он занимается по индивидуальному режиму, чтобы 6 июля начать подготовку к сезону со своей командой.

– Верите, что обойдется без травм?

– А куда деваться! Я же отец. Все будет хорошо.