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На нас все и закончится? Кубок конфедераций в России может стать последним

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
На нас все и закончится? Кубок конфедераций в России может стать последним

Слухи о том, что Кубок конфедераций в скором времени может ждать настоящая революция, а может даже и исчезновение, ходили и раньше. Однако в Санкт-Петербурге о том, что российский Кубок конфедераций может стать последним в истории впервые заговорили с высоких трибун.

В каждой шутке есть доля шутки

Это сделал президент ФИФА Джанни Инфантино, когда его спросили, правда ли, что история турнира сильнейших команд из разных частей света может оборваться на России? Главный человек в мировом футболе уклонился от прямого ответа, дав понять, что такая возможность существует и она очень даже реальна.

- Будущее Кубка конфедераций – это финал, который пройдет завтра. Что будет дальше – посмотрим. После турнира, как обычно, мы проанализируем его итоги. Как вы помните, по итогам последнего чемпионата мира было принято решение даже увеличить число участников. Кто знает, может мы увеличим число участников и Кубка конфедераций до 48-ми команд. А может и нет… - ответил Инфантино.

48 команд?! В Кубке конфедераций?! Вы серьезно?! Эти слова Инфантино стали такой неожиданностью, что сразу так и не поймешь, что это, бред сумасшедшего, отличная идея, или просто шутка. Хотя Джанни произносил эти слова с серьезным выражением лица.

Удивились и наши читатели. Вот несколько комментариев из новости со словами президента ФИФА о том, что Кубок конфедераций могут расширить до 48-ми клубов:

Erebus: До 120!!!

Svarovskii: С ума что ли сошел?

Mich74: Мне кажется, он так потроллил КК. Есть ЧМ на котором определяется сильнейшая в мире команда. В чем тогда спортивный смысл победы на КК не понятно.

А что если…

Вот и мы сначала даже не поняли, как воспринимать слова Инфантино. А потом решили представить себе, как выглядел бы подобный турнир с 48-ю командами из разных конфедераций.

Учитывая, что футбольных конфедераций существует всего шесть, то самым простым решением было бы набрать из каждой конфедерации по 8 команд – тех, кто вышел в четвертьфиналы на чемпионатах Европы, Кубках Америки и прочих подобных турнирах.

Но не все так просто. Если чемпион мира скорее всего автоматически попал бы в число сильнейших команд конфедераций, то с хозяевами турнира дела обстояли бы по-другому. А без хозяев нельзя. То есть, по спортивно-географическому принципу на турнир попасть могли бы всего 46-47 команд – а это означает махинации с выбором стран из разных конфедераций.

На неравных правах, почти как на чемпионате мира, можно было бы отдать 12 мест Европе; по 10 – Африке и Южной Америке, от которой в таком случае участие принимали бы все члены конфедерации; 8 – Азии, 4 – Северной и Центральной Америке и 2 – Океании. Один участник – чемпион мира. Если он попадает автоматически, дополнительное место достается его конфедерации. С хозяевами та же история.

В итоге мы практически получаем второй чемпионат мира, отборочными этапами к которому были бы чемпионаты шести конфедераций. Нужен он нам? Это решаем не мы, а ФИФА.

Клубы вместо сборных

Есть, правда, и другая теория относительного будущего Кубка конфедераций. Поговаривают, что в турнире могут  сражаться друг с другом не сборные, а клубы из разных футбольных конфедераций.

В таком случае ФИФА убила бы двух вроде ненужных ей зайцев одновременно – ликвидировала бы невостребованный с точки зрения маркетинга в планетарном масштабе Кубок конфедераций и переформатировала бы никак не становящийся популярным чемпионат мира среди клубов. Третий заяц – ФИФА наконец-то смогла бы поживиться за счет богатых клубов, заработав деньги на их поклонников, коих зачастую бывает даже больше6 чем у национальных сборных.

В таком случае на Кубок конфедераций отправлялись бы 48 сильнейших клубов планеты. Квоты можно даже оставить примерно такими, какие мы вывели чуть выше: 12 команд из Лиги чемпионов и Лиги Европы, по 10 команд из Кубка Либертадорес и африканской Лиги чемпионов, 8 клубов из азиатской Лиги чемпионов и так далее.

Проводить турнир можно даже не каждый год, а то у некоторых клубов вообще круглогодичный график. Формат раз в два года подошел бы как нельзя кстати.

Как вам такая идея? Имела бы она успех? Конечно, на ранних стадиях нам предстояло бы смотреть избиение младенцев, когда условный «Реал» играл бы с чемпионами Австралии. Но 1/16 финала с участием сильнейших клубов Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки представляла бы очень достойное зрелище. Если еще и призовой фонд сделать солидным, как в Лиге чемпионов, это реально помогло бы сделать сильнее клубы из других частей света, не только из Европы.
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