Германия: мощная экономика немецкого футбольного чуда

Завтра сборная Германии сыграет финальный матч на Кубке конфедераций. Каким бы составом ни приезжали немцы (а в этот раз он совсем далек от оптимального), они всегда - фавориты. В чём секрет? «Советский спорт» считает, что секрет кроется в экономической модели немецкого футбола в целом.

Еще не так давно в Германии хватались за голову: что же делать с бундесфутболом? Местные специалисты были уверены: клубный футбол, а вместе с ним и бундесманшафт стали стагнировать. «Нам бы такую стагнацию!» - проворчали бы мы на их месте. Но факт оставался фактом: свежая кровь из ГДР, которая влилась в начале 90-х, давным-давно иссякла, а молодежь вовсе не наступала на пятки готовящимся ехать с ярмарки грандам.

Не за горами был домашний чемпионат мира, где нельзя было ударить в грязь лицом. Прошло десять с небольшим лет – ситуация в корне поменялась: средний возраст сборной Германии на последнем чемпионате мира составлял ровно 25 лет. Меньше было лишь у Ганы и КНДР.И причина такого прорыва проста – в стране с 2002 года исправно работает «Национальная программа поощрения футбольных талантов».

Причем это был не разовый прорыв. Посмотрите: Иоахим Лев привозит на Кубок конфедераций-2017 фактически состав дублёров, а они доходят до финала, не потерпев по пути ни одного поражения. А ведь дело еще и в том, что само по себе словосочетание «дублирующий состав» в применении к сегодняшней Германии не годится вовсе: у тренера бундесманшафт есть человек 35-40, которые вполне себе являются игроками уровня сборной. Он ломает голову, как сократить список до 23-х. У нас же ломают голову, кого еще поощрить авансом, потому что 23 человека – ну никак не набираются.

СИСТЕМА ФУТБОЛЬНЫХ ШКОЛ

Футбольные школы существовали в Германии давно, были довольно качественными – зачем понадобилась эта реформа?

Понадобилась она потому, что умные люди взяли вы руки калькуляторы и начали считать. И вот цифры оказались для многих неожиданными: все сильные школы – при клубах. Но они перестали поставлять игроков в сборные. Особая среда, элитные школы – но они перестали способствовать росту конкурентоспособных молодых дарований. Не важно сейчас, почему так произошло: устаревшие методики при хорошей инфраструктуре или неверная методика подбора учащихся, но факт был налицо:исследователи Немецкого союза заметили, что клубные школы и академии не могут воспитать столько сильных немецких игроков, сколько нужно для сборной. А все пробившиеся наверх звезды пришли из крошечных команд регионального значения. Вы знаете, откуда взялся Баллак? Клуб «Мотор Карл-Маркс-Штадт». А Бирхофф? Клуб «99/6 Эссен». Леманн играл в «Хайсингене», Йеремис – в «Моторе» из Герлитца. И так далее.

Многие игроки при такой системе просто отсеиваются на определенных этапах, так как чувствуют себя слабее более талантливых товарищей. А ведь в футболе очень часто случается, что игрок созревает поздно. Например, Мирослав Клозеникогда не играл ни за юношеские сборные, ни за «молодежку».

То есть игроки есть. Но их надо еще найти. И тогда была придумана очень крутая система региональных школ, в которую Немецкий футбольный союз инвестировал десятки миллионов евро. Если очень кратко описать ее суть: от любой деревушки, от любого городка путь до футбольной школы должен был занимать не больше 25 километров. Если ребенок годится для занятий, но родители не готовы оплачивать ему автобус, то за счет школы у ребенка билет от школы до дома и обратно будет всегда. Все занятия – во второй половине дня. С утра – все учатся в общеобразовательной школе (приводим российские термины), с середины дня и до вечера – в футбольной. При этом есть обязательные два часа паузы в футбольной школе – между дневными тренировками и вечерними теоретическими и прочими занятиями. Эти два часа посвящались общению юных футболистов с репетиторами по всем школьным предметам. Это раньше можно было себе позволить снисходительное «У него двойки, но зато он спортсмен» - очень скоро ситуация сменилась: «Он спортсмен, поэтому и по всем остальным предметам у него отличные оценки».

В детях культивировалось именно умение структурировать свой день, отвечать за планирование. В итоге, где-то спустя пять, где-то спустя семь лет от этих репетиторов даже стали отказываться: если ты спортсмен, плохо учиться нельзя!

В стране начался футбольный бум и родители повели детей в спортивные школы.

По программе построили 390 баз. Они с первого же года приняли к себе 22 тысячи детей в возрасте от 11 до 17 лет. С этими детьми начали работу около 1200 тренеров, причем иностранцев принципиально не приглашали. В Германии всегда были футбольные тренеры, и теперь им нашлось больше работы.

Всю эту гигантскую систему контролируют 30 координаторов Немецкого футбольного союза. Координаторы ездят по базам, инструктируют тренеров, детей, смотрят, как все работает.

В результате у талантливого парня тут же появлялся шанс подписать контракт с каким-либо клубом, расположенным недалеко от его места жительства.Если ты талантлив – не важно, где ты живешь. Тебя все равно разглядят.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

«Программа поощрения талантов» обходится Немецкому футбольному союзу в 10 миллионов евро в год. Сумма огромная, но у федерации сильные спонсоры: известная компания производителей спортивной одежды и компания – производитель автомобилей. Они и оплачивают большую часть этой суммы, осознавая, что эта программа – важнейший социальный проект.

ДЕНЬГИ ДЛЯ КЛУБОВ

В начале XXI векаБундеслига жила в основном на доходы от телевидения, но в 2002 году медиахолдинг известного немецкого магната Лео Кирха разорился – и клубы остались ни с чем. На смену Кирху никто не торопился. Клубам пришлось перестраиваться, снижать расходы. Избавившиеся от легионеров и сделавшие ставку на своих молодых футболистов, преуспели: «Штутгарт» в 2003 году аж до серебра добрался. И кто играл? Никому не известные прежде ТимоХильдебранд, Кевин Кураньи, Андреас Хинкель, Александр Глеб. Остальные клубы стали повторять эту модель. И в сезоне-2006/07 в Германии решили отказаться от лимита на легионеров. Он и нужен-то уже не был, и актуальность потерял, так как клубы перестали в массовом порядке скупать дешевую рабочую силу из-за рубежа. Немецкие команды продолжали покупать только точечно – реально сильных иностранцев, а против этого Немецкий футбольный союз не возражал.

Финансовое положение немецких клубов давно уже стабилизировалось. Более того, благодаря эффективному управлению немецкая бундеслига стала самым прибыльным чемпионатом в Европе. Вы спросите: а как же Англия и ее АПЛ? С доходами английских клубов клубы Германии тягаться не могут, но ведь в Англии большинство клубов убыточны и многие из них погрязли в долгах. В Германии же доходы клубов превышают расходы. Менеджеры не ввязываются в гонку зарплат. Одному и тому же футболисту в Германии будут платить в полтора-два раза меньше, чем в Англии.

ХОЗЯЕВА: КТО ВЛАДЕЕТ КЛУБАМИ?

Если продолжать сравнение с Англией, то есть и еще одна причина экономии. В Англии клубами владеют олигархи, которые, если дела у команды плохи, всегда помогут. Поэтому англичане не слишком ограничивают себя при покупке новых игроков. То, что дебет с кредитом часто не сходятся, никого особенно не волнует.

Согласно же немецкому законодательству, клубом не может единолично владеть один бизнесмен. Более 50 процентов акций (50% + одна акция) должно принадлежать так называемому «спортивному сообществу». То есть, по сути, болельщикам этой команды. Русский олигарх или арабский шейх немецкий клуб купит не смогут.

Есть исторически сложившиеся исключения из правил. Компания-инвестор может рассчитывать на контрольный пакет акций, только если помогала клубу более 20 лет

Так, «Байером» и «Вольфсбургом» владеют крупные компании, остальные клубы живут именно по таким правилам.

Правило «50+1» в идеальном представлении решало вагон и маленькую тележку проблем современного футбола. Клубы получали деньги от внешних инвесторов, но были защищены от самодурства и авторитарного режима управления. Тот же «Газпром» ежегодно платит «Шальке» по 16 млн евро, но не пытается выходить за рамки спонсорства.

Далеко не все из них имеют право напрямую вмешиваться в жизнь клуба. Они могут разве что созвать внеочередное собрание, получают подарки и скидки, но того же президента «Баварии» выбирают пять тысяч избранных. После внеплановой отставки Ули Хенесса его преемником назначили Карла Хопфнера. Он входит в Совет директоров, который рулит жизнью клуба. Там же – люди, чьи компании являются финансовыми мышцами «Баварии»: гендиректор Adidas Герберт Хайнер, финансовый директор главного спонсора клуба – компании DeutscheTelekom AG ТимотойсХеттгес и другие. BorussiaDortmundGmbH&Co. KGaA через дочерние компании вообще имеет 94,90% акций. «Экономически сейчас «Боруссия» сильнее, чем когда-либо», — оценил пару лет назад работу генеральный директор Ханс-ЙоахимВатцке.

Таким образом, если клуб попадет в финансовую яму, никто ему помогать не будет – ни государство, ни крупный бизнес, ни спонсор. Он сам будет должен как-то выкарабкиваться. Именно болельщики внимательно следят как в целом за бюджетом любимой команды, так и за отдельными его статьями: зарплатами игроков, суммой трансферов…

ДАТЬ ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

Именно по упомянутой выше причине (контроль болельщиков) и исходя из того, что расходы на игрока из собственной или находящейся рядом региональной школы несопоставимы с тратами на трансфер иностранца, возникает простая и для всех удобная ситуация: как только в молодежной команде появляется способный парень, его тут же готовят к переходу во взрослую команду.

НОВЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ФИНАНСОВЫХ ПРАВИЛ

Не так давно в Бундеслиге оказались Хасан Исмаик и RedBull. Первый — иорданский миллиардер и владелец строительной компании Arabtec – приобрел 49% акций «Мюнхена-1860» за 18 млн евро. Деньги спасли клуб от банкротства, но Исмаик хочет максимально влиять на актив и в любой непонятной ситуации грозит прекращением финансирования. Пока он держит себя в рамках, выгнать его нельзя.

А вот главный антагонист немецкого футбола – RedBull. Австрийская корпорация так лихо пошла в наступление, что никто не успел опомниться, как возник «РБ Лейпциг». Империя с крылышками уже имеет футбольные клубы в Австрии и США, а по затратам на спорт ее обгоняют лишь Adidas, Nike и Coca-Cola. Причем спонсорство интересует RedBull в последнюю очередь. Еще в 2006 году компания предлагала «Захсену» из Лейпцига золотые горы за переименование. Фанаты клуба выступили с протестами, хотя «Захсен» играл в четвертой лиге. Футбольный союз указал на правило, запрещающее использовать в названии коммерцию. RedBull решил задачу в своем стиле. Так родился клуб «РБ Лейпциг», где РБ – RasenBallsport, игра в мяч на газоне, а не RedBull. Превратить бренд в футбольную команду удалось с помощью «Маркранштедта», который базировался неподалеку от Лейпцига. Скромного представителя пятого дивизиона поманили инвестициями, и тот согласился на слияние.

ТРАТЫ КЛУБОВ НА АКАДЕМИИ

Многие игроки при такой системе просто отсеиваются на определенных этапах, так как чувствуют себя слабее более талантливых товарищей. А ведь в футболе очень часто случается, что игрок созревает поздно. Например, Мирослав Клозеникогда не играл ни за юношеские сборные, ни за «молодежку».



«БАВАРИЯ» КАК ЛОКОМОТИВ БУНДЕСФУТБОЛА

«Бавария» из Мюнхена– самый успешный как со спортивной, так и с финансовой точки зрения футбольный клуб Германии. Это спортивное общество, насчитывающее около 225 тысяч членов, акционировало свою профессиональную фут больную команду еще в 2002 году, чем существенно укрепило лидирующее положение в немецком футболе и свой статус законодателя мод.

Сегодня 24,9 процента акций клуба принадлежат трем именитым представителям немецкого большого бизнеса: крупнейшему в Европе производителю спортивной одежды и обуви Adidas, крупнейшему в Европе страховому обществу Allianz и автостроителю Audi, входящему в состав крупнейшего в Европе автоконцерна Volkswagen.

Allianz заплатила за долю в капитале «Баварии», составляющую 8,3 процента, 110 миллионов евро. К тому же мюнхенцы играют на стадионе, носящем имя этой страховой компании – «Альянц Арена». И выступают они, естественно, в форме и в обуви от своего давнего спонсора Adidas, который вошел в капитал клуба еще в 2002 году.

