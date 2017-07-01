Кого подписал «Спартак». Рассказываем и показываем (видео)

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает о новобранце красно-белых Марко Петковиче.

24 года, правый защитник атакующего плана, с приличной дистанционной скоростью, волшебным дриблингом (волшебство заключается в том, что ничего особенного в нем вроде бы нет, но эффективность поражает) и внушительными антропометрическими данными – значительно выше Тигиева и Ещенко. Хотя сейчас для фланговой позиции рост 185 сантиметров не является чем-то уникальным. Армеец Фернандес и, например, успешно выступавший за «Краснодар» Енджейчик еще выше.

Свеж, вынослив, техничен – но только в дриблинге; в той части созидания, что называется обострением, – не очень. Может электричкой носиться по своему флангу, исполняя подачи или смещаясь в центр, – современный, в общем-то, парень, который, однако, часто принимает неверные решения. Излишне самоуверен и эгоистичен: когда надо сделать пас, часто включает дриблинг. Хотя часто этот маневр срабатывает. То ли в Сербии настолько деградировали защитники, то ли его дриблинг действительно хорош.

Игра в атаке





Первый недостаток – отсутствие баланса между индивидуальным и командным. Я не знаток сербского футбола, но думаю, что в чемпионате России, где 2/3 команд перешли на тактическую модель с тремя центральными защитниками, совсем иной уровень плотности, подстраховки и сопротивления. И Марко, привыкшему к свободным коридорам размером с Черногорию, надо будет адаптироваться. Но это поправимо.

Игра в обороне





Что поправить сложнее – собственно, игру в обороне. В отборе действует как-то неуклюже, часто оказываясь на газоне. Вообще удивительно, как этого парня занесло на фланг защиты. По функционалу – хавбек, чем-то напоминающий Тошича. Может быть, конечно, я не то смотрел, и вместо Марко Петковича программа показала худшие действия Бориса Ротенберга. Но по тому, что увидел, вывод однозначный – это далеко не выдающийся защитник.

Скорость





Это значит, что в команде должна быть налажена подстраховка – таким образом, чтобы никогда не оставлять Петковича один на один с оппонентом. В схеме с тремя центрдефами это не так обременительно, как с двумя. Но «Спартак» играет с двумя, где-то в 85% матчей. Вот что настораживает. Но при условии идеально отлаженной подстраховки проблем быть не должно. Будет только польза: в атаке появится еще одна боевая единица. Правда, точность подач надо подправить.

Подачи





Петкович – пятый или шестой правый защитник, которого разбираю применительно к «Спартаку». И не самый сильный, на мой взгляд; сильнее Караваева пока не нашел. Сырой он. И в этом не было бы ничего страшного, если бы не возраст. Давно не юниор. Вызывают скепсис и другие факторы. Первый – в свои 24 сыграл всего несколько матчей за сборную Сербии. Второй – уже рвал «кресты», а значит, велика вероятность рецидива – Паршивлюк знает. Третий – пришел свободным агентом, и очереди за ним почему-то не было.

Впрочем, это первое впечатление, которое часто бывает обманчивым. Скоро все увидим и, надеюсь, поймем.

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