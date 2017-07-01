«Самое сложное время еще не прошло». Почему немецкий футбол несовершенен?

Сборная Германии перед финалом КК не только хвалила себя, но и говорила о возможных трудностях своего футбола.

Лёв – о погоде и лучших командах Кубка конфедераций

На пресс-конференцию Йоахим Лёв пришел с чашечкой кофе – насчет этого сразу же пошутил ведущий.

– Все хорошо, но кофе сладковат, – поморщился главный тренер сборной Германии.

– Ну, завтра все точно будет на высшем уровне, – посмеялся представитель ФИФА. Правда всем журналистам кажется, что главное в матче – это погода. Из солнечного Сочи немцы приехали в тот самый классический Петербург, о котором так много шутят в интернете: дождь идет целый день, самых худых ветер сносит в сторону.

– Проблема – это если вы приезжаете из холодного города в теплый, наоборот – не так уж и трудно, – Лёв сразу же разрушил все стереотипы. – Конечно, в Сочи было хорошо, тепло и солнечно. Но мы быстро приспособились к этим условиям. Это будет даже хорошо для игры. Ведь во время матча с Мексикой было очень влажно, и в прохладной погоде играть полегче.

Сборная Чили в Петербурге тоже сыграет впервые, зато со командой Германии – второй раз. На групповом этапе эти сборные сыграли вничью на стадионе в Казани.

– Германия и Чили были лучшими на турнире. В финале будет много борьбы, интенсивности. Чили – хорошая команда, с навыками, опытом. Мы должны будем показать лучшую игру, если хотим победить. Мы должны будем контролировать первые 10-15 минут – это не получилось в первой игре, – поделился Лёв.

Лёв – о стереотипах про идеальность немецкого футбола

За последние 10 лет сборная Германии добилась многого на всех уровнях. Вот небольшая статистика:

Команда U17. В 11 чемпионатах Европы: 1 победа, 3 вторых места, 2 поражения в полуфиналах

В 5 чемпионатах мира: 2 бронзы.

Команда U19. В 6 чемпионатах Европы: 2 победы, 1 поражение в полуфинале.

Основная команда. В 3 чемпионатах Европы (2008, 2012, 2016): второе место и 2 поражения в полуфиналах. В 2 чемпионатах мира (2010, 2014): бронза и победа.

За два дня до финала молодежная команда как раз выиграла у испанцев в финале чемпионата Европы 2:1. Выглядит неплохо, так будто немецкий футбол в полном порядке. Но Йоахим Лёв всех шокирует, когда заявляет, что самое сложное – впереди.

– Нас порадовала победа молодежи. Это говорит о том, что проделана хорошая работа на уровне академий. Была заложена хорошая основа, которую мы развивали последние 10 лет. После 2004 года немецкий футбол оказался на низком уровне. Стало понятно, что надо что-то менять. Делать акцент на технику, тактические ходы. У нас играет много хороших молодых игроков. Но это не значит, что самое сложное время прошло. Следующие 5-10 лет покажут, смогут ли эти игроки показать хороший результат. Смогут ли они выйти на мировой уровень? Когда они выиграют чемпионат мира, тогда можно будет о чем-то говорить, – сказал главный тренер сборной Германии, который привез на Кубок конфедераций крайне молодую сборную.

24 года и 4 месяца – таков средний возраст Бундестим. Это самая молодая команда в истории Кубка конфедераций. Но Йоахим Лёв уверен в своем выборе.

– Перед каждым крупным турниром ведутся дискуссии о составе. Я эту критику воспринял, но в ней нет ничего необычного. Да я решил привезти команду с небольшим международным опытом. Но я был уверен, что мы сможем хорошо себя показать. Что будет на чемпионате мира, сказать сложно. Некоторые игроки показали себя с положительной стороны, можно сказать, что это сделали все. Мы ставили цель: развиваться с каждой игрой. И ее мы достигли. Я доволен турниром, – сказал Лёв.

При этом главный тренер сборной Германии четко осознает – на чемпионате мира в России в следующем году места экспериментам уже не будет.

– На чемпионате мира мы должны ориентироваться на лучших: Месси, Роналду. Мы должны приложить нечеловеческие усилия, не допускать никаких ошибок. Результаты на Кубке конфедераций и чемпионате Европы до 21 года мало влияют на ЧМ-2018, – подвел итог дискуссии о футболе в Германии Лёв.

Драсклер – об отличной организации Кубка конфедераций и немецкой молодежи

Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер в пятницу удивил болельщиков и журналистов. Он написал письмо, в котором поблагодарил за поддержку и рассказал, что Германия пожертвовала 17 тысяч евро на футбольное поле в Москве. Теплые слова организаторам он повторял и на прес-конференции.

– Нас приняли очень тепло. Все было хорошо организовано, здесь была проделана хорошая работа. Все очень здорово. Нам ни о чем не пришлось заботиться. Мы занимались своей задачей – играли в футбол.

Юлиан Дракслер участвовал в победном чемпионате мира три года назад, но ему было всего 20. Минут на поле он провел еще меньше – всего 14. Зато на Кубке конфедераций он не только капитан, но и игрок основного состава.

– Мы очень горды, что вышли в финал. Мы знаем, что Чили – сильный соперник, но мы готовы и с удовольствием хотим выйти играть. Эта игра не будет похожа на матч в группе, тогда мы провели не лучшую игру. Мы проспали первые 15 минут. Но финал – это другое. Мы уверены в себе. Что может быть лучше, чем уехать в отпуск с титулом?

В отпуск попозже Дракслеру наверняка придется поехать и в следующем году – он почти наверняка попадет в состав на чемпионат мира. Поэтому вопрос о развитии немецкого футбола молодому игроку выглядел очень логично. Дракслер вырос в той самой новой системе, о которой говорил Лёв.

– То, что мы вышли в финал, говорит о многом. Вчера молодежная сборная выиграла Евро, там много хороших игроков. Сейчас мы видим кучу очень амбициозных футболистов, которые хотят быть на чемпионате мира. Список кандидатов очень большой, но впереди целый сезон. Мы горды, что оказались в финале Кубка конфедераций, и надеюсь, мы заставим страну гордиться нами, – сказал Драсклер.

Но важнее развития футбола может быть только погода – это даже не обсуждается.

– Хорошо, что не каждый день 30 градусов. Мы можем и под дождем играть. Не думаю, это сыграет большую роль. Все будет зависеть от формы: каждый готов сыграть 90 или 120 минут, но это потребует больших сил. Остальные условия будут хорошими.