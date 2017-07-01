Паредес – пират! Самые крутые и милые фотографии нового футболиста «Зенита»

Леандро Паредес активно пользуется «Инстаграмом». Если не знать, что это аккаунт футболиста, можно решить, что его ведет молодая мама.

Аргентинцу всего 23, но у него уже двое детей. Со своими подписчиками в Instagram – а их 281 тысяча – он щедро делится фотографиями своих детишек и известных личностей, которых встречает. Мы собрали самые веселые, милые и крутые кадры.

Пока у футболиста не было детей, он фотографировался с щеночками...

Публикация от Leandro (@leoparedes20) Дек 30 2013 в 12:50 PST

...и со своими племянницами.

Публикация от Leandro (@leoparedes20) Янв 4 2014 в 12:28 PST

На свой 20-й день рождения Паредес с супругой нарядились пиратами.

Публикация от Leandro (@leoparedes20) Июн 28 2014 в 6:02 PDT

Во время разлуки с дочкой Леандро созванивался с ней по скайпу. Переедет ли его семья в Петербург, пока неизвестно.

Que bien me haces hija te amoooo ! Публикация от Leandro (@leoparedes20) Июл 15 2014 в 6:52 PDT

Еще полузащитник любит теннис. На фото он с аргентинцем Хуаном Монако, бывшей 10-й ракеткой мира. Наверняка теннисные турниры в Петербурге придутся ему по душе, тем более, что ближайший – уже в сентябре. Монако, правда, карьеру завершил и в Петербург не приедет.

Con @juan_iturbe93 y @picomonaco #tenis #risas Публикация от Leandro (@leoparedes20) Май 11 2015 в 12:24 PDT

Вместе со старшей дочкой Паредес любит покривляться.



😍😛😁😙 te amo amor de mi vida !!!❤️❤️ Публикация от Leandro (@leoparedes20) Фев 8 2016 в 3:18 PST

Игроки «Ромы» встречались с Папой Римским – этот момент Паредес отметил как «незабываемый»

Un placer haberte conocido ,Momento inolvidable ⛪️⛪️❤️❤️ Публикация от Leandro (@leoparedes20) Сен 2 2016 в 3:39 PDT

А еще Паредес сфотографировался с Марадоной.

⚽️🇦🇷 EL 🔟 Публикация от Leandro (@leoparedes20) Окт 12 2016 в 1:33 PDT

Он не прошел и мимо веселых масок, которые так популярны в интернете.

Публикация от Leandro (@leoparedes20) Ноя 12 2016 в 6:51 PST

Во время прощания с легендой «Ромы» Франческо Тотти Паредес вышел с младшей дочкой. Получился легендарный кадр.