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Паредес – пират! Самые крутые и милые фотографии нового футболиста «Зенита»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Леандро Паредес активно пользуется «Инстаграмом». Если не знать, что это аккаунт футболиста, можно решить, что его ведет молодая мама.

Аргентинцу всего 23, но у него уже двое детей. Со своими подписчиками в Instagram  а их 281 тысяча  он щедро делится фотографиями своих детишек и известных личностей, которых встречает. Мы собрали самые веселые, милые и крутые кадры. 

Пока у футболиста не было детей, он фотографировался с щеночками...

...и со своими племянницами.

На свой 20-й день рождения Паредес с супругой нарядились пиратами.

Во время разлуки с дочкой Леандро созванивался с ней по скайпу. Переедет ли его семья в Петербург, пока неизвестно.

Que bien me haces hija te amoooo !

Публикация от Leandro (@leoparedes20)

Еще полузащитник любит теннис. На фото он с аргентинцем Хуаном Монако, бывшей 10-й ракеткой мира. Наверняка теннисные турниры в Петербурге придутся ему по душе, тем более, что ближайший уже в сентябре. Монако, правда, карьеру завершил и в Петербург не приедет.

Con @juan_iturbe93 y @picomonaco #tenis #risas

Публикация от Leandro (@leoparedes20)

Вместе со старшей дочкой Паредес любит покривляться.

😍😛😁😙 te amo amor de mi vida !!!❤️❤️

Публикация от Leandro (@leoparedes20)

Игроки «Ромы» встречались с Папой Римским этот момент Паредес отметил как «незабываемый»

Un placer haberte conocido ,Momento inolvidable ⛪️⛪️❤️❤️

Публикация от Leandro (@leoparedes20)

А еще Паредес сфотографировался с Марадоной.

⚽️🇦🇷 EL 🔟

Публикация от Leandro (@leoparedes20)

Он не прошел и мимо веселых масок, которые так популярны в интернете.

Во время прощания с легендой «Ромы» Франческо Тотти Паредес вышел с младшей дочкой. Получился легендарный кадр.

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