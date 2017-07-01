Паредес – пират! Самые крутые и милые фотографии нового футболиста «Зенита»
Леандро Паредес активно пользуется «Инстаграмом». Если не знать, что это аккаунт футболиста, можно решить, что его ведет молодая мама.
Аргентинцу всего 23, но у него уже двое детей. Со своими подписчиками в Instagram – а их 281 тысяча – он щедро делится фотографиями своих детишек и известных личностей, которых встречает. Мы собрали самые веселые, милые и крутые кадры.
Пока у футболиста не было детей, он фотографировался с щеночками...
...и со своими племянницами.
На свой 20-й день рождения Паредес с супругой нарядились пиратами.
Во время разлуки с дочкой Леандро созванивался с ней по скайпу. Переедет ли его семья в Петербург, пока неизвестно.
Еще полузащитник любит теннис. На фото он с аргентинцем Хуаном Монако, бывшей 10-й ракеткой мира. Наверняка теннисные турниры в Петербурге придутся ему по душе, тем более, что ближайший – уже в сентябре. Монако, правда, карьеру завершил и в Петербург не приедет.
Вместе со старшей дочкой Паредес любит покривляться.
Игроки «Ромы» встречались с Папой Римским – этот момент Паредес отметил как «незабываемый»
А еще Паредес сфотографировался с Марадоной.
Он не прошел и мимо веселых масок, которые так популярны в интернете.
Во время прощания с легендой «Ромы» Франческо Тотти Паредес вышел с младшей дочкой. Получился легендарный кадр.