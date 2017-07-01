Давай помиримся? Почему сближение Дзюбы и Черчесова должно быть публичным

Последние дни убедили обозревателя «Советского спорта» Алексея Андронова в том, что, подводя итоги Кубка конфедераций, мы все идем куда-то не туда. Ищем мозг там, где его нет, как говорил Вячеслав Колосков.

История с фотографией Артема Дзюбы и Александра Кокорина подменила собой собственно разговоры о футболе. Обсуждается она столь жарко, будто других тем и проблем в нашей сборной нет. Хотя непонятно, зачем обсуждать уже опубликованное - важнее то, что будет дальше.

Пока мы имеем открытое письмо журналиста Рабинера футболисту Дзюбе, последующую перепалку с комментатором Уткиным. Ни одна из серий этого «марлезонского балета» не приближает нас к исправлению прискорбной ситуации: один из лучших российских игроков, по странному совпадению, почти всегда травмирован, когда играет сборная. Так - не бывает.

На правах креативного продюсера редакции «Советского Спорта» приглашаю Дзюбу и Черчесова прийти к нам в редакцию. Открыто и публично пожать руки. Или - не пожать. Хватит уже разыгрывать шахматную партию с участием аффилированных с тем или иным фигурантом истории журналистов. Вдумайтесь: в прессу вылезают совершенно невразумительные подробности диалога игрока и тренера вроде включенного последним диктофона. Что это вообще? Зачем?

Настаиваю на том, что завершение этой истории должно быть максимально публичным. Речь идет не о клубе, в котором тренер Черчесов имеет право делать с игроками Денисовым или Ротенбергом то, что считает нужным (или то, что велит руководство). Здесь - сборная страны. Она принадлежит не Черчесову и не Дзюбе. Оба - не ангелы, оба - с трудным характером, но извините уж, нас ждет дело государственной важности. Национального значения. Здесь недопустимы никакие личные мотивы.

В конце концов, почему мы не имеем права знать, как на самом деле обстоит дело с травмами Дзюбы? Почему он постоянно не играет за сборную, зато вскоре (и как правило, отлично) играет за клуб? Почему решил закончить (или приостановить - и кстати, до какого именно момента?) карьеру в сборной Василий Березуцкий? Почему нет Дзагоева? Где Марио Фернандес? Что вообще происходит?

Станислав СаламовичЧерчесов как тренер сборной имеет полное право выбирать себе тех футболистов, каких считает нужным. С него потом спросят за результат. Однако тренер сборной не имеет права игнорировать всплывающую информацию. Диктофон был? Зачем? Для кого предназначалась запись? Кто из футболистов - «труп», а кого нужно «утопить в реке»? Это не личное дело Черчесова или кого-то из игроков.

Понятно, что для нас как сотрудников СМИ большое количество загадок - это даже хорошо. Есть о чем писать. Но право же, несерьезно за год до домашнего чемпионата мира обмениваться открытыми письмами.

Еще раз: мы приглашаем Дзюбу и Черчесова к нам в редакцию. В любое удобное время.Телефон у обоих есть. Чаем угостим. И о делах наших скорбных покалякаем. Если они вам интересны - эти дела.