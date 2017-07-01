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Черчесов напутствовал Лева. Последняя тренировка немцев перед финалом с Чили

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Йоахим Лев и Станислав Черчесов
Йоахим Лев и Станислав ЧерчесовФото: Федерация футбола Германии

Не только журналисты пришли посмотреть на подготовку сборной Германии к финальному матчу Кубка конфедераций.

Утро у Исаакия

Немецкая команда находится в Петербурге меньше своих соперников по финалу Кубка конфедераций. Чилийцы приехали в пятницу утром, а вечером тренировались на стадионе «Турбостроитель», до которого им легко добираться с Невского проспекта. «Манншафт» приземлилась в «Пулково» в тот момент, когда «Ла Роха» заканчивала занятие. Естественно времени на свою тренировку у футболистов не было, и они спокойно уехали в свой отель на Васильевском острове. Зато субботним утром игроки, несмотря на моросящий дождь, вышли на прогулку по центру Петербурга.

Пока немцы развлекались, Артуро Видаль и Хуан Антонио Пицци осматривали газон стадиона на Крестовском острове. Чтобы поле не испортилось, арену закрыли крышей. Позже в этом могли убедиться Юлиан Дракслер и Йоахим Лев – они приехали на Крестовский остров для пресс-конференции. Пока шло общение с журналистами, остальная команда собиралась на «Петровском». Там-то с газоном точно все в порядке, хоть здесь и играй финал. Но это лишь тренировочная площадка.

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Тер Штеген везде первый

К каждому матчу у сборной Германии готовится 21 игрок. Когда на пресс-конференции эту цифру назвал Дракслер, можно было подумать, что он ошибся. Однако на тренировке количество футболистов действительно меньше, чем по официальной заявке на турнир. Еще за десять дней до матча-открытия из состава выбыл Лерой Сане – ему пришлось делать операцию на носу. Также ни разу не сыграл Диего Демме из клуба-сенсации прошлого сезона «РБ Лейпциг». У него травма, но какая – неизвестно.

Немцы ничего особенного не показали. Их открытую часть тренировки с натяжкой можно назвать более разнообразной, чем у чилийцев, которые накануне при журналистах играли только в квадрат. Полевые игроки побегали вокруг поля, помахали руками на ходу, а затем переместились на дальний от прессы угол поля, где продолжали разминку. Из-за этого трудно понять, с каким настроением футболисты готовятся к последнему матчу сезона. 

Лучше всего журналистам было видно тройку вратарей. Никаких сверхъестественных спасений они не показали, зато Марк-Андре тер Штеген по наблюдениям везде был первым: и на отработку игры в касание, и на то, чтобы поотбивать удары тренера вратарей. Вряд ли что-то помешает представителю «Барселоны» в воскресенье выйти в стартовом составе на финальный матч. 

Прятки Черчесова

Вся вышеописанная картина хорошо видна журналистам. Но самый главный момент тренировки остался вне их поля зрения – это приезд на «Петровский» Станислава Черчесова. Главный тренер сборной России «спрятался» за игроками на противоположной части поля, поэтому выловить его на камеру телефона непросто. Это легко только сотрудникам сборной, которым можно ходить где угодно.

О дружбе Черчесова с Левом известно давно: тренер российской сборной играл под руководством немца в австрийском «Тироле» в начале 2000-х. На Кубке конфедераций им раньше не удалось пересечься, хотя Лев говорил, что поздравлял коллегу с победой над Новой Зеландией. О чем тренеры говорили на тренировке, останется тайной: журналистов после открытой части попросили покинуть стадион, а Черчесов наверняка задержался дольше. Возможно, его наблюдения по сборной Чили пригодятся Леву в завтрашнем финале.

Голосование: Кто выиграет финальный матч Кубка конфедераций-2017?

Матч

Чили - Германия

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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