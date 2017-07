«Зенит» купил лучшего в «Роме». Самое удивительное про Леандро Паредеса

Вы узнаете: по какому показателю Паредес был лучшим в «Роме», как игрок отметил дебют в сборной и сколько лет он играет в футбол.

20 лет занимается футболом 23-летний Леандро Паредес. В футбольную школу его отдали совсем маленьким, а в 8 стал игроком академии «Бока Хуниорс».

6 лет Паредес не играл за сборные Аргентины. В 2011-м его последний раз вызвали в команду U-17, а следующее приглашение он получил только летом 2017-го из «Ромы»: в товарищеском матч с Бразилией Леандро не сыграл, а с Сингапуром вышел – и максимально успешно воспользовался своим временем.

Первым же касанием в сборной Аргентины Паредес сделал голевой пас. Причем на первой же минуте. Леандро вышел на замену в начале 60-й минуты, а в 59:54 товарищеского матча с Сингапуром он уже отдал передачу на гол Алехандро Гомеса – у него это тоже был дебютный матч и дебютный гол.

