Марадона нужнее Роналдо. Легендарный Диего впервые прилетел в Петербург (фото)
Диего Марадона по
приглашению «Советского спорта» продолжает российское путешествие.
Удивительно, но даже не особо афишированный прилет Диего
Марадоны в Петербург стал событием для части гостей Кубка конфедераций.
Конечно, не все, но некоторые журналисты в медиацентре стадиона на Крестовском и,
например, представители городов чемпионата мира интересовались именно визитом
аргентинской звезды.
Хотя в то же самое время уже в Петербурге был, например,
Роналдо – тот, который именно с «о» на конце в традиционном русскоязычном
написании. Бразилец примет участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций, он
выйдет на поле и вынесет сам кубок. Однако им интересовались гораздо меньше.
Привлекал людей именно Диего Марадона.
Погода в Москве и Петербурге – начальной и конечной точках полета Марадоны – разочаровывала серостью и влажностью, московские сложности с вылетами добавляли опасений в том, что Диего вообще сможет добраться до Петербурга. А ведь он еще никогда тут не был. В Москву прилетал и до этого, а в Петербурге – впервые в жизни.
Однако рейс Марадоны проскочил через хмурые облака между столицами, и Диего за час с небольшим переместился в город финала Кубка конфедераций.
Кстати, в Петербурге его сразу же встретил футбол: прямо на
выходе из терминала, в который он прилетел, растянут метров на тридцать баннер
в фирменных цветах «Зенита». Так что именно футбол первым делом попадается на
глаза всем топ-гостям Петербурга. В случае с Марадоной это максимально в тему.
Надеемся, что Марадона запомнит Россию не по серости погоды,
а по ярким улыбкам всех российских людей, которые его тут встречали. Тем более
что сам Диего был не хмурым по погоде, а улыбчивым – в тон эмоциям тех, кто рад
его видеть в России.