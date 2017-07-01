Марадона нужнее Роналдо. Легендарный Диего впервые прилетел в Петербург (фото)

Диего Марадона по приглашению «Советского спорта» продолжает российское путешествие.

Удивительно, но даже не особо афишированный прилет Диего Марадоны в Петербург стал событием для части гостей Кубка конфедераций. Конечно, не все, но некоторые журналисты в медиацентре стадиона на Крестовском и, например, представители городов чемпионата мира интересовались именно визитом аргентинской звезды.

Хотя в то же самое время уже в Петербурге был, например, Роналдо – тот, который именно с «о» на конце в традиционном русскоязычном написании. Бразилец примет участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций, он выйдет на поле и вынесет сам кубок. Однако им интересовались гораздо меньше.

Привлекал людей именно Диего Марадона.

Погода в Москве и Петербурге – начальной и конечной точках полета Марадоны – разочаровывала серостью и влажностью, московские сложности с вылетами добавляли опасений в том, что Диего вообще сможет добраться до Петербурга. А ведь он еще никогда тут не был. В Москву прилетал и до этого, а в Петербурге – впервые в жизни.

Однако рейс Марадоны проскочил через хмурые облака между столицами, и Диего за час с небольшим переместился в город финала Кубка конфедераций.

Кстати, в Петербурге его сразу же встретил футбол: прямо на выходе из терминала, в который он прилетел, растянут метров на тридцать баннер в фирменных цветах «Зенита». Так что именно футбол первым делом попадается на глаза всем топ-гостям Петербурга. В случае с Марадоной это максимально в тему.



Надеемся, что Марадона запомнит Россию не по серости погоды, а по ярким улыбкам всех российских людей, которые его тут встречали. Тем более что сам Диего был не хмурым по погоде, а улыбчивым – в тон эмоциям тех, кто рад его видеть в России.