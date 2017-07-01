«Между ребятами что, конфликт?» Дадонов не будет играть в клубе Шипачева

Евгений Дадонов подписал трехлетний контракт с «Флоридой». Это означает, что легендарная тройка Шипачева окончательно распалась.

И вот «Флорида» объявила об этом официально: «Дади – дома. Мы подписали трехлетний контракт с Евгением Дадоновым».

Dady's home. 🏡



We've agreed to terms with Evgeny Dadonov on a three-year deal!



📰 « https://t.co/yGJrwo2SCC pic.twitter.com/bYP0MPuVej — Florida Panthers (@FlaPanthers) 1 июля 2017 г.

Нужно напомнить, что Дадонов выступал в системе «Флориды» с 2009 по 2012 годы. Провел 55 матчей в НХЛ, в которых набрал 20 (10+10) очков.

Конечно, это был не тот Евгений Дадонов, блиставший в СКА и сборной России в знаменитом звене Шипачева. Форвард раскрылся, только когда попал в руки Вячеслава Быкова. Но Дадонов в итоге возвращается в клуб, где уже играл. Трехлетний контракт. В год – по $4 млн. Чистыми будет выходить в районе $1,7 млн. Если перевести в рубли, то в районе 100 миллионов.

Мог ли Дадонов получать больше в КХЛ? Однозначно. Раза в полтора-два.

Как я знаю, еще вчера СКА вел очень активные переговоры с Дадоновым, Евгением Кузнецовым, Ильей Ковальчуком. В Питере верили, что шанс сохранить этих игроков – выше 50 процентов.

Но в итоге Дадонов выбрал «Флориду». И отказался от больших денег, от СКА, от Олимпиады в Пхенчхане. Он едет в Америку за стабильностью. Уезжает в 28 лет, когда на игрока есть большой спрос в НХЛ. Самое время – сделать второй виток в заокеанской карьере. Повторю, это уже не тот Дадонов.

На повестке дня – только один вопрос: почему Евгений поехал не в «Вегас» к своему постоянному партнеру Вадиму Шипачеву? Могла ли сохраниться эта связка?

В ответ я сам задам вам несколько вопросов. А вас не удивляет, что:

- Шипачев подписал контракт с «Вегасом» в разгар чемпионата мира, чем вызвал большое недовольство в штабе сборной России?

- Шипачев не пришел на церемонию закрытия сезона КХЛ, а вот Дадонов и Никита Гусев там были?

- Панарин узнал о контракте Шипачева только наутро, из прессы. Хотя друг Вадик мог бы заранее намекнуть или поделиться своими планами. Почему нет? Они же друзья, не разлей вода. Вроде бы так?

- Есть информация, будто Шипачев, Дадонов, Гусев не ставят друг друга в курс своих дел. Это нормально? Нет такого, что один едет в «Вегас», а другой говорит: «Айда со мной, вдвоем будет веселее».

Сейчас вы спросите: «Между ребятами что, конфликт?»

Я отвечу: «Не знаю. Но бывает так, что на льду игроки чувствуют друг друга спинным мозгом. А вне площадки они расходятся в разные стороны по своим делам. И даже не общаются».

Что ж, это будет интересный эксперимент – посмотреть на четырех мушкетеров из звена Шипачева в совершенно разных клубах. Их лошадки разъехались в разных направлениях:

- Панарин – в «Коламбус», на север;

- Гусев – в СКА, на восток;

- Дадонов – во «Флориду», на юг;

- Шипачев – в «Вегас», на запад.

Радует только одно: у всех – не очень сильные команды. И они могут встретиться на ближайшем чемпионате мира. Тогда тройка Шипачева будет снова в сборе.