«Между ребятами что, конфликт?» Дадонов не будет играть в клубе Шипачева

Евгений Дадонов подписал трехлетний контракт с «Флоридой». Это означает, что легендарная тройка Шипачева окончательно распалась.

И вот «Флорида» объявила об этом официально: «Дади – дома. Мы подписали трехлетний контракт с Евгением Дадоновым».

Dady's home.



We've agreed to terms with Evgeny Dadonov on a three-year deal!



