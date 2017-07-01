«Он и играет на рояле, и носит его». Зачем СКА вернул Калинина из Америки
Армейцы получили
права на нападающего еще в апреле, но официально подписали его только 1 июля,
когда в НХЛ открылся рынок свободных агентов.
Неперезагрузивший обмен
Воспитанник омского хоккея уехал в Северную Америку летом
2015 года, сразу после самого результативного для себя сезона в «Авангарде» (25
очков в 58 матчах регулярки), в котором он был еще и капитаном команды. Правда,
конец омской карьеры был испорчен жуткой травмой, полученной в серии с «Барысом»:
форвард пропустил силовой прием от защитника Романа Савченко и ударился
затылком об борт. Игрока с закрытой черепно-мозговой травмой отправили в
больницу. В конце марта хоккеиста выписали, но уже из больницы Омска, куда его
перевезли через неделю после инцидента.
О дальнейших событиях версии разные. Агент игрока Валерий
Холин тогда говорил, что «Авангард» не пытался удержать Калинина, который уже
получил предложение от «Нью-Джерси». Президент клуба Владимир Шалаев ответил,
что хоккеист ему нужен, но он рвется в НХЛ. В итоге нападающий уехал к «дьяволам»,
где отыграл полтора сезона. По количеству игр период и не такой плохой: 78
матчей в первом сезоне и 43 – в неполном втором. Однако Калинин получал не так
много игрового времени (в среднем чуть больше 10 минут за игру), да и показатели
вряд ли радовали: 19 очков за два регулярных чемпионата и коэффициент
полезности «-23».
К февралю игра нападающего перестала устраивать «Нью-Джерси»,
и его выставили на драфт отказов. За сутки ни одна из команд НХЛ не забрала
себе игрока, и его обменяли в «Торонто». Форвард сразу уехал в фарм-клуб «Мейпл
Лифс», но время в АХЛ тоже не назовешь шикарным: 4 очка за 19 игр регулярки и
один гол в 11 матчах плей-офф.
«Все хотели этого контракта»
Пока Калинин играл в «Торонто Марлис», в России уже работали
над его возвращением. Президент СКА Геннадий Тимченко в апреле говорил, что
клуб ведет переговоры по переходу игрока, а через несколько дней армейцы получили
права на хоккеиста от «Авангарда». Почему Калинин понадобился именно СКА,
гадать не нужно. Главный тренер петербуржцев Олег Знарок дважды брал нападающего
на чемпионаты мира: это были золотой Минск-2014 и бронзовая Москва-2016. Он же
и возьмется за перезагрузку игрока.
Раньше 1 июля СКА не мог подписать Калинина. Нужно было
дождаться окончания контракта с «Торонто» и понять, будет ли канадский клуб
делать квалификационное предложение. Было оно или нет, Валерий Холин отвечать
не стал.
– Это уже осталось в прошлом, мне бы не хотелось обсуждать
все предложения, – сказал агент корреспонденту «Советского спорта в
Санкт-Петербурге». – Эпопея закончилась, и Сергей счастлив, что принял решение
о переходе в СКА.
– Как быстро удалось
договориться по контракту?
– Процесс перехода был длительным, кропотливым, но стороны нашли понимание и пришли к общему знаменателю.
– Переговоры
начались, когда фарм-клуб «Торонто» вылетел из плей-офф АХЛ?
– Переговорный процесс с участием Сергея закончился сегодня. Мы еще даже не все подтвердили. Да, СКА официально объявил о соглашении, они молодцы, потому что все очень хотели этого контракта. Мы еще оформляем техническую сторону контракта. Договор же выставляют в базу, там все проверяют, и тогда уже можно подтверждать переход.
«Сборная играет огромную роль»
– В какой роли Олег
Знарок видит Сергея в команде?
– Он из категории тех универсальных игроков, которые могут и играть на рояле, и носить его. Вот это его главный критерий.
– Знарок рассчитывает
на него как на кандидата в сборную?
– Это уже зависит от Сергея. Как говорит сам главный тренер, двери в команду открыты для всех. Гарантированного места нет ни у кого – это правильный подход. Каждый должен доказывать, и Сергей не будет исключением.
– НХЛ не отпустит
игроков на Олимпийские игры. Этот фактор стал главным?
– Сборная играет огромную роль, в том числе и Олимпийские игры. Сергей не исключение, он патриот своей страны.
– Сергей рассчитывает
еще раз съездить в Америку?
– Он действует так: никогда не говори «никогда».
– «Торонто» выражало
заинтересованность в будущем еще раз поработать с Калининым?
– Бесполезно говорить, кто и что выражал. Мы приняли решение. Считаем, что оно правильное. Рассчитываем, что у Сергея все получится.