«Он и играет на рояле, и носит его». Зачем СКА вернул Калинина из Америки

Армейцы получили права на нападающего еще в апреле, но официально подписали его только 1 июля, когда в НХЛ открылся рынок свободных агентов.

Неперезагрузивший обмен

Воспитанник омского хоккея уехал в Северную Америку летом 2015 года, сразу после самого результативного для себя сезона в «Авангарде» (25 очков в 58 матчах регулярки), в котором он был еще и капитаном команды. Правда, конец омской карьеры был испорчен жуткой травмой, полученной в серии с «Барысом»: форвард пропустил силовой прием от защитника Романа Савченко и ударился затылком об борт. Игрока с закрытой черепно-мозговой травмой отправили в больницу. В конце марта хоккеиста выписали, но уже из больницы Омска, куда его перевезли через неделю после инцидента.

О дальнейших событиях версии разные. Агент игрока Валерий Холин тогда говорил, что «Авангард» не пытался удержать Калинина, который уже получил предложение от «Нью-Джерси». Президент клуба Владимир Шалаев ответил, что хоккеист ему нужен, но он рвется в НХЛ. В итоге нападающий уехал к «дьяволам», где отыграл полтора сезона. По количеству игр период и не такой плохой: 78 матчей в первом сезоне и 43 – в неполном втором. Однако Калинин получал не так много игрового времени (в среднем чуть больше 10 минут за игру), да и показатели вряд ли радовали: 19 очков за два регулярных чемпионата и коэффициент полезности «-23».

К февралю игра нападающего перестала устраивать «Нью-Джерси», и его выставили на драфт отказов. За сутки ни одна из команд НХЛ не забрала себе игрока, и его обменяли в «Торонто». Форвард сразу уехал в фарм-клуб «Мейпл Лифс», но время в АХЛ тоже не назовешь шикарным: 4 очка за 19 игр регулярки и один гол в 11 матчах плей-офф.

«Все хотели этого контракта»

Пока Калинин играл в «Торонто Марлис», в России уже работали над его возвращением. Президент СКА Геннадий Тимченко в апреле говорил, что клуб ведет переговоры по переходу игрока, а через несколько дней армейцы получили права на хоккеиста от «Авангарда». Почему Калинин понадобился именно СКА, гадать не нужно. Главный тренер петербуржцев Олег Знарок дважды брал нападающего на чемпионаты мира: это были золотой Минск-2014 и бронзовая Москва-2016. Он же и возьмется за перезагрузку игрока.

Раньше 1 июля СКА не мог подписать Калинина. Нужно было дождаться окончания контракта с «Торонто» и понять, будет ли канадский клуб делать квалификационное предложение. Было оно или нет, Валерий Холин отвечать не стал.

– Это уже осталось в прошлом, мне бы не хотелось обсуждать все предложения, – сказал агент корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге». – Эпопея закончилась, и Сергей счастлив, что принял решение о переходе в СКА.

– Как быстро удалось договориться по контракту?

– Процесс перехода был длительным, кропотливым, но стороны нашли понимание и пришли к общему знаменателю.

– Переговоры начались, когда фарм-клуб «Торонто» вылетел из плей-офф АХЛ?

– Переговорный процесс с участием Сергея закончился сегодня. Мы еще даже не все подтвердили. Да, СКА официально объявил о соглашении, они молодцы, потому что все очень хотели этого контракта. Мы еще оформляем техническую сторону контракта. Договор же выставляют в базу, там все проверяют, и тогда уже можно подтверждать переход.

«Сборная играет огромную роль»

– В какой роли Олег Знарок видит Сергея в команде?

– Он из категории тех универсальных игроков, которые могут и играть на рояле, и носить его. Вот это его главный критерий.

– Знарок рассчитывает на него как на кандидата в сборную?

– Это уже зависит от Сергея. Как говорит сам главный тренер, двери в команду открыты для всех. Гарантированного места нет ни у кого – это правильный подход. Каждый должен доказывать, и Сергей не будет исключением.

– НХЛ не отпустит игроков на Олимпийские игры. Этот фактор стал главным?

– Сборная играет огромную роль, в том числе и Олимпийские игры. Сергей не исключение, он патриот своей страны.

– Сергей рассчитывает еще раз съездить в Америку?

– Он действует так: никогда не говори «никогда».

– «Торонто» выражало заинтересованность в будущем еще раз поработать с Калининым?

– Бесполезно говорить, кто и что выражал. Мы приняли решение. Считаем, что оно правильное. Рассчитываем, что у Сергея все получится.