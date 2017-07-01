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Зе Луиш забил и набил оппоненту морду. «Спартак» снова победил

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зе Луиш забил и набил оппоненту морду. «Спартак» снова победил
Фото: «Советский спорт»

Во втором контрольном матче на летних сборах «Спартак» обыграл сербский «Вождовац» – 3:2.

Марко Петкович расположился на чем-то вроде трибуны – несколькими часами ранее он официально стал игроком «Спартака». Массимо Каррера, словно желая сразу ввести новобранца в курс дела, показав имеющуюся брешь в составе, выпустил одновременно и Тигиева, и Ещенко. Второй вышел слева и вместе с Поповым неудачно сыграл в эпизоде с первым пропущенным голом – не отобрал мяч и не заблокировал удар Зеца.

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Но до этого «Спартак» выглядел качественно, интересно, сбалансировано. Два быстрых гола (Зе Луиш в высоком прыжке после углового и Адриано после грубой ошибки соперника), прекрасное для межсезонья движение, четкая комбинационная игра – было все, кроме надежной обороны. Вновь, как и против «Чертаново», Каррера использовал модель 4–4–2; хотя на поле и вышли все три нападающих, Промес играл полузащитника.

Но где-то с середины первого тайма или даже раньше игра у «Спартака» пропала. Причин, как всегда, несколько. Во-первых, появилась усталость, объяснимая тем, что игроки находятся на пике нагрузок: две тренировки накануне и одна в день матча. Во-вторых, расслабились, сделав результат. В-третьих, не ожидали такой прыти от неизвестного сербского клуба. Тот забил два и вскрыл изъяны спартаковской обороны. Хотя чего их вскрывать-то? В курсе.

Во втором тайме игра поломалась окончательно. Очень удивляет то, что в контрольных матчах тренеры делают замены не сразу, а растягивают их по времени. В итоге количество и продолжительность пауз увеличивается, а чистое игровое время уменьшается. Тем, кто выходит на замену, еще надо как-то влиться в команду: почувствовать мяч, наладить взаимодействия. К тому же выходят в основном дублеры, которым попасть в игру еще сложнее.

В концовке матча «Спартак» все-таки вырвал победу. Ананидзе на пару часов оказался в форме. Хотя самым запоминающимся эпизодом стала драка Зе Луиша с Гаичем. Серб очень жестко сыграл против форварда и, похоже, добил словом. В ответ Зе полетел на него с кулаками, и на мгновение показалось, что сейчас команды сойдутся стенка на стенку. Даже тренерский штаб «Спартака» в полном составе вылетел на поле…

Стартовый состав «Спартака»

Конечно, матч запомнился не только дракой.

Но еще и классной игрой Тигиева. Вот твой, Петкович, конкурент. Не Ещенко.

Фланговые рокировки наблюдались и в атаке – Промес после перерыва играл левее, где раньше находился Бакаев (против «Чертаново» у него получилось лучше). Ничего не показал. Попов и то показал больше – целый острый пас. В офсайд.

Офсайдов было много. Игроки группы атаки попадали в эту ловушку, как недавно Смолов в матче с Новой Зеландии. Почему – непонятно.

В центре обороны второй матч провел 20-летний Щербаков. Игровые достоинства прощупать пока не удалось. А вот потеря мяча в 30 метрах от ворот сразу бросилась в глаза. Напарником Щербакова сначала был Боккетти, потом Таски.

Ребров пропустил очень смешной второй гол. Смешной он только потому, что матч тренировочный. Селихов был собраннее, хотя сербы после перерыва угрожали воротам меньше. Вообще это одна из главных спартаковских интриг – Селихов или Ребров? Если второй, то зачем брали первого?

Думается, это последний подобный матч – максимально экспериментальный, под нагрузками, из серии «чтобы было». Следующий – 7 июля, за неделю до старта сезона. Там увидим оптимальный состав, хотя и на Петковича посмотрим тоже. И тогда можно будет говорить о готовности чемпиона к новым испытаниям.

P.S. Взволнованных болельщиков могу успокоить: зимой «Спартак» выглядел еще хуже.

Матч

Спартак - Вождовац - 3:2 (2:2)

Голы

Зе Луиш 4 (1:0). Адриано 12 (2:0). Зец 16 (2:1). Дражич 42 (2:2). Ананидзе 85 (3:2).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 46), Щербаков, Тигиев, Ещенко, Боккетти (Таски, 61), Бакаев (Шанбиев, 64), Попов (Самсонов, 76), Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано (Ананидзе, 46)

Предупреждения:

Ещенко, 44; Щербаков, 65 - нет

Удаления:

Зе Луиш, 78 - нет

Место и дата

01 июля 18:30, Спортплатц, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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