«Спартаку» с «Зенитом» должно быть страшно. ЦСКА разгромил «Партизан»
На днях московский ЦСКА начал работу на вторых предсезонных
сборах, в рамках которых 1 июля провел первый контрольный матч. Соперник на
удивление оказался грозным – сербский «Партизан» - действующий чемпион страны.
Не почувствовали
Если ЦСКА находится на пике физических нагрузок, как, в
принципе, и должно быть за пару недель до старта чемпионата, то «Партизан» уже
должен пребывать в финальной части подготовки к сезону. Российскому клубу
предстоит просто провести игру первого тура чемпионата России – есть время,
чтобы вкатиться в сезон. Зато для сербов уже первая встреча будет одной из
самых важных в году – игра второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
против черногорской «Будучности».
При всем при этом ЦСКА умудрился на сборах разгромить
соперника со счетом 3:0. Голы на счету молодого Константина Кучаева, уже
начавшего изъясняться по-русски Витиньо и будущей звезды сборной России Федора
Чалова.
Справедливости ради стоит отметить, что в голах Витиньо и
Чалова не столь много заслуги российских футболистов, сколь вины голкиперов «Партизана».
В первом тайме ошибся Кляич, выложивший мяч на ногу бразильскому форварду –
оставалось только переправить мяч в ворота. Во втором тайме его ошибку в
точности повторил Стеванович, выкативший мяч на Чалова.
Зато гол Кучаева получился на загляденье. Все началось с
длинного перевода на правый фланг, где за мячом почти у линии успел играющий
после перенесенной операции на носу в специальной маске Марио Фернандец. Он
обыграл одного соперника, ворвался в штрафную и выкатил мяч на Кучаева.
Молодому полузащитнику оставалось только точно пробить по воротам. Но это не
умаляет его достоинств – он действовал активно и остро на протяжении всего
первого тайма, периодически ставя сербских защитников в тупик своей техникой.
Молодость и опыт
Виктор Гончаренко в этом матче наигрывал свою уже
традиционную тактику 5-3-2, которая против «Партизана» выглядела скорее, как
3-5-2. Соперник практически не доставлял хлопот защите – справлялись братья
Березуцкие, которых в центре обороны разбавлял Никита Чернов. Они втроем
растягивались на всю ширину поля, позволяя Марио Фернандесу и Георгию Щенникову
совершать набеги на чужую половину поля.
В опорной зоне играли Понтус Вернблум с Бибрасом Натхо,
сменявшие друг друга на позиции перед защитниками. В атаке им помогал Кучаев и
часто опускавшийся за мячом чуть ли не до своей половины поля Витиньо. Чалов
играл чистого нападающего. В воротах выручал Илья Помазун. Пару раз ему
действительно проявить все свое мастерство, чтобы мяч не оказался в сетке.
В игре ЦСКА порадовало отсутствие разрывов между линиями.
Уже на этом этапе подготовки у команды есть скорость и быстрые переходы из
обороны в контратаку, благодаря чему и был забит первый мяч.
Но главное – в отсутствие игроков сборной России и
травмированных футболистов, на поле появилось много молодых футболистов. Чернов
показал, что он уже сейчас готов заменить Сергея Игнашевича в центре защиты.
Чалов напомнил, что он не случайно в предыдущем сезоне забивал за свой родной
клуб – Олонаре, сидевший на трибунах должен был напрячься. Кучаев доказал, что
Головин – не единственный молодой игрок ЦСКА, который умеет играть в центре
поля. А Илья Помазун, если не намекнул Акинфееву на возможную конкуренцию, то
хотя бы дал понять, что в любом момент готов подстраховать первого номера
сборной России.
Во втором тайме на поле появился Кирилл Набабкин; сменивший
Алексея Березуцкого Георгий Милаов, вышедший вместо Фернандеса; молодой
Гордюшенко, давший отдохнуть Натхо; и Жамалетдинов, поменявший уставшего к
концу Витиньо.
Привет соперникам
На фоне ЦСКА пока достаточно блекло выглядят основные
соперники в борьбе за титул в предстоящем сезоне – «Спартак» и «Зенит». Питерцы
с новым тренером, Роберто Манчини, умудрились проиграть обе контрольные
встречи, а красно-белые в проходившем параллельно матче против другого
сербского клуба – «Вождоваца», ведя в счете 2:0, растеряли преимущество и
только в концовке сумели вырвать победу. О серьезном отношении к игре может
говорить хотя бы красная карточка, которую схватил Зе Луиш за неспортивное
поведение – он принялся драться с подкатившимся под него сзади противником.
Того, кстати, тоже отправили остудить свой пыл в раздевалке
Понятно, что все эти матчи не показательны, но все равно дают богатую пищу для размышлений и анализа.
Матч
Голы
Кучаев 17 (1:0). Витиньо 31 (2:0). Чалов 86 (3:0).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий А. (Набабкин, 67), Фернандес (Миланов, 46), Щенников (Тошич, 77), Березуцкий В., Чернов, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 73), Кучаев, Витиньо (Жамалетдинов, 75), Чалов
Место и дата
01 июля 18:10, Тренировочное поле, Текстовая трансляция