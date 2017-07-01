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«Спартаку» с «Зенитом» должно быть страшно. ЦСКА разгромил «Партизан»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартаку» с «Зенитом» должно быть страшно. ЦСКА разгромил «Партизан»

На днях московский ЦСКА начал работу на вторых предсезонных сборах, в рамках которых 1 июля провел первый контрольный матч. Соперник на удивление оказался грозным – сербский «Партизан» - действующий чемпион страны.

Не почувствовали

Если ЦСКА находится на пике физических нагрузок, как, в принципе, и должно быть за пару недель до старта чемпионата, то «Партизан» уже должен пребывать в финальной части подготовки к сезону. Российскому клубу предстоит просто провести игру первого тура чемпионата России – есть время, чтобы вкатиться в сезон. Зато для сербов уже первая встреча будет одной из самых важных в году – игра второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской «Будучности».

При всем при этом ЦСКА умудрился на сборах разгромить соперника со счетом 3:0. Голы на счету молодого Константина Кучаева, уже начавшего изъясняться по-русски Витиньо и будущей звезды сборной России Федора Чалова.

Справедливости ради стоит отметить, что в голах Витиньо и Чалова не столь много заслуги российских футболистов, сколь вины голкиперов «Партизана». В первом тайме ошибся Кляич, выложивший мяч на ногу бразильскому форварду – оставалось только переправить мяч в ворота. Во втором тайме его ошибку в точности повторил Стеванович, выкативший мяч на Чалова.

Зато гол Кучаева получился на загляденье. Все началось с длинного перевода на правый фланг, где за мячом почти у линии успел играющий после перенесенной операции на носу в специальной маске Марио Фернандец. Он обыграл одного соперника, ворвался в штрафную и выкатил мяч на Кучаева. Молодому полузащитнику оставалось только точно пробить по воротам. Но это не умаляет его достоинств – он действовал активно и остро на протяжении всего первого тайма, периодически ставя сербских защитников в тупик своей техникой.

Молодость и опыт

Виктор Гончаренко в этом матче наигрывал свою уже традиционную тактику 5-3-2, которая против «Партизана» выглядела скорее, как 3-5-2. Соперник практически не доставлял хлопот защите – справлялись братья Березуцкие, которых в центре обороны разбавлял Никита Чернов. Они втроем растягивались на всю ширину поля, позволяя Марио Фернандесу и Георгию Щенникову совершать набеги на чужую половину поля.

В опорной зоне играли Понтус Вернблум с Бибрасом Натхо, сменявшие друг друга на позиции перед защитниками. В атаке им помогал Кучаев и часто опускавшийся за мячом чуть ли не до своей половины поля Витиньо. Чалов играл чистого нападающего. В воротах выручал Илья Помазун. Пару раз ему действительно проявить все свое мастерство, чтобы мяч не оказался в сетке.

В игре ЦСКА порадовало отсутствие разрывов между линиями. Уже на этом этапе подготовки у команды есть скорость и быстрые переходы из обороны в контратаку, благодаря чему и был забит первый мяч.

Но главное – в отсутствие игроков сборной России и травмированных футболистов, на поле появилось много молодых футболистов. Чернов показал, что он уже сейчас готов заменить Сергея Игнашевича в центре защиты. Чалов напомнил, что он не случайно в предыдущем сезоне забивал за свой родной клуб – Олонаре, сидевший на трибунах должен был напрячься. Кучаев доказал, что Головин – не единственный молодой игрок ЦСКА, который умеет играть в центре поля. А Илья Помазун, если не намекнул Акинфееву на возможную конкуренцию, то хотя бы дал понять, что в любом момент готов подстраховать первого номера сборной России.

Во втором тайме на поле появился Кирилл Набабкин; сменивший Алексея Березуцкого Георгий Милаов, вышедший вместо Фернандеса; молодой Гордюшенко, давший отдохнуть Натхо; и Жамалетдинов, поменявший уставшего к концу Витиньо.

Привет соперникам

На фоне ЦСКА пока достаточно блекло выглядят основные соперники в борьбе за титул в предстоящем сезоне – «Спартак» и «Зенит». Питерцы с новым тренером, Роберто Манчини, умудрились проиграть обе контрольные встречи, а красно-белые в проходившем параллельно матче против другого сербского клуба – «Вождоваца», ведя в счете 2:0, растеряли преимущество и только в концовке сумели вырвать победу. О серьезном отношении к игре может говорить хотя бы красная карточка, которую схватил Зе Луиш за неспортивное поведение – он принялся драться с подкатившимся под него сзади противником. Того, кстати, тоже отправили остудить свой пыл в раздевалке

Понятно, что все эти матчи не показательны, но все равно дают богатую пищу для размышлений и анализа.

Матч

ЦСКА - Партизан - 3:0 (2:0)

Голы

Кучаев 17 (1:0). Витиньо 31 (2:0). Чалов 86 (3:0).

Состав

ЦСКА: Помазун, Березуцкий А. (Набабкин, 67), Фернандес (Миланов, 46), Щенников (Тошич, 77), Березуцкий В., Чернов, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 73), Кучаев, Витиньо (Жамалетдинов, 75), Чалов

Место и дата

01 июля 18:10, Тренировочное поле, Текстовая трансляция

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