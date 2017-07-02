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«Радулов возвращается в Россию! Надолго?..» Битва за миллионы на рынке (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Радулов возвращается в Россию! Надолго?..» Битва за миллионы на рынке (видео)

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самом интересном, что случилось с россиянами в первый день работы рынка свободных агентов.

Прошлый сезон у защитника получился ужасным – обмен из «Флориды», травма уже в контрольном матче, да и в составе «Баффало» он выглядел инородным телом. Стало ясно, что Куликов сменит клуб. К тому же статистика выглядела провальной: 47 матчей, 5 (2+3) очков.

В итоге он перешел в «Виннипег», подписав трехлетний контракт на общую сумму $13 млн и практически сохранив свою зарплату ($4,33 млн). Это потому, что в НХЛ есть дефицит на защитников, а у Куликова в целом не такая уж плохая репутация.

«У меня было несколько вариантов, - рассказал Дмитрий. – И когда я оценивал составы команд, то размышлял, какая из них ближе к тому, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Думаю, что у «Виннипега» есть для этого потенциал. Я знаком с Марком Шайфли, мы несколько раз тренировались летом в Канаде, а также я занимался с Блейком Уилером. Они сыграли большую роль в моем решении. Для меня этот переход – серьезный шанс в карьере».

Александр БУРМИСТРОВ

Еще один россиянин, у которого не получился прошлый сезон. Сначала Бурмистрову не особо доверяли в «Виннипеге», и он ушел оттуда в «Аризону». Там Александр начал играть получше, но у «койотов» поменялась власть, и единолично новый хозяин клуба не захотел видеть этого россиянина в составе – ему не сделали квалификационное предложение.

Бурмистров подписал однолетний контракт с «Ванкувером» на $0,9 млн. На руки чистыми будет выходить порядка 25 млн рублей в год. И понятно, что в КХЛ при дефиците на центрфорвардов Александр мог бы зарабатывать гораздо больше. Но он выбрал НХЛ.

Правда, в «Ванкувере» у него не будет легкой жизни, потому что в центре уже играют Хенрик Седин, Брэндон Саттер, Сэм Ганье, Маркус Гранлунд, Бо Хорват и еще пара человек. Конкуренция сумасшедшая.

Сергей КАЛИНИН

Капитан «Авангарда» уехал в «Нью-Джерси», где стал рабочей лошадкой. Звезд с неба не хватал, и «дьяволы» отправили его в АХЛ, а оттуда обменяли в «Торонто». В Канаде тоже не особо доверяли, в «Мэйпл Лифс» не подняли. Так что для 26-летнего Калинина настало время, чтобы вернуться в Россию.

Его агент говорил, что еще ищет зацепки в НХЛ. Но уже весной все знали, что Сергей перейдет в СКА к Олегу Знарку. Тренер ценит ребят из своей обоймы, вместе они брали золото чемпионата мира-2014 и бронзу ЧМ-2016. Это шанс для Калинина, который подписал трехлетний контракт в Питере, реанимировать свою карьеру – а она в Северной Америке летела под откос.

Алексей ЕМЕЛИН

Как вы помните, «Монреаль» не защитил россиянина на драфте расширения, и его забрал клуб-новичок лиги «Вегас Голден Найтс».

Но Емелин не успел сыграть в рулетку в столице азарта. «Вегас» набрал так много защитников, что начал их раздавать за право выбора на драфте новичков будущих лет. Поэтому отправил Алексея в «Нэшвилл» за пик третьего раунда драфта-2019.

Перспектива Емелина сейчас кажется понятной. Две пары у «хищников» сформированы, в них играют Пи-Кей Суббан, Роман Йоси, Маттиас Экхольм и Райан Эллис. Россиянин будет выходить в третьей паре, получит не так много игрового времени. А в следующем сезоне у него заканчивается контракт на $4,1 млн, и он снова может сменить команду.

Это план-минимум. Емелин должен прыгнуть выше головы, чтобы пробиться в первые две пары и закрепиться в «Нэшвилле». Еще он нужен для глубины состава на случай травм – и конечно, для того, чтобы финалист Кубка Стэнли играл в более жесткий и силовой хоккей.

Александр РАДУЛОВ

Но главные переходы в первый день рынка свободных агентов мы не увидели. Большая интрига была в том, где окажется Александр Радулов, у которого истек контракт с «Монреалем».

 «Канадцы» ведут переговоры с российским форвардом, также на него претендует «Даллас». Братья Бенны даже пошутили в твиттере, написав и приложив фото, что есть только один способ получить Радулова – выиграть его в настольный хоккей.

Предполагается, что «Монреаль» дает контракт на три-четыре года со средней зарплатой в $5-6 млн. Но сторона игрока хотела бы подписать соглашение на пять-шесть лет.

А теперь Радулов, как опытный переговорщик, начинает поддушивать работодателей. Он снял короткое видео в инстаграм, как сидит в самолете вместе с бывшим партнером по ЦСКА Геннадием Столяровым. Кажется, они улетали в Москву – из отпуска в Италии.

«Возвращаюсь домой!» - сообщил Радулов, и фанаты в Монреале вздрогнули. Все знают, что у Александра в России есть серьезное предложение на несколько сезонов при зарплате в $8-10 млн за год. Он однозначно выиграет в деньгах.

Что может удержать Радулова в НХЛ? Только мысль о том, что если в 31 год он снова выберет Россию, то поставит окончательную точку в заокеанской карьере.

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