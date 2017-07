Филиппинская сказка с ужасным концом. Как Пакьяо проиграл Хорну

Легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо потерпел сенсационное поражение в австралийском Брисбене.

Поединок Пакьяо – Хорн с самого начала сопровождали несуразные события и повороты сюжета. Когда он впервые был анонсирован – на промоутера Мэнни Боба Арума обрушилась лавина критики. В самом деле, где он откопал этого австралийца и зачем легенде бокса выступать на краю света?

Затем планы, казалось бы, резко изменились. В твиттерах Пакьяо и британца Амира Хана синхронно появились сообщения о том, что они проведут поединок 23 апреля текущего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Но что-то пошло не так. Сначала Арум объявил о переносе вечера на 20 мая, а затем и вовсе заявил о том, что Хан, так отчаянно добивавшийся этого боя, не будет следующим оппонентом Мэнни.

Поединок Мэнни Пакьяо - Амир Хан так и не состоялся



И тогда в компании Top Rank снова вспомнили о Хорне, который, не будучи звездой даже у себя на родине, терпеливо ждал у моря погоды в надежде на чудо. Что ж, иногда мечты сбываются!

Примечательно, что в июле «Пакмэн» вполне мог выйти на ринг не в Австралии, а в России. Под такое событие готовы были выделить солидный призовой фонд, а в качестве потенциальных соперников Мэнни упоминались фамилии Руслана Проводникова и Дмитрия Михайленко.

Однако случилось то, что случилось. Впечатляющий «прыжок с трамплина» совершил не наш боксер, а Джефф Хорн, которому, несмотря ни на что, нужно отдать должное.

Атлет и «спойлер» Джефф Хорн - новая находка Боба Арума



Да, второй раз за карьеру Пакьяо «ограбили». В 2012 году в поединке с ним судьи подарили незаслуженную победу американцу Тимоти Брэдли – еще одному боксеру Арума, который, несмотря на внушительный послужной список, так и не снискал популярности (во многом – из-за этого скандала).

Сегодня Мэнни был крепко обижен в Австралии. Все трое судей отдали предпочтение местному боксеру – 117:111, 115:113, 115:113. Первая карта поражает даже больше, чем вчерашние фокусы арбитров в бою Роберт Истер – Денис Шафиков.

Но весь ужас произошедшего на ринге минувшим утром, конечно, заключается не в этом. В конце концов, самого Пакьяо дважды «вытянули за уши» в поединках с мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом. Пришло время заплатить по старым счетам… Огорчило и потрясло то, что великий чемпион, по-видимому, уже никогда не будет прежним.

В 2016 году Мэнни провел два поединка: в апреле он вполне убедительно взял уже второй реванш у Брэдли, а в ноябре отобрал пояс WBO в полусреднем весе у американца Джесси Варгаса. Зрители и эксперты не могли не отметить, что избранный в Сенат Филиппин Пакьяо более экономно расходует силы, выбрасывает меньше фирменных многоударных комбинаций, чем обычно. Порой Мэнни даже сознательно уступал инициативу Варгасу – с тем, чтобы поймать его на встречном движении и наказать за ошибку.

Это было непривычно, но при этом вполне эффективно. Да, теперь самый именитый подопечный Фредди Роуча может боксировать и так. Главное, он сохранял прежнюю легкость на ногах, почти сберег былую скорость и резкость.

Увы, за полгода изменилось слишком многое. Джефф Хорн на фоне Мэнни смотрелся бойцом другой весовой категории, но когда «Пакмэна» это смущало? Достаточно вспомнить разгромы, которые филиппинец учинил Оскару де ла Хойе или Антонио Маргарито в свои лучшие годы…

Но Хорн сделал именно то, что за день до боя предсказал Андре Уорд. Он нашел действенный план, который работал во многом благодаря тому, что реализовывался в благоприятных обстоятельствах. Кто будет делать замечания и тем более снимать очки с боксера, за которого отчаянно болеет весь зал?

Хорн атакует Пакьяо, а Мэнни защищается только блоком



Сокращая дистанцию, Джефф опасно шел головой вперед, не чурался бить Мэнни по затылку, активно работал локтями. Наблюдая за такой систематической «грязью» в инфайте, Хорну мог бы позавидовать сам Рикки Хаттон, в свое время сумевший измотать в Манчестере Константина Цзю при молчаливом попустительстве рефери.

Но главное – Пакьяо не мог оторваться от противника, навязать ему свой рисунок боя. Для этого 38-летнему Мэнни не хватало как скорости, так и функциональной подготовки. Оставалось только вести поединок на встречных курсах, и в девятом раунде чемпион едва не нокаутировал австралийца! За несколько секунд до гонга Хорн, пропустив серию ударов, откинулся на канаты. Рефери Марк Нельсон предупредил Джеффа, что если тот не придет в себя за минуту – он остановит бой.

Молодой и пышущий здоровьем Хорн сумел восстановиться. Он даже выиграл заключительный, двенадцатый раунд. Оставалось дождаться только «домашнего» судейского решения, которое его не разочаровало.

#PacquiaoHorn was a really good fight. Really happy it was free on ESPN. Horn fought his butt off. Props to him. But come on. He didn't win.